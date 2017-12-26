«Коллаборационизм настоящего времени»: осудит ли ЕС латвийский закон о статусе участников Второй мировой войны

Совет Федерации России призвал парламенты стран Евросоюза выразить протест Латвии в связи с принятием в ней закона о статусе участников Второй мировой войны. Утверждённый сеймом акт в Совфеде назвали кощунственным, так как он уравнивает в правах тех, кто воевал против нацистской Германии, с защищавшими фашистов. Российские сенаторы отметили неприемлемость действий латвийских властей, особенно в свете резолюции по борьбе с героизацией нацизма, которую приняла Генассамблея ООН. RT узнал у экспертов, что может стоять за действиями Латвии и последует ли реакция ЕС на противоречивый закон.

В российском Совете Федерации осудили решение латвийского сейма, поддержавшего закон о статусе участников Второй мировой войны. Сенаторы в общем заявлении призвали страны ЕС опротестовать действия Риги, готовой уравнять в правах и льготах борцов с нацизмом и тех, кто выступал на стороне гитлеровской Германии.

«Члены Совета Федерации считают, что в интересах правды и справедливости государства — члены Европейского Союза должны выразить решительный протест подобному правовому произволу, совершившемуся в современной Европе, где коллаборационизм времён Второй мировой войны решительно осуждается подлинно демократическими государствами и обществами», — говорится на сайте СФ.

В заявлении подчёркивается, что «нет никаких ни политических, ни правовых, ни моральных оправданий уравниванию в правах нацистских преступников и их пособников с теми, кто героически им противостоял».

Сенаторы напомнили, что незадолго до этого, 19 декабря, Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию по борьбе с героизацией нацизма. Её поддержали 133 страны. При этом Латвия была в числе тех, кто воздержался при голосовании.

«Коллаборационизм настоящего заслуживает точно такого же осуждения, как коллаборационизм прошлого», — резюмируется в заявлении.

Документ Совфеда будет направлен в ООН, парламенты государств — членов Евросоюза, Европарламент, Парламентскую ассамблею ОБСЕ и Межпарламентский союз.

В одном ряду

Отметим, что закон о едином статусе для всех участников Второй мировой войны сейм принял 21 декабря. Согласно документу, на этот статус могут претендовать только те, кто был гражданином Латвии на момент 17 июня 1940 года. Этот день считается властями началом так называемого периода оккупации. При этом не важно, на какой из сторон во время войны выступал человек. Он мог быть как борцом против нацизма, так и активным пособником фашистской Германии. Их всех объединили под общим названием противников «тоталитарных режимов».

Закон предусматривает для этих лиц пособия и льготы, которых отныне лишаются неграждане прибалтийской республики. В их числе даже те, кто прошёл натурализацию, получив гражданство путём сдачи специального экзамена на знание латышского языка и истории страны. Таких в стране проживает более 200 тыс.

В законе указывается, что статуса участника лишатся бывшие сотрудники КГБ СССР или Латвийской ССР. Присваивать его не будут и бывшим членам Национал-социалистической немецкой рабочей партии (НСДАП), а также её военизированных структур, тайной полиции или служб безопасности. Осуждённые лица также не смогут на него претендовать.

Оправдали пособников нацизма

Эксперты отмечают, что таким образом Латвия ввела в правовое поле тех, кого в других странах считают преступниками. Как подчеркнул президент Российской ассоциации прибалтийских исследований Николай Межевич, закон стал завершающим актом в узаконивании своего взгляда на историю.

Глобалисты пытаются запретить Рождество «Литовские власти пытаются оправдать тех людей, которые сражались с Советской армией непосредственно на линии фронта. Сейчас на наших глазах этот процесс завершается построением правовой конструкции, в которой нет слова «нацизм» и говорится о «несчастных» людях, которые в силу исторических обстоятельств оказались по разные стороны фронта. Однако на деле сегодняшней политической элите Латвии нужна только одна точка зрения, общепримирительная идеология, которая протаскивается на европейские площадки», — пояснил он RT.

Эксперт также выразил сомнение, что призыв российского Совфеда будет со всей серьёзностью воспринят в ЕС.

«Евросоюз сейчас переживает не самую лучшую стадию отношений с Россией. Поэтому наверняка будет выбран какой-то компромиссный вариант. На словах кто-нибудь в Брюсселе выступит с осуждением. В Риге сделают вид, что в этот момент у них не работало ухо. И всё будет продолжаться тем же путём. Нам не следует рассчитывать, что в борьбе за историческую правду современный Брюссель будет помогать», — резюмировал Межевич.

Противоречит Нюрнбергскому трибуналу

Латвия занимается дискредитацией наследия СССР с момента его распада, напомнил в беседе с RT начальник научного отдела Российского военно-исторического общества, кандидат исторических наук Юрий Никифоров.

«Это не спонтанное решение, подготовительная работа велась более 20 лет. Почти сразу после распада СССР в Латвии предпринимались усилия по дискредитации советского строя и реабилитации латвийских коллаборационистов, которые сотрудничали с нацистской Германией, служили в дивизиях СС и охранных батальонах, участвовали в Холокосте. И теперь на основе принятого законопроекта латвийские власти могут легализовать и современные мероприятия неонацистского характера. Очевидно, что это противоречит решениям Нюрнбергского трибунала», — сказал Никифоров.

Помимо этого эксперты отмечают, что действия Латвии противоречат ценностям, общим для стран — членов ООН.

«Подобное решение, подобная изворотливость мысли законодателей входит в противоречие с основополагающими документами ООН. Потому что она создавалась на базе победы над нацизмом. И сегодня любые попытки уровнять тех, кто служит под знамёнами Гитлера, с тем, кто воевал с абсолютным злом, недопустимы», — заключил руководитель исследовательских программ фонда «Историческая память» Владимир Симиндей.