|
Колебаний не будет: Берлин строго поставил Вашингтон на место в вопросе "Северного потока - 2"
28 декабря 2020, 15:25 • 197 • Политика
Официальный Берлин строго поставил Вашингтон на место в вопросе "Северного потока - 2". По словам главы МИД ФРГ Хайко Мааса, в этом важном для Германии вопросе колебаний не будет - позиция останется прежней.
Как заявил Маас, позиция Германии по вопросу "Северного потока - 2" не зависит от того, кто будет во главе США. При смене руководства Штатов колебаний не будет - позиция ФРГ останется прежней.
"Не нужно поднимать тему европейского суверенитета, если под этим подразумевается то, что мы в дальнейшем должны делать всё только так, как того хочет Вашингтон", - сказал он.
"Федеральное правительство не изменит свою позицию по "Северному потоку - 2", - отрезал глава германского МИД.
197
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
26 декабря 2020, 06:35
|
22 декабря 2020, 06:20
|
23 декабря 2020, 10:45
|
23 декабря 2020, 08:55
|
22 декабря 2020, 01:45
|
25 декабря 2020, 21:25
|
21 декабря 2020, 16:35