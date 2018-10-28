«Колебания и неопределённость»: могут ли США ввести санкции против Саудовской Аравии из-за убийства журналиста Хашукджи

Вашингтон примет дополнительные меры против Саудовской Аравии из-за убийства журналиста Джамаля Хашукджи. Об этом заявил министр обороны США Джеймс Мэттис. По его словам, подобные инциденты подрывают безопасность в регионе. Ранее Госдепартамент запретил въезд в Соединённые Штаты 21 подданному королевства. Однако, несмотря на столь серьёзные обвинения, более жёстких ограничительных мер в отношении Эр-Рияда до сих пор не принято. Такую сдержанную реакцию Белого дома эксперты объясняют желанием американской стороны сохранить военно-экономическое сотрудничество с королевством на прежнем уровне.

Министр обороны США Джеймс Мэттис сообщил о «дополнительных мерах» со стороны Соединённых Штатов, которые будут предприняты в связи с убийством саудовского журналиста Джамаля Хашукджи. По его словам, инцидент угрожает безопасности Ближнего Востока и вызывает у Вашингтона «сильную обеспокоенность».

«Учитывая нашу общую заинтересованность в мире и непоколебимом уважении прав человека, убийство Джамаля Хашукджи в учреждении с дипломатическим статусом должно вызвать у нас сильную обеспокоенность. Неспособность любого государства соблюдать международные нормы и верховенство закона подрывают региональную безопасность», — заявил Мэттис на международном форуме Manama Dialogue в Бахрейне.

Хашукджи в последний раз видели живым 2 октября, когда он заходил в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Власти королевства сначала заявили, что журналист стал жертвой драки, а потом выдвинули версию о преднамеренном убийстве.

Джамаль Хашукджи не раз критиковал Дональда Трампа, а также наследного принца Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда. В 2016 году он переехал в США, где устроился колумнистом в издательство The Washington Post. Там он продолжил критиковать Вашингтон и Эр-Рияд.

Журналист Джамаль Хашукджи

Reuters

После того как гибель Хашукджи получила подтверждение, его друг, политический аналитик Фарид Закария на страницах The Washington Post обвинил администрацию Белого дома в потакании интересам Эр-Рияда и нежелании выполнять роль «лидера свободного мира». По мнению обозревателя, «слепая и неупорядоченная» внешняя политика США привела к ссоре с Турцией, возобновлению войны в Йемене и международной блокаде Катара.

В Эр-Рияде шумиху вокруг убийства Хашукджи называют не иначе как «истерикой». Выступая 27 октября на Manama Dialogue, глава МИД королевства Адель аль-Джубейр пообещал, что виновные в преступлении обязательно понесут соответствующее наказание по саудовским законам.

Маятник Трампа

23 октября госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что американские власти могут ввести ограничительные меры в отношении лиц, причастных к убийству Хашукджи, в рамках глобального акта Магнитского, который позволяет применять санкции против должностных лиц зарубежных государств. Также у 21 подданного Саудовской Аравии будут аннулированы визы на посещение Соединённых Штатов.

«Мы определили по крайней мере некоторых лиц, ответственных (за убийство журналиста. — RT), в том числе тех, которые находятся в разведывательных службах, королевском суде, МИД и других министерствах Саудовской Аравии и которые, как мы подозреваем, были вовлечены в убийство Хашукджи… Ни я, ни президент не довольны данной ситуацией», — отметил Помпео.

Между тем, по оценкам политологов, президент Дональд Трамп занял довольно противоречивую позицию по поводу гибели саудовского журналиста. 21 октября в интервью The Washington Post президент США уличил Эр-Рияд в обмане, лжи и непоследовательности. В то же время он подчеркнул, что Мухаммед бен Сальман мог и не отдавать приказа об убийстве Хашукджи и вовсе не знать о конфликте, произошедшем в стенах генконсульства.

При этом уже 24 октября, выступая перед прессой в Белом доме, Трамп вновь раскритиковал объяснения Саудовской Аравии, назвав их «полным провалом». Помимо этого, хозяин Белого дома допустил вероятность причастности наследного принца к убийству Хашукджи.

«Колебания и неопределённость Трампа вызваны, с одной стороны, желанием угодить общественному мнению, которое, естественно, осуждает убийство Хашукджи, а с другой — не допустить ухудшения отношений с Эр-Риядом», — заявил в беседе с RT главный редактор журнала «Проблемы национальной стратегии» Российского института стратегических исследований Аждар Куртов.

По словам эксперта, оба государства находятся в «чрезвычайной зависимости» друг от друга. В частности, Саудовская Аравия — крупнейший покупатель американского оружия. По данным Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI), с 2013 по 2017 год доля королевства в общем объёме продаж США составляла 18%.

В мае прошлого года США и Саудовская Аравия заключили сделку на поставку оружия на $110 млрд. Соединённые Штаты поставят Эр-Рияду многоцелевые вертолёты, танки, бронемашины, корабли, артиллерийские и зенитные системы. Обе стороны отмечают, что контракты должны помочь королевству в борьбе с терроризмом и «опасным иранским влиянием».

Дональд Трамп и наследный принц Мухаммед бен Сальман

Reuters

Комментируя ситуацию со сделкой после убийства Хашукджи, Трамп в общении с прессой неоднократно давал понять, что не собирается её отменять. Президент США считает, что если Вашингтон пойдёт на такой шаг, то Эр-Рияд закупит оружие у Москвы и Пекина, чего, по его мнению, допустить нельзя.

«Права человека второстепенны»

В беседе с RT заместитель директора Института США и Канады РАН Павел Золотарёв подчеркнул, что между Вашингтоном и Эр-Риядом сложились очень тесные экономические отношения. Это позволяет им регулировать ситуацию на мировых энергетическом и финансовом рынках. Известно, что Саудовская Аравия остаётся одним из крупнейших экспортёров углеводородов в США. Кроме того, королевству принадлежат американские активы на сумму более $750 млрд.

«Ситуация с убийством Хашукджи абсолютно нездоровая для мирового сообщества. Тем не менее Трамп продолжает вести себя, как коммерсант, хотя при другом президенте реакция США могла быть более резкой. Для политики Трампа права человека второстепенны», — пояснил Золотарёв.

Эксперт полагает, что Саудовская Аравия обладает определённым влиянием на американскую элиту. Золотарёв напомнил, что в 2016 году Вашингтон отказался вводить санкции против Эр-Рияда, которого спецслужбы США заподозрили в причастности к терактам 11 сентября 2001 года.

«По этой причине в ситуации с гибелью Хашукджи Вашингтон, скорее всего, ограничится «демонстративными мерами». Санкции будут носить безболезненный временный характер, затрагивая лишь небольшую группу лиц. Об отмене каких-либо контрактов и сворачивании военного сотрудничества говорить просто бессмысленно», — считает Золотарёв.

В свою очередь, Аждар Куртов утверждает, что «циничная позиция» Трампа отражает двойные стандарты США в сфере прав человека.

«Конечно, Хашукджи не был американским гражданином, но сейчас американский президент явно пытается купировать конфликт, чтобы не поссориться с наследным принцем», — подчеркнул Куртов в беседе с RT.

Трамп беседует с журналистами в Белом доме

Reuters

Востоковед отметил, что США всегда игнорировали нарушения прав человека в Саудовской Аравии. Однако, если речь заходила об инцидентах в России и ряде других стран, реакция американской стороны чаще всего оказывалась чрезвычайно резкой.