|
Количество пострадавших на митингах во Франции перевалило за отметку в 500 человек
20 ноября 2018, 01:09 • 34 • Политика
Более 500 человек пострадали в ходе манифестаций во Франции против повышения налогов и цен на бензин.
Во Франции свыше 500 человек получили ранения и травмы во время акций протеста и митингов против увеличения цен на бензин и роста налогов. Такую информацию предоставил глава МВД Франции Кристоф Кастанер.
По данным ведомства, во время манифестаций пострадали 528 человек. Из них 17 - с тяжёлыми травмами. Также в это число входят 92 сотрудника правоохранительных органов, которые получили ранения травмы в ходе акций протеста.
Отмечается, что общее число участников митингов против повышения цены на бензин и налогов составило 288 тысяч человек. Акции протеста длятся во Франции уже вторую неделю.
Подпишитесь на нас
34
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Новости партнеров
|
14 ноября 2018, 08:24
|
19 ноября 2018, 01:39
|
16 ноября 2018, 09:24
|
17 ноября 2018, 17:54
|
17 ноября 2018, 03:09
|
14 ноября 2018, 19:54
|
14 ноября 2018, 15:09