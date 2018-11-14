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Коллективная безответственность: почему НАТО не признаёт вину за развязывание конфликта в Ливии

14 ноября 2018, 01:54  •  63 • В мире
Североатлантический альянс не выступал в роли инициатора вторжения в Ливию в 2011 году. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. По его словам, ведущую роль в конфликте играли Франция и Великобритания. Таким образом Столтенберг снял ответственность с альянса за последствия интервенции. Операция НАТО продолжалась с марта по октябрь 2011 года. В ходе неё был свергнут и убит лидер Джамахирии Муаммар Каддафи. В результате интервенции в арабской стране разразился гражданский конфликт, который остаётся неурегулированным до сих пор.
 
Последствия бомбардировки ВВС НАТО в районе Бенгази, 20 марта 2011 Reuters © Goran Tomasevic
 

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что военный блок не выступал в роли инициатора операции против правительственных войск Ливии в 2011 году. Он утверждает, что боевые действия начали европейские государства, в частности, Франция и Великобритания, а затем, по их просьбе, участниками интервенции стали другие страны — члены альянса. По этой причине Столтенберг не считает НАТО виновным в развязывании конфликта.

«Конечно, иногда европейские союзники должны быть способны делать что-то и без США. Мы не говорили, что все операции в НАТО должны быть с США, просто они большие, и часто есть необходимость в них. Я хорошо помню, например, операцию в Ливии, потому что тогда я был премьером Норвегии, и Норвегия присоединилась», — цитирует Столтенберга РИА Новости.

Заявление генсека НАТО направлено на то, чтобы выставить в невыгодном свете любую военную инициативу Европы за рамками Североатлантического альянса, заявил в беседе с RT главный редактор журнала «Проблемы национальной стратегии» Российского института стратегических исследований Аждар Куртов.

  • Пуск «Томагавков» с эсминца ВМС США USS Barry, 29 марта 2011
  • © U.S. Navy

«Последние годы активизировался процесс обсуждения так называемой евроармии. Таким образом, на повестку дня выходит вопрос о целесообразности существования НАТО. Очевидно, что Столтенберг стремится сохранить единство альянса. И по этой причине, пусть и в весьма аккуратной форме, он отводит от НАТО критику за последствия ливийской интервенции, бросая при этом тень на Францию и Великобританию», — пояснил Куртов.

Как полагает эксперт, рассуждения Столтенберга носят демагогический характер. По его мнению, в Ливии западные государства действовали против лидера Джамахирии Муаммара Каддафи как единая боевая сила, хотя и преследовали разные политические и экономические интересы.

«Благополучный исход» 

Первые удары по Ливии были нанесены 19 марта 2011 года. Западные государства воспользовались резолюцией Совета Безопасности ООН 1973 (РФ и КНР воздержались при голосовании), которая устанавливала в Ливии бесполётную зону с целью защиты мирных жителей.

«Этот запрет Запад понял по-своему. Резолюция 1973 стала для членов НАТО поводом к так называемой гуманитарной интервенции. Они решили, что для безопасности населения можно начать бомбить войска Каддафи и поставлять оружие мятежникам», — отметил Куртов.

Во вторжении приняли участие вооружённые силы Великобритании, Франции, Италии, Испании, Бельгии, Нидерландов, Дании, Норвегии, Румынии, Болгарии, Турции, Греции, Соединённых Штатов, Канады и Катара. Формально каждое государство имело собственный план боевых действий. Например, Вашингтон руководствовался операцией «Одиссея. Рассвет», Париж — операцией «Харматан», Лондон — операцией «Эллами».

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При этом страны-члены НАТО тесно координировали свои действия в рамках операции альянса под названием «Объединённый защитник», которая предусматривала нанесение ударов с моря и воздуха. С 31 марта командование коалиционными силами окончательно перешло в подчинение к альянсу, где первую скрипку играли США.

Соединённые Штаты обеспечили союзников необходимыми разведданными, а потом нанесли ракетные удары, в том числе «Томагавками», по основным командным пунктам, ключевым объектам ВВС и ПВО Джамахирии.

Пользуясь полным превосходством в воздухе, группировка НАТО беспрепятственно бомбила войска Каддафи. В общей сложности коалиционные ВВС совершили 9,6 тыс. боевых вылетов, уничтожив 1 тыс. танков, артиллерийских систем, средств ПВО и бронемашин.

Вторжение не обошлось без потерь среди мирного населения. Самолёты НАТО регулярно бомбили Триполи и другие крупные города в надежде уничтожить Каддафи, членов его семьи и командиров армии. По разным данным, жертвами налётов авиации альянса стали сотни мирных жителей. По информации ООН, военный блок применял ракеты с обеднённым ураном, представляющие большую радиационную опасность.

