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«Колебания и неопределённость»: могут ли США ввести санкции против Саудовской Аравии из-за убийства журналиста Хашукджи
28 октября 2018, 03:39 • 82 • В мире
Вашингтон примет дополнительные меры против Саудовской Аравии из-за убийства журналиста Джамаля Хашукджи. Об этом заявил министр обороны США Джеймс Мэттис. По его словам, подобные инциденты подрывают безопасность в регионе. Ранее Госдепартамент запретил въезд в Соединённые Штаты 21 подданному королевства. Однако, несмотря на столь серьёзные обвинения, более жёстких ограничительных мер в отношении Эр-Рияда до сих пор не принято. Такую сдержанную реакцию Белого дома эксперты объясняют желанием американской стороны сохранить военно-экономическое сотрудничество с королевством на прежнем уровне.
Дональд Трамп принимает участие в традиционном «Танце сабель» globallookpress.com © Shealah Craighead
Министр обороны США Джеймс Мэттис сообщил о «дополнительных мерах» со стороны Соединённых Штатов, которые будут предприняты в связи с убийством саудовского журналиста Джамаля Хашукджи. По его словам, инцидент угрожает безопасности Ближнего Востока и вызывает у Вашингтона «сильную обеспокоенность».
«Учитывая нашу общую заинтересованность в мире и непоколебимом уважении прав человека, убийство Джамаля Хашукджи в учреждении с дипломатическим статусом должно вызвать у нас сильную обеспокоенность. Неспособность любого государства соблюдать международные нормы и верховенство закона подрывают региональную безопасность», — заявил Мэттис на международном форуме Manama Dialogue в Бахрейне.
Хашукджи в последний раз видели живым 2 октября, когда он заходил в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Власти королевства сначала заявили, что журналист стал жертвой драки, а потом выдвинули версию о преднамеренном убийстве.
Джамаль Хашукджи не раз критиковал Дональда Трампа, а также наследного принца Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда. В 2016 году он переехал в США, где устроился колумнистом в издательство The Washington Post. Там он продолжил критиковать Вашингтон и Эр-Рияд.
После того как гибель Хашукджи получила подтверждение, его друг, политический аналитик Фарид Закария на страницах The Washington Post обвинил администрацию Белого дома в потакании интересам Эр-Рияда и нежелании выполнять роль «лидера свободного мира». По мнению обозревателя, «слепая и неупорядоченная» внешняя политика США привела к ссоре с Турцией, возобновлению войны в Йемене и международной блокаде Катара.
В Эр-Рияде шумиху вокруг убийства Хашукджи называют не иначе как «истерикой». Выступая 27 октября на Manama Dialogue, глава МИД королевства Адель аль-Джубейр пообещал, что виновные в преступлении обязательно понесут соответствующее наказание по саудовским законам.
Маятник Трампа
23 октября госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что американские власти могут ввести ограничительные меры в отношении лиц, причастных к убийству Хашукджи, в рамках глобального акта Магнитского, который позволяет применять санкции против должностных лиц зарубежных государств. Также у 21 подданного Саудовской Аравии будут аннулированы визы на посещение Соединённых Штатов.
«Мы определили по крайней мере некоторых лиц, ответственных (за убийство журналиста. — RT), в том числе тех, которые находятся в разведывательных службах, королевском суде, МИД и других министерствах Саудовской Аравии и которые, как мы подозреваем, были вовлечены в убийство Хашукджи… Ни я, ни президент не довольны данной ситуацией», — отметил Помпео.
Между тем, по оценкам политологов, президент Дональд Трамп занял довольно противоречивую позицию по поводу гибели саудовского журналиста. 21 октября в интервью The Washington Post президент США уличил Эр-Рияд в обмане, лжи и непоследовательности. В то же время он подчеркнул, что Мухаммед бен Сальман мог и не отдавать приказа об убийстве Хашукджи и вовсе не знать о конфликте, произошедшем в стенах генконсульства.
При этом уже 24 октября, выступая перед прессой в Белом доме, Трамп вновь раскритиковал объяснения Саудовской Аравии, назвав их «полным провалом». Помимо этого, хозяин Белого дома допустил вероятность причастности наследного принца к убийству Хашукджи.
«Колебания и неопределённость Трампа вызваны, с одной стороны, желанием угодить общественному мнению, которое, естественно, осуждает убийство Хашукджи, а с другой — не допустить ухудшения отношений с Эр-Риядом», — заявил в беседе с RT главный редактор журнала «Проблемы национальной стратегии» Российского института стратегических исследований Аждар Куртов.
По словам эксперта, оба государства находятся в «чрезвычайной зависимости» друг от друга. В частности, Саудовская Аравия — крупнейший покупатель американского оружия. По данным Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI), с 2013 по 2017 год доля королевства в общем объёме продаж США составляла 18%.
В мае прошлого года США и Саудовская Аравия заключили сделку на поставку оружия на $110 млрд. Соединённые Штаты поставят Эр-Рияду многоцелевые вертолёты, танки, бронемашины, корабли, артиллерийские и зенитные системы. Обе стороны отмечают, что контракты должны помочь королевству в борьбе с терроризмом и «опасным иранским влиянием».
Комментируя ситуацию со сделкой после убийства Хашукджи, Трамп в общении с прессой неоднократно давал понять, что не собирается её отменять. Президент США считает, что если Вашингтон пойдёт на такой шаг, то Эр-Рияд закупит оружие у Москвы и Пекина, чего, по его мнению, допустить нельзя.
«Права человека второстепенны»
В беседе с RT заместитель директора Института США и Канады РАН Павел Золотарёв подчеркнул, что между Вашингтоном и Эр-Риядом сложились очень тесные экономические отношения. Это позволяет им регулировать ситуацию на мировых энергетическом и финансовом рынках. Известно, что Саудовская Аравия остаётся одним из крупнейших экспортёров углеводородов в США. Кроме того, королевству принадлежат американские активы на сумму более $750 млрд.
Эксперт полагает, что Саудовская Аравия обладает определённым влиянием на американскую элиту. Золотарёв напомнил, что в 2016 году Вашингтон отказался вводить санкции против Эр-Рияда, которого спецслужбы США заподозрили в причастности к терактам 11 сентября 2001 года.
«По этой причине в ситуации с гибелью Хашукджи Вашингтон, скорее всего, ограничится «демонстративными мерами». Санкции будут носить безболезненный временный характер, затрагивая лишь небольшую группу лиц. Об отмене каких-либо контрактов и сворачивании военного сотрудничества говорить просто бессмысленно», — считает Золотарёв.
В свою очередь, Аждар Куртов утверждает, что «циничная позиция» Трампа отражает двойные стандарты США в сфере прав человека.
Востоковед отметил, что США всегда игнорировали нарушения прав человека в Саудовской Аравии. Однако, если речь заходила об инцидентах в России и ряде других стран, реакция американской стороны чаще всего оказывалась чрезвычайно резкой.
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