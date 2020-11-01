Коллапс региональной медицины в разгар пандемии – глупость, халатность или коррупция? • 130 • Аналитика Говорить о второй волне коронавируса рано, заявил на прошлой неделе Владимир Путин, всё, что происходит сейчас, это лишь отголоски первой волны, докатившейся до регионов. Президент, видимо, хотел успокоить страну, но вышло не очень. С мест приходят одинаковые сообщения: повсюду переполнены больницы, не хватает врачей и средств для лечения коронавирусных пациентов. После расслабляющего летнего затишья повторный удар пандемии оказался куда более сокрушительным, показав, что провинция не готова к борьбе с коронавирусом, а федеральный центр, похоже, и сам не понимает, как ей в этом помочь. Что происходит и чего ждать дальше? Сюжет: Коронавирус «У нас здесь ад», – написали на прошлой неделе президенту врачи четырёх клиник города Кургана. В своём обращении медики описывают: больные ждут приезда бригад «скорой» сутками, а визита врачей из поликлиники – неделями. Недостаточно тестов. Некому и брать анализы – медиков катастрофически не хватает. В конце петиции курганцы попросили главу государства прислать в город на помощь военных врачей. Теперь из новостей можно узнать, что мольбу уральцев услышали и Минздрав уже направил в Курган десант специалистов. Проблема, однако, в том, что таких условных Курганов сегодня чересчур много, так что закрыть все узкие места привозными специалистами не удастся. Не ждали Хроника коллапса медицины настолько обширна, что привести её не хватит места. Потому возьмём самые вопиющие и показательные факты. 21 октября стало известно, что в горбольнице № 20 Ростова-на-Дону, приспособ­ленной под ковидный госпиталь, из-за перебоев с подачей кислорода скончались 13 пациентов. Местные власти назвали это фейком, однако после того как один из врачей подтвердил ЧП, а о новости узнали в Кремле, признали: смерти были. 25 октября в Сеть попало видео из морга Новокузнецка, куда отвозят умерших от коронавируса. На нём видно, что чёрные мешки с телами лежат на полу – не хватает мест. 26 октября СМИ сообщили, что в Новосибирской области пациентам Куйбышевской ЦРБ поставили койки на лестничных клетках – инфекционный госпиталь переполнен. 27 октября в Омске врачи «скорых» привезли к зданию областного минздрава пациентов с критическим поражением лёгких. До этого ковидных больных из-за дефицита мест в течение 12 часов не принимала ни одна больница. Всё это и в обычное время воспринималось бы как ЧП. Сейчас же такие ситуации ясно свидетельствуют: к повторному наступлению вируса медицина оказалась не готова. Хотя в запасе имелось четыре месяца, они не были использованы для того, чтобы встретить осенний рост заболеваемости во всеоружии. Скажете, непрофессионалам рассуждать просто? Послушаем главу Минздрава Михаила Мурашко. В середине октября, когда статистика показывала по 15 тыс. случаев заражения в сутки, он прямо признался: «Модели угроз и ориентации инфекционной службы не полностью соответствовали тому, с чем мы столкнулись». Верно ли будет перевести этот чиновный «абырвалг» на понятный язык таким образом: у нас не хватило ума или желания правильно просчитать, что может ждать впереди, и подстелить соломки? Если так, то как же вы, Михаил Альбертович, стали доктором наук по специальности «организация здравоохранения»? (фото: YouTube) А ведь Минздрав предупреждали не раз: хватит «оптимизировать» инфекционные отделения. Руководитель Высшей школы организации и управления здравоохранением Гузель Улумбекова ещё в 2014 году указывала: сокращение числа инфекционистов и количества коек уже привело к росту смертности в 26 регионах страны – а ну как грянет эпидемия? Сейчас в провинции спешно пытаются обустроить ковидные госпитали, но что толку? «В Магнитогорске три больницы уже отданы под ковидные госпитали, на остальные заболевания осталась только одна больница. Загрузка в больницах критическая, сейчас не кладут в больницу с поражением лёгких до 40%. И даже при более тяжёлых состояниях не всегда в этот же день госпитализируют, из-за того что просто заканчиваются места», – рассказал BFM фельдшер скорой помощи Азамат Мустафин. Впрочем, койки можно поставить, но где взять врачей? Нехватка кадров существовала ещё до пандемии. Чиновники разводили руками: ничего не можем поделать, врачи не хотят идти на маленькие зарплаты, такая уж сложилась система! Постойте, так разве не вы и есть эта система? В Ростове-на-Дону по следам скандала с задохнувшимися из-за нехватки кислорода «слили» на пенсию главу местного минздрава Татьяну Быковскую. СМИ подсчитали: за время её работы дефицит врачей достиг 4800 человек. Сама Быковская чувствует себя хорошо – её пенсия составит 187 тыс. рублей в месяц. Тем временем врачи ещё и увольняются. В Екатеринбурге рабочие места покинули порядка 80 медиков. Причиной называют адскую нагрузку и… невыплату президентских надбавок за нахождение в «красной зоне». Вирус-благодетель Хотя могло ли быть по-другому? Ну вот правда, кто-то всерьёз надеялся, что в критический момент система вдруг заработает как надо, а не через пень-колоду? Исчезновение антибиотиков в аптеках в разгар пандемии – пример такого же рода. Власти отмахиваются: мол, это испугавшиеся ковида россияне смели все запасы. Да нет, тут скорее другая причина. Производители ещё когда предупреждали: введение маркировки лекарств приведёт к сбоям в поставках, такие эксперименты сейчас устраивать нельзя! Само собой, к прогнозам не прислушались. В результате система ожидаемо зависла. Теперь Минпромторг экстренно разрешил продавать лекарства без подтверждения маркировки. Но разве нельзя было подумать раньше? О пандемии или хорошо, или ничего? Вот и с кислородом такая же беда. Сообщения о его нехватке приходят со всех концов страны. Уже есть и другие смерти помимо ростовских случаев. В Сафакулевской районной больнице (Курганская область) скончалась женщина. «В пятницу выясняется, что сотрудники больницы должны были ехать заправлять баллоны кислородом. Но почему-то не заправили. Мы нашли родственника, он в течение часа съездил и заправил баллоны, но уже было поздно», – рассказали EA1.ру её дети. На местах не знали, что кислород нужен коронавирусным больным? Конечно, знали. По оценке ВОЗ, кислородная терапия необходима примерно четверти людей с диагнозом COVID-19. Конечно, сами чиновники могут не разбираться в вопросе, но медики точно должны были сообщать «наверх» о дефиците. Так что губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву теперь стоит не сетовать на недостаток кислородных баллонов, а попытаться объяснить, почему так вообще вышло. Не доложили? Значит, такой ты управленец. Доложили, но не понял? Тогда надо расписаться в собственной глупости. Хотя чем-чем, а глупостью в подобных историях, похоже, как раз и не пахнет. Скорее наоборот. В шокировавшем страну ростовском казусе сейчас выясняются новые подробности. Оказывается, причиной кислородного дефицита могла стать вовсе не чья-то халатность. Просто некоторое время назад единственным поставщиком кислорода в городские больницы стало некое ООО «Оксиген». При этом кислородную станцию, действовавшую в областном перинатальном центре, принудительно закрыли. В итоге частная контора озолотилась на поставках кислорода, выиграв тендеры на 153 млн рублей. Но когда возник дефицит, нарастить объёмы производства, видимо, не смогла. Конечно, можно предположить, что ростовские власти по чистой наивности отдали на откуп частнику кислородную монополию. Или же верны слухи о том, что за «Оксигеном» стоят местные медицинские чиновники? Вышла из доверия: элита великой страны полностью дискредитирована То же самое и с таблетками. Эксперты утверждают: маркировка лекарств – полнейшая глупость, фармацевтический рынок у нас и так контролируется весьма жёстко. Потому вся суть затеи со спецмарками выглядит как желание дать заработать кому-то из своих. Так что за кажущейся неразберихой и хаосом, похоже, стоят банальные воровство и коррупция. Пандемия и правда позволит озолотиться многим. Весной уже прогремели скандалы с закупками по завышенным ценам лекарств и медтехники. Теперь вот в счётной палате Дагестана решили выяснить, как расходовались 12 млрд, выделенных на борьбу с вирусом. Тем временем в Сети появилось обращение к Владимиру Путину об отставке председателя правительства республики Артёма Здунова. По мнению автора петиции, он слишком уж старательно ратовал за компании, поставлявшие маски и аппараты ИВЛ, якобы последние приобретались по 3 млн рублей, хотя другая фирма отдавала их за 1,38 млн рублей. 