Коктейли, танцы и дельфин: как наши фигуристки зажигают на отдыхе
15 мая 2021, 08:55
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Уважаемые дамы и господа!
Наш виртуальный фигурнокатательный самолет, совершив несколько рейсов в города России, в которых проходили этапы Кубка страны по фигурному катанию, посетив шведский Стокгольм и японскую Осаку ради единственных в этом году международных стартов, теперь направляется в сторону морских курортов, где российские фигуристки наслаждаются долгожданным отпуском после непростого сезона.
Не забудьте купальники, полотенца, крем от загара и хорошее настроение — нас ждут жаркие страны, белоснежные пляжи, беззаботное веселье и самая лучшая на свете компания!
Кто проживает на дне бокала?
Первая остановка — великолепные Мальдивы, которые в период пандемии оказались очень востребованными среди российских знаменитостей.
Этой весной тут уже раскидывала по всей береговой линии свои фирменные шпагаты Анастасия Волочкова и прямо из рук кормила акул и скатов бесстрашная Яна Рудковская, в то время как Евгений Плющенко и Гном Гномыч снимали маму на камеру с безопасного расстояния.
И именно сюда прилетела отдыхать лучшая фигуристка сезона 2020/21 по версии читателей РИА — Елизавета Туктамышева.
Наша Императрица появилась на роскошных Мальдивах во всеоружии — с маской, ластами и двумя подружками — идеальное сочетание для отдыха на морском побережье.
Но не только изображениями лазурных мальдивских волн и плавающих в них разноцветных рыбок делилась со своими подписчиками в инстаграме Елизавета.
За несколько дней пребывания на Мальдивах фигуристка выложила в соцсети целую подборку фото и видео, на которых она периодически оказывается запечатленной с бокалом в руках.
Но не спешите переживать за здоровье нашей Императрицы, скорее всего, это обычные фруктовые коктейли, или лимонад "Дюшес", целый ящик которого Лиза предусмотрительно привезла с собой на острова из Санкт-Петербурга. А вот и она сама радостно бежит к нам навстречу, держа в руках очередную сладкую шипучку:
Как же здорово видеть Елизавету Туктамышеву в таком прекрасном настроении! Она заслужила этот отдых, этот девичий жизнерадостный отрыв и погружение в настоящий океан курортных приключений.
Ведь уже совсем скоро начнется подготовка к будущим соревнованиям — и перед ними нужно не только восстановить силы, но и подойти к важнейшим в карьере стартам с прекрасным настроением.
И именно этого мы всей душой желаем нашей фигуристке, которую официально — в пятницу, 14 мая — включили в состав сборной России на следующий олимпийский сезон 2021/22.
Танцы в раю
Совсем недалеко от Туктамышевой, где-то на соседних островах, проводит свой отпуск после победоносного сезона еще одна представительница сборной России по фигурному катанию, действующая чемпионка мира Анна Щербакова.
Похожая на белоснежную лилию, невесомую порхающую птичку, Анна невероятно изящна и свежа на этих фотографиях.
Конечно, ей пока еще рано злоупотреблять "Дюшесом" на отдыхе и куролесить в компании удалых подруг, поэтому Аня решила порадовать своих инстаграм-подписчиков тем, что у нее лучше всего получается: зажигательным танцем.
Ну что за стройная богиня! Эта талия просто на миллион долларов! В комментариях к данному видео сплошные дифирамбы: "красивая!", "классная!", "бомба!", "шикарно!", "ваууу!", "какой загар!", "просто прелесть!" И с этим невозможно не согласиться — на танец в исполнении Анны можно смотреть просто бесконечно.
Злые языки поговаривают: когда Анастасия Волочкова увидела, как танцует на Мальдивах Аня Щербакова, она тут же собрала свои вещи и быстро покинула морской курорт, ведь конкурировать своими шпагатами и парными водными поддержками в соцсетях с пластикой и грацией Анны просто бесполезно.
Забавное совпадение — танцевальный номер от Ани не остался незамеченным ее одногруппницей по команде Этери Тутберидзе Аленой Косторной, которая в настоящее время наслаждается пребыванием на Кубе.
Алена, ставшая запасной в сборной России по фигурному катанию на олимпийский сезон 2021/22, также зажигательно сплясала, как и Аня, передав танцевальный инстаграм-привет своей подружке по "Самбо-70" через половину земного шара.