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Коллективный Сорос продолжает "рулить" русскими. Новая жертва - Сбербанк

09 марта 2020, 21:35  •  143 • Политика
Учредитель телеканала Царьград Константин Малофеев в эфире программы "Царьград. Главное" вместе с ведущим Юрием Пронько обсуждал так называемую сделку века по продаже Сбербанка.
Малофеев обратил внимание и на то, что в результате сделки обратно в правительство вернётся вовсе не та же сумма, которая выделяется на покупку Сбербанка у ЦБ.
Нет, узнаём мы. Некие 700 миллиардов, а это худо-бедно больше 10 миллиардов долларов, идут на покрытие убытков ЦБ от того, что они кучу мошенников, которых до этого покрывали годами, отпустили в различные заграницы. Забрали банки на санацию, где ещё успели "обилетить" несчастных граждан, бизнес, дольщиков. И вот эти 700 миллиардов пойдут на покрытие убытков ЦБ от того, что он так замечательно эти много лет управлял банковской системой, что организовались эти банки с дырками,
- сказал Малофеев в эфире программы "Царьград. Главное".
Однако выгода тут будет не только для ЦБ. Если вспомнить, что ЦБ предлагает отдать деньги правительству не 1 июня, как было согласовано ранее, а 1 декабря, то на сцене появятся и иные выгодоприобретатели - западные миноритарии Сбербанка. Фактически речь идёт о так называемом коллективном Соросе, который продолжает рулить русскими. Об этом Константин Малофеев говорил ещё раньше, когда сделку только-только анонсировали.
"Напоминаю тот замечательный выкуп у миноритариев, о котором с высокой трибуны министр финансов нам не сказал. Плюс к этим 700 миллиардам есть ещё довесок. Этот довесок - это выкуп акций миноритариев в соответствии с законом об акционерных обществах, он производится при переходе контроля", - напомнил он.
Эта ситуация оказывается крайне интересной. Дело в том, что в последнее время из-за коронавируса серьёзно падают акции практически всех мировых компаний. Акции Сбербанка не исключение. Поэтому именно сейчас выкуп акций у миноритарных акционеров был бы наиболее выгоден правительству России, так как акции Сбербанка пока упали в цене.
"Получается, единственный интересант высокой цены - эти самые миноритарии. И нам говорят: давайте отложим до декабря выплаты, потому что вдруг рынок восстановится. Этого практически никто не скрывает. Получается, что мы это делаем для кого? Для этих миноритариев, которые по наивысшей цене собираются продавать? Возвращаемся к тому, кто они. А они в своём абсолютном большинстве - иностранные инвесторы", - сказал Малофеев.
Более подробно о сомнительной сделке века, а если быть совсем точными, "мутных" событиях вокруг этой сделки, мы писали чуть раньше.

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