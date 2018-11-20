Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
ООН поддержал Россию, США и Украина опозорились (Л.И.С.)
Украинец Ковтун о милитаризации Азова: "Виновата Россия!" Воскресный в...
Столтенберг отказался говорить о шансах Белоруссии вступить в НАТО
Побеждавшие любой ценой. Три лучших правителя из династии Рюриковичи (Ф. Лисицын...
Главная / Политика

Количество пострадавших на митингах во Франции перевалило за отметку в 500 человек

20 ноября 2018, 01:09  •  34 • Политика
Более 500 человек пострадали в ходе манифестаций во Франции против повышения налогов и цен на бензин.
Во Франции свыше 500 человек получили ранения и травмы во время акций протеста и митингов против увеличения цен на бензин и роста налогов. Такую информацию предоставил глава МВД Франции Кристоф Кастанер.
По данным ведомства, во время манифестаций пострадали 528 человек. Из них 17 - с тяжёлыми травмами. Также в это число входят 92 сотрудника правоохранительных органов, которые получили ранения травмы в ходе акций протеста.
Отмечается, что общее число участников митингов против повышения цены на бензин и налогов составило 288 тысяч человек. Акции протеста длятся во Франции уже вторую неделю.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

34
Источник
Похожие новости
19 ноября 2018, 21:54
Сдача Курильских островов радикально отразится на нашей безопасности
19 ноября 2018, 21:54
«Обязан указать свои доходы»: Власти Украины нацелились на «заграничные» заработки граждан
19 ноября 2018, 15:24
Кто бы ни отдавал приказы, русская артиллерия - лучшая в мире

20 ноября 2018, 01:09
«Нужны эффективные, но нерасточительные решения»: Путин о том, как победить НАТО
19 ноября 2018, 05:39
От ядерной войны до искусственного интеллекта: Эксперты назвали 9 главных угроз человечеству
19 ноября 2018, 05:39
Премьер Израиля стал главой Минобороны: Нетаньяху получил в свои руки уже четвертый министерский портфель
Новости партнеров
 
 
Выбор дня
20 ноября 2018, 00:04
Гордон рассказал правду о канале Порошенко
20 ноября 2018, 00:54
«Искажённая информация о ситуации»: в России оценили заявления о советах США устроить...
20 ноября 2018, 00:54
«Системный организатор действий»: Весельницкая — о возбуждении нового дела против Бра...
20 ноября 2018, 01:09
«Нужны эффективные, но нерасточительные решения»: Путин о том, как победить НАТО
20 ноября 2018, 00:54
Политическая турбулентность: сможет ли Израиль преодолеть правительственный кризис
Новости партнеров
 
Новости партнеров
 
Популярные новости
14 ноября 2018, 08:24
Киеву посоветовали провести блицкриг и дойти до Красной площади
19 ноября 2018, 01:39
Говорит и показывает YouTube
16 ноября 2018, 09:24
В США потребовали прекратить сравнивать Су-57 и F-22 Raptor
17 ноября 2018, 17:54
«Сначала твердое "да", потом газ»: Лавров озвучил условия по «Турецкому потоку» в Европе
17 ноября 2018, 03:09
Как Россия и Япония поделят Курилы
14 ноября 2018, 19:54
Депутат показал меню с ценами в думской столовой
14 ноября 2018, 15:09
Причины гибели фрегата НАТО: Непрофессионализм на фоне наглости
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.