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Колебаний не будет: Берлин строго поставил Вашингтон на место в вопросе "Северного потока - 2"

28 декабря 2020, 15:25  •  197 • Политика
Официальный Берлин строго поставил Вашингтон на место в вопросе "Северного потока - 2". По словам главы МИД ФРГ Хайко Мааса, в этом важном для Германии вопросе колебаний не будет - позиция останется прежней.
Как заявил Маас, позиция Германии по вопросу "Северного потока - 2" не зависит от того, кто будет во главе США. При смене руководства Штатов колебаний не будет - позиция ФРГ останется прежней.
"Не нужно поднимать тему европейского суверенитета, если под этим подразумевается то, что мы в дальнейшем должны делать всё только так, как того хочет Вашингтон", - сказал он.
"Федеральное правительство не изменит свою позицию по "Северному потоку - 2", - отрезал глава германского МИД.

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