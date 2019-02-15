Колобков высказался о решении Украины не принимать участие в Универсиаде-2019

Министр спорта России Павел Колобков прокомментировал отказ сборной Украины от участия в XXIX Всемирных студенческих играх в Красноярске.

«Это выбор Украины и её студенческого союза. Однако такие вопросы стоит оставить до завершения соревнований. В свою очередь, мы создали все условия, чтобы каждый спортсмен из любой страны чувствовал себя в Красноярске комфортно», — рассказал политик в интервью RT.

В начале февраля нынешнего года первый заместитель министра молодёжи и спорта Украины Игорь Гоцул заявил о том, что национальная команда страны не примет участие в Универсиаде.

Ранее глава Международной федерации студенческого спорта прокомментировал сообщения о решении украинских спортсменов бойкотировать Всемирные студенческие игры.