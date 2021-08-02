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Коллекторам разрешат выбивать долги за ЖКУ? Чиновники "за". "Бурление" объяснил депутат

02 августа 2021, 20:40  •  33 • Политика
Коллекторам разрешат выбивать с граждан России долги за ЖКУ? Чиновники Минстроя и Минэкономразвития выступают "за". "Бурление", связанное с обсуждением инициативы, объяснил депутат Алексей Веллер. По его мнению, данные министерства пытаются с помощью этого законопроекта решить свои собственные узкие задачи.
Коллекторам могут разрешить взыскивать с граждан России долги за жилищно-коммунальные услуги, обратил внимание экономический обозреватель "Первого русского" Юрий Пронько в программе "Царьград. Главное".
Так, чиновники Минэкономразвития поддержали поправки своих коллег из Минстроя к законопроекту. Единственное, что в первом из ведомств вызвало беспокойство, - профессионализм выбивателей долгов.
По мнению представителей Министерства экономического развития, коллекторы должны числиться в специальном реестре. В ведомстве предложили доработать законопроект, чтобы нормы жилищного кодекса позволяли людям этой профессии заниматься просроченными платежами. В последние пару лет делать это они не могут.
Гость программы депутат Госдумы Алексей Веллер выступил против этой инициативы. По его мнению, Минстрой и Минэкономразвития пытаются решать свои узкие задачи, упуская общую цель:
Она же сводится к тому, что нельзя подобные вещи делать за счёт граждан. Я думаю, это не совсем правильная инициатива. Какое-то время пройдёт в обсуждении, немного побурлит общественное мнение. Но надеюсь, всё встанет на свои места.

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