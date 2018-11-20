Количество пострадавших на митингах во Франции перевалило за отметку в 500 человек

Более 500 человек пострадали в ходе манифестаций во Франции против повышения налогов и цен на бензин.

Во Франции свыше 500 человек получили ранения и травмы во время акций протеста и митингов против увеличения цен на бензин и роста налогов. Такую информацию предоставил глава МВД Франции Кристоф Кастанер.

По данным ведомства, во время манифестаций пострадали 528 человек. Из них 17 - с тяжёлыми травмами. Также в это число входят 92 сотрудника правоохранительных органов, которые получили ранения травмы в ходе акций протеста.

Отмечается, что общее число участников митингов против повышения цены на бензин и налогов составило 288 тысяч человек. Акции протеста длятся во Франции уже вторую неделю.