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Количество выздоровевших превысило число инфицированных: в России за сутки зафиксировано 8764 новых случая COVID-19

20 мая 2020, 12:50  •  14 • В России
В России число выздоровевших граждан за сутки достигло 9262, превысив количество выявленных случаев корнавируса, которое составило 8764. В столичной мэрии рассказали, что более 500 жителей Москвы сдали плазму крови для лечения пациентов с COVID-19. Также в Ростуризме сообщили, что туристический сектор России начнёт поэтапный выход из режима ограничений в ряде регионов с 1 июня.
 
АГН «Москва» © Кирилл Зыков
 

В России за последние сутки было выявлено 8764 новых случая коронавируса, из них 2699 в Москве, 903 — в Московской области.

Число выздоровевших граждан за сутки составило 9 262. Таким образом количество излечившихся за сутки в стране впервые превысило зафиксированные случаи, указали в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

Всего в России зарегистрировано 308 705 случаев COVID-19, 2972 человека скончались, 85 392 выздоровели.

Туристический сектор России начнёт поэтапный выход из режима ограничений в ряде регионов с 1 июня. Об этом рассказала руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова в эфире программы «Док-Ток» на Первом канале.

На первом этапе возобновят работу санатории с медицинской лицензией, коттеджи и апарт-отели, уточнила она.

«Что касается поэтапного выхода у нас в стране, мы смотрим на летний сезон с большим оптимизмом. С 1 июня в большинстве регионов начнется первый этап выхода из карантинных мер. Мы сейчас в плотном взаимодействии с губернаторами, с Роспотребнадзором, докручиваем мелочи, нюансы», — рассказала Догузова.

Она уточнила, что правила работы туристического сектора будут отличаться в зависимости от региона.

Тем временем, замглавы Минпромторга Виктор Евтухов сообщил, что в России в сутки продают около 4 млн медицинских масок. Он уточнил, что в крупных торговых сетях продаётся 1,5 млн масок в сутки, аптеки реализуют около 1,6 млн масок.

«Если досчитать до мелкой розницы, будет порядка 4 млн масок в сутки — то, что покупают наши граждане», — подтвердил он.

Замглавы ведомства уточнил, что ажиотажного спроса на медицинские маски в стране нет. Также Евтухов добавил, что стоимость на них в России будет снижаться по мере стабилизации ситуации с распространением коронавирусной инфекции и отмены масочного режима.

Напомним, масочный режим вступил в силу в Москве с 12 мая. Жители столицы и Подмосковья в обязательном порядке должны носить маски при передвижении в общественном транспорте и такси, а также при посещении общественных мест и на работе.

В столичной мэрии сообщили, что более 500 жителей Москвы сдали плазму крови для лечения пациентов с COVID-19. Там напомнили, что такое лечение эффективно в первую очередь для находящихся в критическом состоянии.

«Донорами плазмы для лечения пациентов с COVID-19 в Москве стали уже более 540 человек. На данный момент 340 пациентам уже проведено переливание иммунной плазмы», — говорится в сообщении.

Накануне мэр Сергей Собянин заявил, что ситуация с распространением COVID-19 в Москве по-прежнему представляет серьёзную угрозу, уточнив, что прогулки и занятия спортом на улице будут разрешены, когда в городе начнёт снижаться количество смертей пациентов с коронавирусом, а также сократится число тяжелобольных пациентов. Он сообщил, что с понедельника, 25 мая, в Москве возобновят работу многофункциональные центры предоставления госуслуг (МФЦ).

Собянин напомнил, что с 12 мая в Москве возобновили работу все промышленные и строительные предприятия и для дальнейших решений об ослаблении ограничений необходимо оценить рост заболеваемости и госпитализаций.

«За последнюю неделю количество людей, которые перемещаются на транспорте, выросло почти на 1 млн... После этого, конечно, нам нужно пожить недели две, чтобы понять, какие следующие ограничения снимать, посмотреть, как это легло», — пояснил он.

Также на russian.rt.com Карта RT: распределение случаев заболевания COVID-19 по регионам России

Российские регионы также продолжают принимать меры по борьбе с распространением коронавируса. Так, в Иркутской области с 20 мая вводится обязательный масочный режим в общественных местах. Его необходимо соблюдать в транспорте, магазинах, общественных местах и на работе.

На Камчатке из-за распространения коронавируса на двухнедельный карантин закрыли пять детских интернатов.

«На полностью закрытый режим работы планируется перевести пять учреждений для детей-сирот и детей с ограниченными возможностями здоровья, расположенных в Петропавловске-Камчатском и Елизове», — сообщается на сайте правительства региона.

Тем временем в Тульской области Минздрав сделал замечание медсестре областной клинической больницы за несоблюдение требований к медицинской одежде. Местные СМИ сообщили, что женщина пришла к пациентам в прозрачном защитном костюме, через который просвечивал купальник.

«По факту несоблюдения требований к медицинской одежде сотрудником Тульской областной клинической больницы Минздрав сообщает, что к нарушившей данные требования медсестре инфекционного госпиталя применено дисциплинарное взыскание в виде замечания», — заявили в ведомстве.

В Минздраве также провели разъяснительную беседу с медперсоналом больницы.

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