  • Ливийские боевики в захваченном районе Триполи
  • Reuters
  • © Anis Mili

Действия альянса способствовали успеху мятежных формирований. Если весной правительственная армия и союзные ей племена с трудом, но сдерживали натиск боевиков, то летом они стали терпеть одно поражение за другим. В августе 2011 года ВС Джамахирии отступили из Триполи, а в октябре — из Сирта.

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20 октября покидавшая Сирт колонна автомобилей, в которой находился Каддафи, была обстреляна самолётами НАТО. На разбомбленные правительственные войска напали боевики. Они взяли в плен ливийского лидера и жестоко избили его. Также в ходе боёв была уничтожена почти вся верхушка Джамахирии, которая сохранила верность Каддафи.

31 октября 2011 года с рабочим визитом в Триполи прибыл генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен. Он объявил о «благополучном исходе» операции в Ливии и поздравил народ арабской страны «с трудом завоёванной свободой».

«Это здорово — быть в свободной Ливии. Мы действовали, чтобы защитить вас. Вместе мы победили. Ливия окончательно свободна от Бенгази до Бреги, от Мисураты до Западных гор и Триполи», — подчеркнул Расмуссен.

«Расхлёбываем последствия»

Однако по окончании операции НАТО в нескольких регионах Ливии вспыхнули конфликты между племенами, различными бандформированиями и радикальными группировками, возникшими в период интервенции. Заметно окрепли в стране «Аль-Каида»* и «Исламское государство»**. От воцарившегося хаоса непосредственным образом пострадали и США — в сентябре 2012 года боевики разгромили здание американского консульства в Бенгази, убив четверых дипломатов, включая посла Кристофера Стивенса.

Ситуация в Ливии усугублялась анархией в руководстве страны. В конце 2011 года официальная власть в Ливии оказалась сосредоточена в руках Переходного национального совета (ПНС). С февраля 2011 года этот временный орган пользовался поддержкой Запада и в итоге получил статус законного представителя «ливийского народа» в ООН.

В июле 2012-го в Ливии прошли парламентские выборы. Спустя месяц ПНС передал полномочия Всеобщему национальному конгрессу (ВНК). Однако в июне 2013 года над ВНК установили контроль радикальные исламистские формирования. Это привело к новому витку гражданского противостояния.

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Вооружённое сопротивление радикалам возглавил фельдмаршал Халиф Белкасим Хафтар. В зоне боевых действий оказались Триполи и другие крупные населённые пункты. Но несмотря на некоторые успехи, Хафтару не удалось одержать победу над радикалами.

В настоящий момент номинальное руководство Ливией осуществляет правительство национального согласия (ПНС) во главе с премьер-министром Фаизом Сараджем. Официальные власти не контролируют значительную часть страны и предместья Триполи. Более того, нет единства между проправительственными группировками.

12-13 ноября в Ливии должны были состояться общенациональные выборы. Однако в связи с взрывоопасной обстановкой они были перенесены на неопределённый срок. 8 ноября специальный представитель генсека ООН в Ливии Гасан Саламе заявил, что выборы президента и членов парламента пройдут не раньше весны 2019 года. 

В эти дни в Палермо проходит международная конференция по ливийскому урегулированию с участием различных политических сил бывшей Джамахирии, стран Запада, Ближнего Востока и России.

Позиция Москвы заключается в том, что Запад совершил акт агрессии против законного правительства Ливии, пользуясь резолюцией ООН 1973, которая не содержала санкцию на применение военной силы. Интервенция НАТО привела к дестабилизации Ливии и распространению терроризма в Северной Африке.

Кроме того, серьёзно пострадала и сама Европа. Поток мигрантов из Ливии на континент вырос в десятки раз. До 80% всех нелегалов прибывают в Италию и Грецию именно из бывшей Джамахирии. Ежегодно в Европу пытаются попасть 200-250 тыс. выходцев из различных африканских стран.

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«Я надеюсь, все помнят, что вот этот миграционный взрыв, вот эта волна, которая накрыла Европу, прямо последовала за агрессией против Ливии, которая в нарушение резолюции СБ ООН была предпринята странами НАТО. Мы свою точку зрения выражали тогда, мы предупреждали, что это всё плохо кончится. По-прежнему расхлёбываем последствия, до сих пор. И прежде всего наши коллеги и друзья в Европейском союзе», — заявил ранее глава МИД РФ Сергей Лавров.

Крутов полагает, что в настоящее время Запад пытается уйти от ответственности за происходящий в Ливии хаос. По его словам, Европа осознаёт, что создала ситуацию, из которой невозможно найти выход в обозримой перспективе.

«На мой взгляд, интервенция НАТО в Ливию — это демонстрация подлинного отношения Запада ко всему Ближнему Востоку. Арабские страны для европейцев и американцев — это колонии, и отношение к местным жителям такое же, каким оно было в XIX веке. Но подобная политика не приносит Западу дивидендов, особенно, учитывая опасность, которую представляет поток мигрантов и терроризм», — резюмировал Куртов.

*«Аль-Каида» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

**«Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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