Коктейли, танцы и дельфин: как наши фигуристки зажигают на отдыхе

Уважаемые дамы и господа!

Наш виртуальный фигурнокатательный самолет, совершив несколько рейсов в города России, в которых проходили этапы Кубка страны по фигурному катанию, посетив шведский Стокгольм и японскую Осаку ради единственных в этом году международных стартов, теперь направляется в сторону морских курортов, где российские фигуристки наслаждаются долгожданным отпуском после непростого сезона.

Не забудьте купальники, полотенца, крем от загара и хорошее настроение — нас ждут жаркие страны, белоснежные пляжи, беззаботное веселье и самая лучшая на свете компания!

Кто проживает на дне бокала?

Первая остановка — великолепные Мальдивы, которые в период пандемии оказались очень востребованными среди российских знаменитостей.