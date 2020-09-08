Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Или в плен, или рвать за Россию: НАТО публично унизило украинских солдат
Началось. Китай дал первый залп по США в мировой финансовой бойне
Союзное государство России и Белоруссии расширится за счет третьего участника - ...
Украинские родители в шоке от учебников по истории Украины
Главная / Политика

Колесникову выпихнули из машины перед границей с Украиной - Госпогранкомитет

08 сентября 2020, 12:35  •  361 • Политика
Мария Колесникова. Фото: Ulf Mauder/dpa/www.globallookpress.com
Соратники не взяли активистку с собой
Белорусской оппозиционерке Марии Колесниковой не дали покинуть страну ее же товарищи. Женщину вытолкнули из машины около пункта пропуска на границе. Об этом сообщили в Госпогранкомитете (ГПК) Белоруссии.
По уточненным данным, члены созданного оппозицией Координационного совета Антон Родненков и Иван Кравцов пересекли границу Белоруссии в сторону Украины во вторник, 8 сентября, в 4.10 утра. Но проходя таможенные процедуры в пункте пропуска Александровка, они создали опасную ситуацию на дороге и чуть не сбили патрульного:
"Завидев этот пограничный наряд, транспортное средство, на котором следовала эта группа, резко ускорилась и создала угрозу жизни военнослужащему", – приводит РБК рассказ представителя ГПК.
Более того, под угрозой оказалась и жизнь оппозиционерки Марии Колесниковой. По словам пограничников, женщина покинула автомобиль BMW на полном ходу.
"Вероятнее всего, ее вытолкнули из транспортного средства", – предположили в ГПК.
Колесникова, к счастью, не пострадала. Ее подобрали и задержали правоохранительные органы Республики. Идет расследование, уточняют местные власти. Кравцов и Родненков тоже задержаны – но уже на Украине. Об этом РИА "Новости" сообщили в ГПК Белоруссии.
Накануне белорусские СМИ сообщили, что Колесникову похитили прямо в центре Минска, запихнув ее в автомобиль на глазах прохожих. Позже появилась информация, что активистка вместе с соратниками уехала на Украину.
В Белоруссии 9 августа прошло голосование за кандидата в президенты. Победил Александр Лукашенко. Оппозиционеры, большинство из которых находится за пределами Белоруссии, отказались признавать итоги выборов и создали Координационный совет по переходу власти.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



361
Источник
Похожие новости
08 сентября 2020, 00:40
Блытов не стерпел выходки американского B-52: "Он же в нашей прихожей побывал"
08 сентября 2020, 00:40
"Ваши деревни накроются медным тазом": Житель Латвии описал "счастливую жизнь" белорусов в ЕС
08 сентября 2020, 06:10
Колесникову ищут с милицией. Меркури объяснил, что с оппозиционеркой: "Скукотища"
08 сентября 2020, 04:20
Отравили. Поверьте на слово. Берлин отказался предоставлять сведения о Навальном из-за "секретности"
08 сентября 2020, 10:45
Лидеры белорусской оппозиции сбежали на Украину
08 сентября 2020, 10:45
Назвали врагами? Пусть будут врагами: Ветеран ВМФ оценил тонкий намёк Шойгу
Новости партнеров
 
Выбор дня
08 сентября 2020, 00:40
Блытов не стерпел выходки американского B-52: "Он же в нашей прихожей побывал&qu...
08 сентября 2020, 00:40
"Ваши деревни накроются медным тазом": Житель Латвии описал "счастливу...
08 сентября 2020, 06:10
Колесникову ищут с милицией. Меркури объяснил, что с оппозиционеркой: "Скукотища...
08 сентября 2020, 00:40
Проект «Великая Польша» – как барьер между Россией и Германией
08 сентября 2020, 12:35
Катастрофа в Украине началась! Все бегут из этого кошмара
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
05 сентября 2020, 01:10
Киевская дипломатия шокирована: Козак предложил Украине капитулировать
02 сентября 2020, 18:10
«За державу обидно»: голодающий Горбунов дорвался до французской кухни
02 сентября 2020, 08:05
Дерзкая стрельба у границ России: Американцам пора готовиться к русской "ответке"?
06 сентября 2020, 12:55
Дочь Ефремова оскандалилась в Минске: Цензурных слов у журналиста не нашлось
04 сентября 2020, 00:25
Полицейский из дела Скрипалей проболтался об "отравлении" Навального
06 сентября 2020, 02:50
"Навальный уже гуляет по ночным клубам Берлина"? Жириновский назвал единственную причину провокации
04 сентября 2020, 04:05
"С русскими лучше не шутить": Американцы стали "паиньками" после инцидента с БТР в Сирии
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.