Кольчуга, меч и ППШ. В одном строю и не спеша… уходят в историю? • 60 • Аналитика







Однако сделать в нашей стране что-то такое, что помогло бы реконам, нереально. По двум причинам: во-первых, это не нужно в первую очередь чиновникам, во-вторых, у нас (граждан) на карманах слишком много денег.





Но начнем по порядку. С властей.



Вообще, чиновнику на самом низу (село, ПГТ, район, а то и город) наличие реконов выгодно. Он, чиновник, прям друг и товарищ, особенно перед 9 Мая, когда «галочка» в плане мероприятий падает сама и (главное) НА ХАЛЯВУ!



Речь, как вы поняли, идет о военно-патриотических выставках. Где-то покруче, где-то пожиже, где-то, как в одном населенном пункте нашей губернии, мой друг каждый год выставляется сам. Ну нет там больше реконструкторов. А когда выставился Кеша со своим арсеналом – уже плюсик упал.



Тем более что реконы денег за это и сами не просят. А удовольствия – море. И потрогает народ, и пальнут где-то, и нафотографируются все до полного изнеможения.



Но это 9 Мая. В остальное время реконструкторы – это не проходящая головная боль. Им же подавай то помещения, то грантов на проведение реконструкций, там список более чем. И чем дальше от 9 Мая, тем кислее становятся лица у чиновников почти во всех городах нашей необъятной.



И историческими, которые в железе, все еще хуже. Это вообще один сплошной травматизм, бардак, анархия и так далее.



А самое главное – не регулируется никакими законами!



Ну непорядок! Как это так? Сегодня они, понимаешь, мечурыгами махают без законного надзора, турниры устраивают (блин, это помещения + полиция + медицина, короче, геморрой геморройный), учеников вербуют, а завтра? Завтра что могут придумать? И, главное, кто, в случае чего, будет отвечать?



Первыми под раздачу попали реконструкторы Второй мировой и поисковики. Указ №202 от 9.05.2017 – это похлеще, чем Приказ № 227 в годы войны. Дальше по нисходящей взвыли мушкетеры, аркебузиры и прочие владельцы древних карамультуков, поскольку все эти исторические реплики в один момент вдруг приравнялись… Все правильно.



Пока (о это великое слово!) еще как-то выкручиваются реконы с мечами и алебардами. Но, видимо, это ненадолго.



В общем, все по принципу «Не можешь предотвратить пьянку – возглавь ее».



Насколько мне известно, уже существует некий проект федерального закона. Естественно, от «Единой России», кто же еще будет заботиться о сохранении исторического прошлого?



Согласно этому творению, организаторы всех этих исторических фестивалей, показательных выступлений, турниров, квестов и прочих развлекательных и соревновательных мероприятий, должны нести ответственность. В первую очередь, понятно, перед государством, во вторую – перед всеми остальными.



Да, говорят, в этом проекте есть нечто такое… О том, что эта ответственность должна быть застрахована! Точно знаю, что страховщики взвыли от такой перспективы. И вот почему.







Конечно, застраховать что-то, с чего взносы можно не выплачивать, типа КАСКО и ОСАГО – это одно. Совершенно другое дело, застраховать, скажем, исторический фестиваль с бугуртом. Для тех, кто не знает: бугурт — это когда две толпы сражаются всем наличным оружием. Со всеми вытекающими. Так что страховые компании не в восторге от перспектив страховать принудительно ломаных-переломаных участников исторических боев.



Но тенденция прослеживается.



1. Исторические реконструкторы (ИР) должны быть взяты под полный контроль.

2. ИР обязаны подчиняться каким-то структурам во власти.

3. ИР должны будут платить. Киев возрождает «Торнадо»?



С пунктом 3 можно не согласиться, но простите, страна такая. Ну как это так, абсолютно безвозмездно, то бишь даром для государства, какие-то люди, неподконтрольные властям, устраивают какие-то мероприятия… Ну бред!



Но к п.3 я еще вернусь… после 1 и 2.



Итак, пункт 1.



Вообще, попытки взять реконов под контроль уже были. И вылились они в создание РВИО – Российского военно-исторического общества. Структура, скажем так, своеобразная, странная и нормальные ИР стараются держаться от этой гоп-компашки подальше. Хотя бы потому, что РВИО и нормальная историческая реконструкция – вещи сложно совместимые.



