Количество самоубийств в армии США превышает боевые потери

Объяснения причин этого у Пентагона нет

После того как в 2001 г. Вашингтон объявил «крестовый поход» против терроризма, в армии США происходит рост самоубийств. С 2004 года количество суицидов среди американских военных превышает боевые потери. Пик самоубийств пришёлся на 2012 год, когда США активно вели боевые действия в Афганистане и Ираке. Об этом сообщается в специальном докладе Минобороны США о самоубийствах людей в погонах за 2017 год.

В 2015 г. количество самоубийств среди всех родов войск армии США составляло 20,2, в 2016 г. – 21,5 в 2017 г. – уже 21,9 самоубийства на 100 тыс. населения. Самые высокие показатели в сухопутных войсках (24,3) и морской пехоте (23,4). Во флоте и авиации этот показатель равен соответственно 20,1 и 19,3. Более половины из них (50,8%) не имели никаких физических или психологических проблем, которые бы указывали на склонность к самоубийству. 51,5% проходили медосмотр за три месяца до смерти.

Пентагон намерен ограничить в меру возможностей доступ действующих и бывших военнослужащих к огнестрельному оружию, потому что 65,4% самоубийств совершаются с использованием «огнестрела». Исследования показали, что военнослужащие и ветераны, имевшие лёгкий доступ к табельному или личному оружию, совершали самоубийства намного чаще, чем те, у кого такого доступа не было.

Для действующих и бывших военнослужащих планируют ужесточить правила пользования личным оружием и методы его хранения. Например, может появиться обязательное требование хранить боеприпасы отдельно от оружия и ограничить возможность его ношения.

Обращает на себя внимание тот факт, что резервисты и военнослужащие Национальной гвардии убивают себя чаще других. В 2017 г. уровень самоубийств среди резервистов, например, составил 25,7 на 100 тыс. населения, а среди военнослужащих Национальной гвардии ещё выше – 29,1.

В чём причина роста самоубийств в самой обеспеченной армии мира, с высоким жалованьем, хорошими льготами и комфортными условиями службы? Однозначного ответа у Пентагона нет.

Некоторые психологи сомневаются, что ограничение доступа к оружию решит проблему. Майкл Энестис, сотрудник университета Южного Миссисипи, говорит: «Доступ человека к оружию не превращает человека в самоубийцу. Только из-за наличия оружия у человека не возникнет мысль стать самоубийцей».