«Коллективная ответственность»: почему США не спешат выводить войска из Афганистана

Исполняющий обязанности главы Пентагона Патрик Шанахан заявил, что США не станут в одностороннем порядке выводить войска из Афганистана. По его словам, все действия по этому вопросу будут приниматься по согласованию со странами — членами НАТО. Ранее глава оборонного ведомства посетил Кабул, где заверил американских военачальников, что не получал от Дональда Трампа приказа начать вывод войск. В то же время администрация президента США ведёт переговоры с «Талибаном»* о прекращении боевых действий. Эксперты полагают, что Вашингтон хочет заставить своих союзников принять более активное участие в решении афганского вопроса. При этом аналитики считают, что Белый дом может попытаться переложить ответственность за неудачную операцию в исламской республике на другие государства.

Вашингтон не будет в одностороннем порядке выводить войска из Афганистана, заявил в 14 февраля исполняющий обязанности главы Пентагона Патрик Шанахан. Он добавил, что все действия по этому вопросу будут предприниматься во взаимодействии со странами — членами НАТО.

«Некоторые страны готовы увеличить своё присутствие в Афганистане, а другие — продлить его. Ситуация в Афганистане остаётся сложной, но мы также видим происходящий переговорный процесс. Наша миссия «Решительная поддержка» продолжает тренировать, снабжать и поддерживать национальные силы и создавать условия для мира», — сообщил Шанахан по итогам встречи министров обороны стран НАТО.

В свою очередь, генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что НАТО продолжит финансировать армию афганского правительства.

«Мы продолжим поддерживать афганские силы, обеспечивая их обучение и финансирование. Мы намерены продолжать борьбу с терроризмом и создавать условия для мира в этой стране», — приводит его слова ТАСС.

Все за одного

Дональд Трамп хочет распространить на союзников по НАТО «коллективную ответственность» за всё, что происходит в Афганистане, отметил в разговоре с RT американист и политолог Дмитрий Дробницкий.

«Под этим понимается и вывод войск, и договорённости с другой стороной конфликта. Как раз этим сейчас и занимается Патрик Шанахан. Вашингтон хочет, чтобы во всех натовских и американских операциях побольше участвовали другие страны, прежде всего с точки зрения финансирования», — пояснил эксперт.

Однако это означает и то, что члены альянса должны быть привлечены и к самому переговорному процессу.

«Двухсторонние договорённости с «Талибаном» будут не очень ценными, если под ними не подпишутся все члены НАТО. Такое заявление Шанахана является своеобразным сигналом о том, что странам НАТО нужно согласовать свою позицию и начать действовать синхронно с США», — добавил Дмитрий Дробницкий.

Европейская перестраховка

Ранее издание Deutche Welle сообщило, что власти Германии уже приняли решение продлить военное присутствие в Афганистане на год. Информация об этом появилась на следующий день после того, как немецкие СМИ раскрыли содержание специального документа по Афганистану, подписанного канцлером Ангелой Меркель, главами Министерства обороны и МИД Германии.

В документе якобы выражены сомнения по поводу того, что Вашингтону удастся продвинуться в процессе мирных переговоров с представителями «Талибана», при этом германская сторона выражает готовность предоставить площадку для следующего раунда переговоров с талибами.

Бойцы движения «Талибан»

Reuters

Также в документе предположительно отмечается необходимость пересмотреть действия немецкой армии в Афганистане в случае «существенного сокращения» американского военного присутствия. На сегодняшний день в операции«Решительная поддержка» принимают участие около 1,2 тыс. служащих бундесвера, которые в основном занимаются подготовкой и обучением афганских солдат и силовиков.

На данный момент с официальной позицией по Афганистану определилась ещё одна страна блока НАТО — Чехия. Так, министр обороны Чешской Республики Любомир Метнар заявил, что страна отзовёт своих военных из Афганистана, если оттуда будет выведен американский контингент.

За войну — против Трампа

В конце января агентство Reuters сообщило, что спецпредставителю госсекретаря США по Афганистану Залмаю Халилзаду удалось достичь с представителями движения «Талибан»предварительного соглашения об окончании 17-летней войны в Афганистане.

Соглашение предусматривает уход из государства иностранных войск через 18 месяцев после подписания и официального утверждения соответствующего договора. Талибы, в свою очередь, обещают, что территория Афганистана не будет использоваться как база террористическими группировками «Аль-Каида»** и «Исламское государство»***.