В качестве примера достаточно привести «историческую реконструкцию» битвы под Москвой в Бородино, когда немецко-фашистские части защищали Москву. Или крымский «штурм рейхстага», который клоунадой не назвал только ленивый (да, мне было лень).



Ну а свинство, именуемое «штурмом рейхстага» в Алабино, в 2017-м году стало классикой. После которого 80% «нормальных» ИР от РВИО стали шарахаться. Во избежание.



Второй раз под флагом РВИО точно не прокатит. Значит, надо будет сооружать некий «комитет по…» Но этим органоидом кто-то должен будет руководить. Раз инициатива исходит от государства, то и на правление будут посажены люди от него родимого. Ничего, соответственно, не понимающие в истории и исторических реконструкциях, зато прекрасно умеющие малевать отчеты.



Предвижу реакцию ИР в стиле «да видели мы это» и развал движения реконструкторов.



Пункт 2.



Здесь снова обращусь к птичке, которая принесла весьма интересную сплетню из белокаменной. Опять же, люди (с конкретными ФИО, но «палить» пока рано) говорят, что незадолго до того, как получить назначение в Крым, некий господин Мутко выражал готовность принять под крыло Роскомспорта исторических реконструкторов спортивного толка со всеми вытекающими.



Говорят, что имело место письмо от Минспорта РФ к Федеральному агентству по техническому регулированию и метрологии (читай: Госстандарт) на тему признания инвентаря реконов (мечи, щиты, кольчуги, алебарды и прочее) спортивным инвентарем и, в связи с этим, необходимости выработки стандартов для этих видов инвентаря. Народ во власти алчных олигархов



Бугурт как вид спорта…



Честно признаюсь, на этом я сделал паузу в написании и пошел за трехлитровой банкой того самого. Вспоминать молодость. Сломанную руку, пару сотрясений мозгов (да, есть, раз сотрясались), многочисленные ушибы. Было дело.



Так вот, здесь я выступаю не как человек, который слышал это слово, а как человек, который стоял в строю и которого лупили самыми разнообразными предметами. Ну и который сам раздавал по мере возможности.



Бугурт как вид спорта. Я не знаю, что надо было принимать, чтобы додуматься до такого. Точка.



Для начала: это хобби. Для людей, у которых порядок со здоровьем и непорядок с головой. Разница между хобби и спортивной дисциплиной огромна. Регламентировать побоище, суть которого именно то, что люди сражаются так, как это было от 300 до 2000 лет тому назад, – это тяжелая химия. Как соображающий в этом вопросе человек говорю.



Далее. Регламент и стандарты.



Ну тут просто. Спортивное снаряжение и инвентарь для занятий спортом изготовляются в соответствии со стандартами, утвержденными международными или национальными спортивными федерациями и зарегистрированными в международных или государственных организациях по стандартам. В Российской Федерации в настоящее время этим заведует уже упоминавшееся Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии.



Черт возьми, Холмс, как???



Как чиновники собираются стандартизировать историческую реконструкцию? Ведь ИР как таковая подразумевает воссоздание облика и материальной культуры той эпохи. Какие стандарты могут быть для средневековья?



Госнаркоконтроль, где ты?



Я понимаю, что если признать ИР в плане схваток и турниров отдельным видом спорта, то снаряжение должно будет соответствовать неким установленным стандартам. Вопрос: кто будет их устанавливать? И на основании чего? Сила мягкая, а топор газовый



Конечно, могут быть и плюсы. На щитах и шлемах, например, можно будет наносить логотипы спонсоров. А что? В духе времени.



Пункт 3.



Плата. Вот многие скажут: а за что платить?



А за право заниматься, вот за что. За право заниматься исторической реконструкцией как таковой. И за право соответствовать. Путем прохождения тестов, экзаменов и получения… правильно, лицензии на право выйти на турнир, например.



Возьмем простого фаната исторического фехтования. Который роется в копиях старых книг, изучает приемы фехтования — и что? Правильно, учит этому желающих.



