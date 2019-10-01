«Коллективная Европа пересматривает свои позиции»: почему Макрон поддержал возвращение России в ПАСЕ

Президент Франции Эммануэль Макрон поддержал возвращение российской делегации в Парламентскую ассамблею Совета Европы. Об этом французский лидер заявил в ходе своего выступления на осенней сессии ПАСЕ, которая продлится с 30 сентября по 4 октября. Между тем в Киеве сообщили о формировании внутри ассамблеи «группы противодействия» Москве, в которую вошли страны Балтии, Украина и Грузия. По мнению экспертов, высказывание Макрона говорит о том, что Европа начала пересматривать своё отношение к РФ. В то же время аналитики отмечают, что против России выступают государства, находящиеся на периферии европейской политики и экономики.

Президент Франции Эммануэль Макрон полностью поддерживает продолжение работы российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ). Об этом глава французского государства заявил в ходе выступления на сессии ассамблеи.

«Я полностью поддерживаю выбор, который был сделан, — сохранить (участие. — RT) России в Совете Европы, потому что российский народ признаёт европейский гуманизм, потому что он участвовал в его создании, потому что география, история и культура России в основе своей европейские», — цитирует Макрона РИА Новости.

По словам президента Франции, ассамблея сделала «суверенный выбор» вновь принять делегацию России. По мнению Макрона, если бы ПАСЕ приняла иное решение, Россия могла бы в конечном счёте вовсе покинуть Совет Европы.

В понедельник, 30 сентября, в Страсбурге началась осенняя сессия ПАСЕ, которая продлится до 4 октября. В конце июня ассамблея приняла резолюцию, согласно которой полномочия российской делегации в ПАСЕ были восстановлены в полном объёме.

Напомним, в 2014 году российскую делегацию в ПАСЕ сильно ограничили в правах, лишив в том числе права голоса. Это было сделано в связи с событиями на Украине и воссоединением Крыма с РФ. С 2016 года Россия прекратила своё участие в заседаниях, а также сократила взносы в бюджет органа.

Комментируя выступление Макрона, заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов отметил, что французский президент обозначил принадлежность России и её народа к Европе.

«На протяжении многих веков Россия рука об руку с другими странами участвовала в развитии европейской истории. Это хорошо известно всем», — сказал эксперт в беседе с RT.

Мнение Макрона, продолжил Шаповалов, имеет большое значение, поскольку Франция является одной из ключевых стран Европы и к мнению французского президента прислушиваются международные организации, в том числе и Совет Европы.

«Данное комплементарное заявление Макрона в адрес России вполне очевидно, является мощным сигналом, что коллективная Европа пересматривает свои позиции в отношении России. Это процесс, направленный в сторону возобновления широкоформатного диалога с Россией», — уверен эксперт.

По словам Шаповалова, отношение к России меняется в том числе и потому, что в Европе осознают важность экономического, политического и культурного партнёрства с Москвой.

В свою очередь, старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко предположил, что Макрон претендует на роль лидера в Европейском союзе. По словам эксперта, президенту Франции хочется быть тем лидером, который сплачивает Европу.

«У него есть своя программа реформирования ЕС, он её периодически детализирует. Он считает, что Россия является одним из главных торговых, экономических партнёров ЕС», — говорит эксперт.

Президент Франции Эммануэль Макрон выступает на осенней сессии ПАСЕ

Reuters

© Vincent Kessler

По словам Оленченко, ещё одним фактором, из-за которого президент Франции выступает за диалог с Россией, может быть желание оказать сопротивление давлению США на европейские страны.

«Другая группа мотивов связана с тем, что Европа испытывает на себе давление со стороны США, которые пытаются диктовать свои идеи и возможности развития. Макрон рассчитывает, что союз России и Франции способен быть противодействием американскому давлению», — предположил эксперт.

Отметим, что в августе состоялась встреча президента России Владимира Путина с Макроном, в ходе которой французский лидер заявил о конце эпохи гегемонии Запада и призвал к налаживанию диалога с Москвой.

Украина и группа «противодействия России»

Между тем стало известно, что представители Украины намерены сформировать в ПАСЕ группу под названием «Балтик плюс», целью которой организаторы называют противодействие России. Об этом заявила глава украинской делегации в ПАСЕ Елизавета Ясько.

По её словам, в объединение войдут Украина, Литва, Латвия, Эстония и Грузия. Ясько уточнила, что задачей участников будет «продолжение политики непризнания аннексии Крыма» и осуждение «оккупации» полуострова.

К числу «оккупированных Россией» территорий Ясько также отнесла части Восточной Украины, Грузии и Молдавии. Впрочем, о каких именно территориях идёт речь, дипломат не уточнила.

Она отметила, что к группе «Балтик плюс» могут присоединиться все, для кого «европейские ценности и выполнение обязательств — не пустые слова».

На выбранную Ясько формулировку обратила внимание официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она прокомментировала высказывание украинской стороны на своей странице в Facebook.

«Какие молодцы: объединяются в группы, чтобы продолжать российскую политику — политику непризнания аннексии Крыма! Как можно признавать то, чего не было? Не было аннексии, поэтому и признавать ее невозможно. Замечательно, что непризнание аннексии Крыма осознали делегации Украины, Латвии, Литвы, Эстонии и Грузии», — написала она.

Новая делегация Украины в ПАСЕ отказалась от участия в нынешней сессии, но намерена продолжать консультации с партнёрами. Представители Киева в международной организации заявили, что таким образом они реагируют на возвращение России в ПАСЕ.

«Указанное (отказ от участия в заседаниях. — RT) будет способом реагирования Украины на возвращение Российской Федерации в сессионный зал ПАСЕ без выполнения требований резолюций ассамблеи, одобренных в ответ на российскую агрессию против Украины», — говорится в заявлении, опубликованном на страницы Елизаветы Ясько.

Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко отметил, что вошедшие в состав «Балтик плюс» страны находятся на периферии европейской политики и экономики.

«Конечно, их стремление себя противопоставить звучит непонятно, — сказал эксперт в беседе с RT. — Было бы лучше для всех — и Европы в том числе, — если бы они занялись своими экономическими делами».

В свою очередь, Владимир Шаповалов отметил, что речь идёт о странах, которые недавно вошли в состав СЕ и занимают ярко выраженную антироссийскую позицию, «продавая» русофобию в качестве основного политического актива.

Он обратил внимание на то, что информация о формировании группы «противостояния России» и слова Макрона о значимости присутствия российской делегации появились почти одновременно.

«Это показывают, насколько серьёзны ценностные расхождения стран старой и новой Европы, которые позиционируют себя как демократии, но не приемлют другую точку зрения», — заключил эксперт.