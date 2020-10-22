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Коллективная ответственность: почему Вашингтон заявил о поддержке НАТО американского подхода к «ядерной программе» РФ
22 октября 2020, 02:30 • 82 • В мире
Страны Североатлантического альянса поддерживают позицию Соединённых Штатов по «ядерным программам» России и Китая. Об этом заявил спецпредставитель американского президента по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли. Вместе с тем в представительстве США при НАТО заявили, что Вашингтон проинформировал союзников о переговорах с Москвой по продлению СНВ-III. Как отмечают эксперты, Белый дом таким образом подключает к обсуждению договора весь альянс, чтобы в случае выхода американцев из соглашения избежать обвинений в единоличном разрушении глобальной системы безопасности.
Символика НАТО. Пуск американской ракеты LGM-30G Minuteman © Ints Kalnins/Reuters; U.S. Air Force
Спецпредставитель американского президента по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли заявил о поддержке странами НАТО позиции США по вопросу российской и китайской «ядерных программ».
«Вместе с союзниками по НАТО продолжаем тесные консультации по ядерным программам России и Китая. Поделились дополнительной информацией о развёрнутых обеими странами тысячах ракет средней дальности, способных нести ядерные заряды. Выражаем благодарность союзникам за поддержку американского подхода», — написал он в Twitter.
Как заявили в представительстве США при НАТО, Биллингсли проинформировал союзников по Североатлантическому альянсу «о состоянии переговоров с Россией по контролю над вооружениями, в том числе о выражаемом в последнее время Москвой стремлении к достижению прогресса на переговорах по продлению действия СНВ-III».
«США готовы провести встречу и утвердить итоговый вариант договора, выполнение условий которого поддаётся контролю», — заявили в представительстве.
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