Тук-тук… Господин Баленко (например), вы вот учите людей, как правильно мечом фехтовать, так? А у вас есть ПРАВО это делать? Предъявите, пожалуйста, ваш диплом об окончании физкультурного института и лицензию на право преподавания… Нет? На общественных началах? Из любви к истории?



Ах, как нехорошо… Нехорошо нарушать закон. Вот вам предписание на закрытие вашей школы, кот вам повестка в суд, вот вам штраф. И чтобы больше…



Я не шучу. Вполне реальная ситуация.



Спортивные тренеры должны иметь физкультурное образование. Без исключений. Кроме того, будут предъявляться требования и к помещениям, в которых проходят тренировки. Если летом еще можно будет уйти на улицу, то зимой придется или подчиниться требованиям, или прервать тренировочный цикл.



Аттестация тренеров, лицензирование помещений для тренировок, разрешение на хранение и перемещение ППШ, алебарды, мушкетона или пищали…



Наверное, не стоит говорить даже о том, что тут же появятся желающие «решить проблемы». То есть привет, русская коррупция!



Вопрос: кому выгодно?



Ответ. Тем, кто желает на этом заработать и кому невыгодны самостоятельный реконструкторы. К сожалению, эти люди не понимают, что реконструкторы — это не кучка клоунов, устраивающих «показуху» по указке властей. Точнее, устраивающая, но это только вершина айсберга. Записки Колорадского Таракана. Шире наших замыслов только Днипро да штаны козацкие!



Да, мною неоднократно критиковались реконструкторы за пьянки на фестивалях. И будут огребать дальше.



Но ИР – это не пьянка в форме РККА или доспехах Рима. Это в первую очередь работа и приверженность идее. Которую зачем-то на самом верху хотят угробить в очередной раз.



Хочется спросить. Господа верховные патриоты, ну неужели вам мало вашей «Юнармии»? Ну ведь запилили вам игрушку. Чего еще надо? На парады ходят. Форму за безумные деньги покупают. На мероприятиях разного уровня улыбаются. Ну чего вам еще, господа?



Нет, действительно надо все изгадить. Оставить эту никчемную «Юнармию» для тех, кто может себе это позволить, а всех остальных просто разогнать.