После появления сообщений об этих переговорах американские СМИ обрушились с критикой на администрацию Трампа за попытку достичь соглашения с талибами. Так, телеканал CNN заявил, что уход США из страны сыграет на руку Кремлю.

«Пока Трамп обдумывает стратегию вывода войск из Афганистана, к ситуации подключилась Москва», — предупреждает CNN.

«Бывший посол США в Афганистане считает выбранную Трампом стратегию выхода огромной ошибкой», — такой материал опубликовал журнал Intelligencer.

Другие издания утверждали, что уход США из страны ухудшит ситуацию с правами человека.

«Предаст ли США интересы афганских женщин на переговорах с «Талибаном»?» — спрашивает газета The Inquirer.

Журнал The Atlantic в своей статье утверждал, что попытка Белого дома напрямую договориться о перемирии с талибами лишает легитимности власти Афганистана.

«Власти страны не принимают участия в процессе мирного урегулирования в Афганистане», — сообщает The Atlantic.

Агентство Bloomberg утверждает, что выход войск США повторит опыт СССР и приведёт к ухудшению ситуации в стране.

«Стремление Трампа поскорее заключить сделку с «Талибаном» грозит Афганистану дежавю», — пишет Bloomberg.

Подобные настроения в СМИ отражают позицию ведущих американских военачальников, а также военного лобби, отметил в беседе с RT Дмитрий Дробницкий.

«Истеблишмент Вашингтона, несомненно, будет сопротивляться любому выводу войск, который анонсировал Трамп», — считает политолог.

История конфликта

Исполняющий обязанности главы Пентагона Патрик Шанахан посетил Афганистан с визитом 11 февраля. Несмотря на заявления Трампа о возможном выводе войск, Шанахан сообщил встречавшим его журналистам и армейским командирам, что он приехал в Кабул без приказа о сокращении американского контингента.

Патрик Шанахан в ходе своего визита в Кабул

Reuters

© Idrees Ali

Военная кампания США и стран НАТО в Афганистане началась в декабре 2001 года и продолжается уже более 17 лет. Её целью было уничтожение «Аль-Каиды» — администрация Джорджа Буша-младшего возложила на лидера террористической группировки Усаму бен Ладена ответственность за организацию терактов в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года.

Своего пика операция достигла в начале 2010-х годов, когда в Афганистане находились более 150 тыс. иностранных военных. В 2014 году Барак Обама существенно сократил американское присутствие в стране — до 14 тыс. солдат и инструкторов армии США и НАТО. Итог этой 17-летней кампании для Вашингтона оказался неутешительным, отмечают эксперты. К 2019 году на территориях, находящихся под влиянием «Талибана», поживает около 65% населения страны.

Слово и дело

Расхождение между риторикой Белого дома в отношении Афганистана и практическими шагами говорит о внутриполитическом противостоянии между Трампом и ястребами из Пентагона и конгресса США, отмечает Дмитрий Дробницкий.

«У США всегда есть рамочная концепция, но общей внешней политики у Вашингтона нет давно. На передний план всегда выходит позиция таких ведомств, как Пентагон, ЦРУ, Госдепартамент и администрация президента», — рассказал политолог в беседе с RT.

Для Пентагона вывод войск из Афганистана означает признание поражения, он всегда будет этому сопротивляться, добавил эксперт.

«Кроме того, на Пентагон большое влияние оказывают ястребы, которые хотят, чтобы США везде присутствовали и воевали. Поэтому смешанные сигналы из различных ведомств Соединённых Штатов будут исходить всегда, так как каждое подразделение ведёт свою собственную политику», — пояснил Дробницкий.

Это мнение разделяет и доцент кафедры политической теории МГИМО Кирилл Коктыш. По его словам, Вашингтон хотел бы переложить на кого-то ответственность за вывод войск из Афганистана и провал 17-летней военной кампании, но пока не решил, на какие государства именно.

«Военные в США не хотят вывода войск из Афганистана и опасаются дестабилизации ситуации в этой стране. Соединённые Штаты оказываются в сложном положении, когда оставаться — значит иметь очень ограниченные возможности по контролю, а уходить — получить катастрофу, так как нынешнее руководство Афганистана, которое поддерживает Вашингтон, в этом случае может не удержать власть», — заключил эксперт.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

** «Аль-Каида» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

*** «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.