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Коллективный иммунитет составляет 64,1%: в России за сутки госпитализированы 18 032 человека с коронавирусом

05 февраля 2022, 13:00  •  58 • В России
В России за прошедшие сутки были госпитализированы 18 032 человека с коронавирусной инфекцией, суточный прирост новых случаев COVID-19 по стране составил 177 282. Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России составляет 64,1%, полный курс вакцинации прошли 80 446 704 человека. В Роспотребнадзоре отметили, что пик заболеваемости COVID-19 в России может наступить в середине февраля.
 
Медицинская сестра проводит вакцинацию от COVID-19 учащегося школы №41 в Челябинской городской детской поликлинике №8 РИА Новости © Александр Кондратюк
 

В России за прошедшие сутки были госпитализированы 18 032 человека с коронавирусной инфекцией. Суточный прирост новых случаев COVID-19 по стране составил 177 282.

Наибольшее число новых случаев выявлено в Москве (22 444), Санкт-Петербурге (21 780) и Московской области (11 701).

Полностью выздоровели за это время 60 507 пациентов, 714 человек скончались.

Общее число зарегистрированных в России случаев коронавируса достигло 12 630 047.

По данным оперативного штаба по борьбе с COVID-19 на 4 февраля уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России составляет 64,1%. Полный курс вакцинации в РФ прошли 80 446 704 человека.

Замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная высказала мнение, что пик заболеваемости COVID-19 в России может наступить в середине февраля.

«В ближайшие две-три недели, вполне вероятно, «омикрон» станет доминирующим и в регионах, так как он добрался уже почти до всех субъектов России. И к середине февраля, а то, возможно, и раньше, наступит пик, как и прогнозировалось», — приводит её слова РИА Новости.

По её словам, показатели суточной заболеваемости на пике могут быть очень высокими, однако резкий подъём заболеваемости позволяет предполагать такое же резкое снижение, что наблюдалось в других странах.

Пшеничная напомнила, что защита от омикрон-штамма — это в первую очередь вакцинация и ревакцинация.

Накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила о замедлении темпов распространения «омикрона» в России и ряде стран Европы. Вместе с тем в Москве и Санкт-Петербурге доля этого штамма среди инфицированных составляет уже более 80%, добавила она.

  • Медицинские работники и пациент в реанимационном отделении COVID-госпиталя в Симферопольской клинической больнице №7
  • РИА Новости
  • © Константин Михальчевский

«Динамика развития и, так скажем, наступления штамма «омикрон» несколько замедлилась», — сказала она в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале «Россия-24».

Попова добавила, что специалисты ведут активную работу по определению структуры различных штаммов коронавируса, циркулирующих в субъектах РФ. По её словам, в России на «омикрон» приходится уже более 50% всех заражений COVID-19, при этом около 3% заражений данным вариантом в стране приходится на подвид ВА.2. 

«Первый вариант ВА.2 был выявлен 13 января, достаточно времени не прошло, и сегодня в нашей базе из всех штаммов «омикрон» 3% приходится именно на эту линию. Сейчас учёные в разных странах изучают способности этого вируса, коллеги из Дании говорят, что он более контагиозный, в этой стране удельный вес такого подвида очень высок — за 80%», — пояснила Попова.

Она также отметила, что «омикрон» вдвое заразнее вируса гриппа, и очень быстро распространяется.

В свою очередь замдиректора по клинической работе МНИИЭМ им.Г.Н.Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова сообщила, что, по предварительным наблюдениям, постковидный синдром после перенесенного «омикрона» сопровождается меньшим количеством симптомов, чем после заболевания дельта-штаммом.

«Реже отмечаются признаки тромбозов, устойчивые сердечно-сосудистые и желудочно-кишечные нарушения», — сказала она.

Специалист предположила, что это может объясняться наличием иммунитета у многих заразившихся новым вариантом и своевременным началом лечения «из-за ярко выраженных симптомов инфекции с самого первого дня болезни».

При этом у вакцинированных пациентов после перенесённого омикрон-штамма какие-либо последствия встречаются гораздо реже.

Постоянная регистрация «Спутника V»

Напомним, накануне глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что российская вакцина от коронавируса «Спутник V» полностью прошла все этапы исследований и получила постоянную регистрацию.

«Спутник V» был зарегистрирован 11 августа 2020 года и стал первой в мире официально зарегистрированной вакциной от коронавируса. На данный момент препарат зарегистрирован в 71 стране с общим населением более 4 млрд человек. «Спутник V» и «Спутник Лайт» продемонстрировали высочайшую безопасность и эффективность в 30 исследованиях и реальных данных из 60 стран», — напомнили в РФПИ.

Руководитель отдела НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи, профессор Александр Бутенко также пояснил, что «Спутник V» разрешён к применению по всем параметрам прохождения трёх стадий клинических испытаний.

«Подтверждаются все данные об отсутствии каких-то побочных явлений при вакцинации и о создании иммунитета», — подчеркнул Бутенко.

Он также напомнил, что ранее опубликованная совместная статья итальянских вирусологов и сотрудников Центра Гамалеи подтверждает большую эффективность «Спутника V» против различных вариантов коронавируса даже в сравнении с препаратом Pfizer.

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