И такой финал будет весьма неудивителен по нашему времени. Три месяца наблюдений за всем происходящим в мире исторической реконструкции наконец привели меня к данным размышлениям. И размышления не очень приятные для реконов, хотя они и сами это прекрасно понимают.Однако сделать в нашей стране что-то такое, что помогло бы реконам, нереально. По двум причинам: во-первых, это не нужно в первую очередь чиновникам, во-вторых, у нас (граждан) на карманах слишком много денег.Но начнем по порядку. С властей.Вообще, чиновнику на самом низу (село, ПГТ, район, а то и город) наличие реконов выгодно. Он, чиновник, прям друг и товарищ, особенно перед 9 Мая, когда «галочка» в плане мероприятий падает сама и (главное) НА ХАЛЯВУ!Речь, как вы поняли, идет о военно-патриотических выставках. Где-то покруче, где-то пожиже, где-то, как в одном населенном пункте нашей губернии, мой друг каждый год выставляется сам. Ну нет там больше реконструкторов. А когда выставился Кеша со своим арсеналом – уже плюсик упал.Тем более что реконы денег за это и сами не просят. А удовольствия – море. И потрогает народ, и пальнут где-то, и нафотографируются все до полного изнеможения.Но это 9 Мая. В остальное время реконструкторы – это не проходящая головная боль. Им же подавай то помещения, то грантов на проведение реконструкций, там список более чем. И чем дальше от 9 Мая, тем кислее становятся лица у чиновников почти во всех городах нашей необъятной.И историческими, которые в железе, все еще хуже. Это вообще один сплошной травматизм, бардак, анархия и так далее.А самое главное – не регулируется никакими законами!Ну непорядок! Как это так? Сегодня они, понимаешь, мечурыгами махают без законного надзора, турниры устраивают (блин, это помещения + полиция + медицина, короче, геморрой геморройный), учеников вербуют, а завтра? Завтра что могут придумать? И, главное, кто, в случае чего, будет отвечать?Первыми под раздачу попали реконструкторы Второй мировой и поисковики. Указ №202 от 9.05.2017 – это похлеще, чем Приказ № 227 в годы войны. Дальше по нисходящей взвыли мушкетеры, аркебузиры и прочие владельцы древних карамультуков, поскольку все эти исторические реплики в один момент вдруг приравнялись… Все правильно.Пока (о это великое слово!) еще как-то выкручиваются реконы с мечами и алебардами. Но, видимо, это ненадолго.В общем, все по принципу «Не можешь предотвратить пьянку – возглавь ее».Насколько мне известно, уже существует некий проект федерального закона. Естественно, от «Единой России», кто же еще будет заботиться о сохранении исторического прошлого?Согласно этому творению, организаторы всех этих исторических фестивалей, показательных выступлений, турниров, квестов и прочих развлекательных и соревновательных мероприятий, должны нести ответственность. В первую очередь, понятно, перед государством, во вторую – перед всеми остальными.Да, говорят, в этом проекте есть нечто такое… О том, что эта ответственность должна быть застрахована! Точно знаю, что страховщики взвыли от такой перспективы. И вот почему.Конечно, застраховать что-то, с чего взносы можно не выплачивать, типа КАСКО и ОСАГО – это одно. Совершенно другое дело, застраховать, скажем, исторический фестиваль с бугуртом. Для тех, кто не знает: бугурт — это когда две толпы сражаются всем наличным оружием. Со всеми вытекающими. Так что страховые компании не в восторге от перспектив страховать принудительно ломаных-переломаных участников исторических боев.Но тенденция прослеживается.1. Исторические реконструкторы (ИР) должны быть взяты под полный контроль.2. ИР обязаны подчиняться каким-то структурам во власти.3. ИР должны будут платить.С пунктом 3 можно не согласиться, но простите, страна такая. Ну как это так, абсолютно безвозмездно, то бишь даром для государства, какие-то люди, неподконтрольные властям, устраивают какие-то мероприятия… Ну бред!Но к п.3 я еще вернусь… после 1 и 2.Итак, пункт 1.Вообще, попытки взять реконов под контроль уже были. И вылились они в создание РВИО – Российского военно-исторического общества. Структура, скажем так, своеобразная, странная и нормальные ИР стараются держаться от этой гоп-компашки подальше. Хотя бы потому, что РВИО и нормальная историческая реконструкция – вещи сложно совместимые.В качестве примера достаточно привести «историческую реконструкцию» битвы под Москвой в Бородино, когда немецко-фашистские части защищали Москву. Или крымский «штурм рейхстага», который клоунадой не назвал только ленивый (да, мне было лень).Ну а свинство, именуемое «штурмом рейхстага» в Алабино, в 2017-м году стало классикой. После которого 80% «нормальных» ИР от РВИО стали шарахаться. Во избежание.Второй раз под флагом РВИО точно не прокатит. Значит, надо будет сооружать некий «комитет по…» Но этим органоидом кто-то должен будет руководить. Раз инициатива исходит от государства, то и на правление будут посажены люди от него родимого. Ничего, соответственно, не понимающие в истории и исторических реконструкциях, зато прекрасно умеющие малевать отчеты.Предвижу реакцию ИР в стиле «да видели мы это» и развал движения реконструкторов.Пункт 2.