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Колесникову ищут с милицией. Меркури объяснил, что с оппозиционеркой: "Скукотища"

08 сентября 2020, 06:10  •  59 • Политика
Члена Координационного совета Белоруссии Марию Колесникову ищут с милицией. Журналист Илиас Меркури объяснил, что с оппозиционеркой: "Скукотища".
Полиция Минска в понедельник заявила, что не задерживала Колесникову. Кто может стоять за исчезновением оппозиционного политика, неизвестно.
Журналист Илиас Меркури подсказал белорусской оппозиции следующий ход - обвинить во всём президента страны Александра Лукашенко.
"Колесникову "упаковал" Лукашенко. Чего тут непонятного? Скукотища", - пишет он в Telegram.
Скриншот:Telegram/Меркури
Ранее местные СМИ сообщили, что Колесникову похитили неизвестные люди в масках. Они якобы затолкали женщину в чёрный микроавтобус, который скрылся в неизвестном направлении. В соцсетях даже появилось видео, запечатлевшее микроавтобус, однако непосредственно момент похищения в кадр не попал.
Об инциденте рассказала жительница Минска Анастасия, которая оказалась случайным свидетелем. Она утверждает, что всё произошло недалеко от Национального художественного музея. Девушка объяснила, что побоялась снимать происходящее на телефон: была слишком близко от людей в масках. С тех пор Колесникова не выходит на связь. При этом её телефон в зоне доступа, но никто не берёт трубку.

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