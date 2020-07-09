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Коллега задержанного Фургала рассказал о дне накануне задержания: "Был позитивен"

09 июля 2020, 12:00  •  95 • Политика
Коллега задержанного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, лидер региональной фракции КПРФ рассказал о дне накануне задержания чиновника. По его словам, Фургал "был уверен и позитивен".
Ещё за день до задержания Фургал присутствовал на заседании думы и не было никаких подозрений о том, что на следующий день всё изменится, рассказал его коллега РИА Новости.
"Разговаривали о судьбе края, он выступал с отчётом перед депутатами, отвечал на вопросы, был спокоен, уверен и позитивен, - сказал он. - Ничего не предвещало".
Ранее стало известно, что на Сергея Фургала завели уголовное дело. Его подозревают в организации убийств и покушений на убийства целого ряда предпринимателей.
Задержанный был отправлен в Москву. По данным РИА Новости, в 4:52 и 4:56 мск из аэропорта Хабаровска в Москву вылетели рейсы SU6288 авиакомпании "Россия" и SU1711 авиакомпании "Аэрофлот" соответственно.

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