Здесь снова обращусь к птичке, которая принесла весьма интересную сплетню из белокаменной. Опять же, люди (с конкретными ФИО, но «палить» пока рано) говорят, что незадолго до того, как получить назначение в Крым, некий господин Мутко выражал готовность принять под крыло Роскомспорта исторических реконструкторов спортивного толка со всеми вытекающими.Говорят, что имело место письмо от Минспорта РФ к Федеральному агентству по техническому регулированию и метрологии (читай: Госстандарт) на тему признания инвентаря реконов (мечи, щиты, кольчуги, алебарды и прочее) спортивным инвентарем и, в связи с этим, необходимости выработки стандартов для этих видов инвентаря.Бугурт как вид спорта…Честно признаюсь, на этом я сделал паузу в написании и пошел за трехлитровой банкой того самого. Вспоминать молодость. Сломанную руку, пару сотрясений мозгов (да, есть, раз сотрясались), многочисленные ушибы. Было дело.Так вот, здесь я выступаю не как человек, который слышал это слово, а как человек, который стоял в строю и которого лупили самыми разнообразными предметами. Ну и который сам раздавал по мере возможности.Бугурт как вид спорта. Я не знаю, что надо было принимать, чтобы додуматься до такого. Точка.Для начала: это хобби. Для людей, у которых порядок со здоровьем и непорядок с головой. Разница между хобби и спортивной дисциплиной огромна. Регламентировать побоище, суть которого именно то, что люди сражаются так, как это было от 300 до 2000 лет тому назад, – это тяжелая химия. Как соображающий в этом вопросе человек говорю.Далее. Регламент и стандарты.Ну тут просто. Спортивное снаряжение и инвентарь для занятий спортом изготовляются в соответствии со стандартами, утвержденными международными или национальными спортивными федерациями и зарегистрированными в международных или государственных организациях по стандартам. В Российской Федерации в настоящее время этим заведует уже упоминавшееся Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии.Черт возьми, Холмс, как???Как чиновники собираются стандартизировать историческую реконструкцию? Ведь ИР как таковая подразумевает воссоздание облика и материальной культуры той эпохи. Какие стандарты могут быть для средневековья?Госнаркоконтроль, где ты?Я понимаю, что если признать ИР в плане схваток и турниров отдельным видом спорта, то снаряжение должно будет соответствовать неким установленным стандартам. Вопрос: кто будет их устанавливать? И на основании чего?Конечно, могут быть и плюсы. На щитах и шлемах, например, можно будет наносить логотипы спонсоров. А что? В духе времени.Пункт 3.Плата. Вот многие скажут: а за что платить?А за право заниматься, вот за что. За право заниматься исторической реконструкцией как таковой. И за право соответствовать. Путем прохождения тестов, экзаменов и получения… правильно, лицензии на право выйти на турнир, например.Возьмем простого фаната исторического фехтования. Который роется в копиях старых книг, изучает приемы фехтования — и что? Правильно, учит этому желающих.Тук-тук… Господин Баленко (например), вы вот учите людей, как правильно мечом фехтовать, так? А у вас есть ПРАВО это делать? Предъявите, пожалуйста, ваш диплом об окончании физкультурного института и лицензию на право преподавания… Нет? На общественных началах? Из любви к истории?Ах, как нехорошо… Нехорошо нарушать закон. Вот вам предписание на закрытие вашей школы, кот вам повестка в суд, вот вам штраф. И чтобы больше…Я не шучу. Вполне реальная ситуация.Спортивные тренеры должны иметь физкультурное образование. Без исключений. Кроме того, будут предъявляться требования и к помещениям, в которых проходят тренировки. Если летом еще можно будет уйти на улицу, то зимой придется или подчиниться требованиям, или прервать тренировочный цикл.Аттестация тренеров, лицензирование помещений для тренировок, разрешение на хранение и перемещение ППШ, алебарды, мушкетона или пищали…Наверное, не стоит говорить даже о том, что тут же появятся желающие «решить проблемы». То есть привет, русская коррупция!Вопрос: кому выгодно?Ответ. Тем, кто желает на этом заработать и кому невыгодны самостоятельный реконструкторы. К сожалению, эти люди не понимают, что реконструкторы — это не кучка клоунов, устраивающих «показуху» по указке властей. Точнее, устраивающая, но это только вершина айсберга.Да, мною неоднократно критиковались реконструкторы за пьянки на фестивалях. И будут огребать дальше.Но ИР – это не пьянка в форме РККА или доспехах Рима. Это в первую очередь работа и приверженность идее. Которую зачем-то на самом верху хотят угробить в очередной раз.Хочется спросить. Господа верховные патриоты, ну неужели вам мало вашей «Юнармии»? Ну ведь запилили вам игрушку. Чего еще надо? На парады ходят. Форму за безумные деньги покупают. На мероприятиях разного уровня улыбаются. Ну чего вам еще, господа?Нет, действительно надо все изгадить. Оставить эту никчемную «Юнармию» для тех, кто может себе это позволить, а всех остальных просто разогнать.И такой финал будет весьма неудивителен по нашему времени. Автор: Роман Скоморохов Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники Загрузка... 60 Источник Похожие новости Народ во власти алчных олигархов Записки Колорадского Таракана. Шире наших замыслов только Днипро да штаны козацкие! С-400: сокрушительный удар по гегемонии США

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