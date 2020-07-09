Коллега задержанного Фургала рассказал о дне накануне задержания: "Был позитивен"

Ещё за день до задержания Фургал присутствовал на заседании думы и не было никаких подозрений о том, что на следующий день всё изменится, рассказал его коллега РИА Новости.

"Разговаривали о судьбе края, он выступал с отчётом перед депутатами, отвечал на вопросы, был спокоен, уверен и позитивен, - сказал он. - Ничего не предвещало".

Ранее стало известно, что на Сергея Фургала завели уголовное дело. Его подозревают в организации убийств и покушений на убийства целого ряда предпринимателей.

Задержанный был отправлен в Москву. По данным РИА Новости, в 4:52 и 4:56 мск из аэропорта Хабаровска в Москву вылетели рейсы SU6288 авиакомпании "Россия" и SU1711 авиакомпании "Аэрофлот" соответственно.