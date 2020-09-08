Колесникову выпихнули из машины перед границей с Украиной - Госпогранкомитет

Мария Колесникова. Фото: Ulf Mauder/dpa/www.globallookpress.com

Соратники не взяли активистку с собой

Белорусской оппозиционерке Марии Колесниковой не дали покинуть страну ее же товарищи. Женщину вытолкнули из машины около пункта пропуска на границе. Об этом сообщили в Госпогранкомитете (ГПК) Белоруссии.

По уточненным данным, члены созданного оппозицией Координационного совета Антон Родненков и Иван Кравцов пересекли границу Белоруссии в сторону Украины во вторник, 8 сентября, в 4.10 утра. Но проходя таможенные процедуры в пункте пропуска Александровка, они создали опасную ситуацию на дороге и чуть не сбили патрульного:

"Завидев этот пограничный наряд, транспортное средство, на котором следовала эта группа, резко ускорилась и создала угрозу жизни военнослужащему", – приводит РБК рассказ представителя ГПК.

Более того, под угрозой оказалась и жизнь оппозиционерки Марии Колесниковой. По словам пограничников, женщина покинула автомобиль BMW на полном ходу.

"Вероятнее всего, ее вытолкнули из транспортного средства", – предположили в ГПК.

Колесникова, к счастью, не пострадала. Ее подобрали и задержали правоохранительные органы Республики. Идет расследование, уточняют местные власти. Кравцов и Родненков тоже задержаны – но уже на Украине. Об этом РИА "Новости" сообщили в ГПК Белоруссии.

Накануне белорусские СМИ сообщили, что Колесникову похитили прямо в центре Минска, запихнув ее в автомобиль на глазах прохожих. Позже появилась информация, что активистка вместе с соратниками уехала на Украину.

В Белоруссии 9 августа прошло голосование за кандидата в президенты. Победил Александр Лукашенко. Оппозиционеры, большинство из которых находится за пределами Белоруссии, отказались признавать итоги выборов и создали Координационный совет по переходу власти.