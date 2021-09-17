Коллективное обращение: московский СК разбирается в законности снятия с детей статуса инвалида

Следственные органы в Москве расследуют уголовное дело о превышении должностных полномочий сотрудниками Главного бюро медико-социальной экспертизы. По данным следствия, неустановленные лица из числа работников организации необоснованно отказывали в продлении инвалидности некоторым детям. По данным RT, речь идёт как минимум о 25 подобных случаях.

Следственный комитет в Москве расследует уголовное дело по ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, повлекшее существенное нарушение прав и законных интересов граждан) в отношении неустановленных должностных лиц Главного бюро медико-социальной экспертизы (МСЭ). По данным следствия, некоторые сотрудники этой организации необоснованно отказывали больным детям в продлении статуса инвалида.

Неустановленные лица

Как рассказала RT мать одной из 25 потерпевших Татьяна Малахова, дело было возбуждено ещё в марте 2020 года после жалоб на массовые случаи лишения больных детей статуса инвалидов.

«В начале декабря о нашей ситуации вышли несколько публикаций в СМИ, а 27 декабря 2019 года мы написали коллективное письменное обращение в СК. После этого следователи начали проверку, но в возбуждении уголовного дела отказали. Мы обжаловали это решение, и 4 марта 2020 года дело возбудили», — вспоминает Малахова.

По её словам, в отказе в возбуждении уголовного дела фигурировали конкретные имена и фамилии должностных лиц.

«Отказать в возбуждении уголовного дела в отношении должностных лиц Бюро медико-социальной экспертизы г. Москвы Дауровой И.П., Долотказиной А.М., Кошелевой О.В. по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 286 УК РФ в связи с отсутствием в действиях указанных лиц состава преступления», — говорится в постановлении об отказе в возбуждении уголовного дела от 13 февраля 2020 года.

В постановлении о возбуждении уголовного дела от 4 марта говорится, что подозреваемые лица «не установлены» (документы имеются в распоряжении RT).

По словам Татьяны Малаховой, сразу после возбуждения уголовного дела её дочери вернули особый статус, а в 2021 году инвалидность продлили до совершеннолетия девочки.

«У нас проблемы с почками — без должного лечения они могут вовсе отказать. Суставы дочери постоянно разрушаются, — рассказывает женщина. — Но в мае 2019 года МСЭ сняло с неё статус инвалида, основываясь лишь на том, что девочка хорошо учится в школе, а значит готова к жизни».

Мать девочки намерена доказать, что статус инвалида тогда был снят незаконно.

«Почка у ребёнка не вырастет. В 18 лет нам снова надо будет проходить переосвидетельствование МСЭ. Учитываться будет то, что до 2019 года мы были на инвалидности, потом вдруг «выздоровели», а в 2020 году снова заболели. Получится, что у нас идёт уже первичное освидетельствование на 5 лет, поскольку был перерыв. А пять лет не является основанием для продления инвалидности бессрочно. Поэтому важно восстановить 2019 год, чтобы признать, что у детей нет улучшений с рождения», — поясняет Малахова.

«Есть лазейка»

Однако особый статус вернули не всем детям, чьи родители обращались в Следственный комитет.

10-летний Даниил Усманский в годовалом возрасте перенёс операцию по удалению почки и получил особый статус и льготы. Однако, в декабре 2019 года специалисты МСЭ посчитали, что мальчику нормально живётся и с одной почкой, и он ничем не отличается от здоровых сверстников.

Мать мальчика Алёна Алексеева обжаловала решение в Главном бюро МСЭ по Москве, и даже сделала полное обследование ребёнка на собственные средства.

«Нам всё равно отказали. Я спорила, говорила, что у него по результатам обследования изменение в почке и проблемы со здоровьем у Дани серьёзные, — рассказывает женщина. — Они пишут, что у него по основному заболеванию 30%, а по сопутствующему 10%. Вот заветные 40%, с которыми дают статус инвалида, но оказалось, у них тут лазейка».

По словам женщины, эксперты складывают проценты только в том случае, если будет доказано, что сопутствующие заболевания напрямую влияют на основной диагноз. Но проводить дополнительные исследования, чтобы это доказать, никто не стал.

Неподконтрольная организация

Напомним, согласно приказу Минтруда №1024н «О классификациях и критериях, используемых при осуществлении медико-социальной экспертизы граждан федеральными государственными учреждениями МСЭ», статус инвалида присваивается человеку не на основании конкретного диагноза или отсутствия органа или части тела, а в соответствии со степенью выраженности стойких нарушений функций организма, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами, которые оцениваются в процентах — от 10% до 100% с шагом в 10%.

Незначительные нарушения попадают в диапазон от 10% до 30% выраженности. Умеренные нарушения уже могут стать основаниями для присуждения статуса инвалида и попадают в интервал от 40% до 60%. Выраженные нарушения соответствуют диапазону от 70% до 80%, а значительно выраженные — от 90% до 100%.

Алёна Алексеева обратилась в Федеральное бюро МСЭ. Однако и там отказались дать её сыну статус инвалида.

«Нам сказали, что мы можем дальше доказывать незаконность отказа в суде, но выиграть дело нереально. Поэтому мы продолжаем борьбу, чтобы по уголовному делу виновные понесли наказание», — говорит женщина.

RT направил официальный запрос в Главное следственное управление СКР по Москве, чтобы узнать о ходе расследования. Однако спустя месяц ответ так и не поступил.

В Главном бюро МСЭ по Москве прокомментировать сложившуюся ситуацию не смогли.

В Федеральное бюро МСЭ сообщили, что фактические данные по отказу в продлении инвалидности являются врачебной тайной, а также специально охраняемой законом «тайной следствия», отметив что Главное бюро МСЭ по городу Москве — самостоятельная организация, неподконтрольная федеральному бюро.

«ФГБУ ФБ МСЭ Минтруда России и ФКУ «ГБ МСЭ по г. Москве Минтруда России являются самостоятельными юридическими лицами. ФГБУ ФБ МСЭ Минтруда России не уполномочено давать комментарии по деятельности ФКУ «ГБ МСЭ по г. Москве» Минтруда России», — сообщили RT в пресс-службе.

RT продолжит следить за ситуацией.