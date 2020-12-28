Колебаний не будет: Берлин строго поставил Вашингтон на место в вопросе "Северного потока - 2"

Как заявил Маас, позиция Германии по вопросу "Северного потока - 2" не зависит от того, кто будет во главе США. При смене руководства Штатов колебаний не будет - позиция ФРГ останется прежней.

"Не нужно поднимать тему европейского суверенитета, если под этим подразумевается то, что мы в дальнейшем должны делать всё только так, как того хочет Вашингтон", - сказал он.

"Федеральное правительство не изменит свою позицию по "Северному потоку - 2", - отрезал глава германского МИД.