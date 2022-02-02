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Количество русских военных на границе растёт. "Уже 130 тысяч" - The Economist
02 февраля 2022, 20:20 • 152 • Политика
Иностранные СМИ продолжают нагнетать информационную повестку, сообщая о скоплении русских военных на границе с Украиной.
Британский The Economist выпустил статью, в которой указал, что Россия сосредоточила на границе с Украиной более 130 тысяч военных (раньше было 100 тысяч).
Однако о том, что войска могут быть сконцентрированы и с другой целью - для защиты от НАТО, в публикации ничего не сказано. Ещё британские журналисты "заметили" инженерные, логистические и медицинские службы. Они утверждают, что Россия якобы переместила к границе с Украиной запасы донорской крови.
Ранее политолог и депутат Госдумы Анатолий Вассерман пояснил, для чего НАТО постоянно проводит военные учения на границах с Россией.
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