7 октября в Омске врачи «скорых» привезли к зданию областного минздрава пациентов с критическим поражением лёгких. До этого ковидных больных из-за дефицита мест в течение 12 часов не принимала ни одна больница (фото: Евгений Софийчук/ТАСС) Летом вышли на плато – оказалось, что не то Впрочем, рассказывать о коррупции у нас в стране – всё равно что носить воду решетом. Давайте подойдём с другой стороны. Кто-то может внятно сказать, какая у нас вообще стратегия борьбы с пандемией? Весной ради сохранения жизней россиян на два месяца закрыли по домам, после чего едва не рухнула экономика. В этот раз тотальный локдаун решили не вводить. Возможно, это правильно, но уровень заболеваемости не падает, а медицина тем временем уже не справляется с нагрузкой. Кто-то может внятно сказать, какая у нас вообще стратегия борьбы с пандемией? Тотальный локдаун решили не вводить. Возможно, это правильно, но уровень заболеваемости не падает, а медицина тем временем уже не справляется с нагрузкой. И что теперь? И что теперь? Делать вид, что всё идёт как должно, не замечая тысячи чьих-то личных трагедий в надежде, что однажды всё закончится и наступит прежняя жизнь без масок и социальной дистанции? Однако серьёзные специалисты предупреждают: о конце пандемии пока не может быть и речи. По мнению главного внештатного пульмонолога Минздрава Сергея Авдеева, коронавирус будет бушевать ещё не менее года. А замдиректора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная отводит и того больше – полтора года минимум. И ещё не известно, что будет дальше. Если так, то, значит, надо как-то менять всё жизненное устройство, приспосабливаясь к новым условиям. Но такие планы не озвучиваются. А хотелось бы знать, как власть представляет существование страны в течение полутора ковидных лет. Хотя что говорить о стратегии, если проблемы возникают даже с тактикой лечения коронавируса. «У нас до сих пор нет отработанных, чётких схем на амбулаторном этапе. Да, у нас есть клинические рекомендации Минздрава, уже восемь версий. Но некоторые из них вызывают у специалистов очень сильное недоумение. До сих пор в огромном количестве там присутствуют антибиотики и другие препараты, интерфероны. Неоднократно были публикации, что это не настолько эффективно», – свидетельствует первый проректор Высшей школы организации и управления здравоохранением Николай Прохоренко. Ад в раю: как вода и земля стерли Лиссабон в порошок В середине октября Михаил Мурашко признался: «Модели угроз и ориентации инфекционной службы не полностью соответствовали тому, с чем мы столкнулись». Верно ли будет перевести этот чиновный «абырвалг» так: у нас не хватило ума или желания правильно просчитать, что может ждать впереди, и подстелить соломки? (фото: Сергей Карпухин/ТАСС) Неудивительно, что цветёт и пахнет ковид-диссидентство. По Сети гуляют версии одна другой краше. Одни доказывают, что никакого коронавируса вообще не существует, а власти маскируют под него обычный грипп, чтобы контролировать всех и каждого, другие на голубом глазу уверяют, будто вирус разбрызгивают с самолётов американцы. И смеяться тут не над чем, опрос Высшей школы экономики показал: 23% россиян верят, что пандемию выдумали, а 9,6% считают опасность преувеличенной. Неужто все такие идиоты? Как сказать. Психиатры поясняют: у большинства отрицателей пандемии срабатывает защитный механизм. Люди не верят в опасность, потому что страшно признаться самому себе, глядя на текущие новости: если что, помощи ждать особо неоткуда. На самом деле для власти это весьма опасно. Специалисты отмечают: от неверия в ковид до неверия в государство дорога длиной в один шаг. Предстоящих долгих месяцев пандемии вполне может хватить на то, чтобы его сделать. Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов, политолог – Все разговоры, о том, что нужно носить маски, быть ответственными, не ходить никуда – это позиция «справляйтесь сами, а мы осложним вашу жизнь максимально, чтобы вы меньше друг с другом взаимодействовали». Есть разочарование и от несбывшихся обещаний по поводу «массовой вакцинации до конца 2020 года», и от краха идеи «карантина ради подготовки системы здравоохранения к эпидемии», и во многих других конструкциях весны. И новая волна запугивания пандемией не поможет сохранению системы здравоохранения. Запуганные люди осаждают поликлиники, делают себе КТ и загружают эту систему так, как никому не снилось. До конца нет понимания, по каким критериям человек нуждается в стационарном лечении. Даже по мнению нашего Минздрава, 30% людей с этим диагнозом не должны находиться в больницах. Так что перегружает систему: вирус или неопределённость? 29 октября стало известно, что Минздрав официально запретил врачам говорить с журналистами и публично высказываться об эпидемии коронавируса. Как говорится в попавшем в Сеть документе, любые комментарии спикеров на тему COVID-19 должны согласовываться в устной или письменной форме с пресс-службой министерства. Распоряжение отдал министр Михаил Мурашко. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

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