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Коктейли, танцы и дельфин: как наши фигуристки зажигают на отдыхе

15 мая 2021, 08:55  •  70 • Аналитика
Уважаемые дамы и господа!
Наш виртуальный фигурнокатательный самолет, совершив несколько рейсов в города России, в которых проходили этапы Кубка страны по фигурному катанию, посетив шведский Стокгольм и японскую Осаку ради единственных в этом году международных стартов, теперь направляется в сторону морских курортов, где российские фигуристки наслаждаются долгожданным отпуском после непростого сезона.
Не забудьте купальники, полотенца, крем от загара и хорошее настроение — нас ждут жаркие страны, белоснежные пляжи, беззаботное веселье и самая лучшая на свете компания!

Кто проживает на дне бокала?

Первая остановка — великолепные Мальдивы, которые в период пандемии оказались очень востребованными среди российских знаменитостей.
Этой весной тут уже раскидывала по всей береговой линии свои фирменные шпагаты Анастасия Волочкова и прямо из рук кормила акул и скатов бесстрашная Яна Рудковская, в то время как Евгений Плющенко и Гном Гномыч снимали маму на камеру с безопасного расстояния.
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Публикация от Евгений Плющенко (@plushenkoofficial)
И именно сюда прилетела отдыхать лучшая фигуристка сезона 2020/21 по версии читателей РИА — Елизавета Туктамышева.
Наша Императрица появилась на роскошных Мальдивах во всеоружии — с маской, ластами и двумя подружками — идеальное сочетание для отдыха на морском побережье.
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Публикация от Creative Images Peaple (@creativeimagespeaple)
Но не только изображениями лазурных мальдивских волн и плавающих в них разноцветных рыбок делилась со своими подписчиками в инстаграме Елизавета.
За несколько дней пребывания на Мальдивах фигуристка выложила в соцсети целую подборку фото и видео, на которых она периодически оказывается запечатленной с бокалом в руках.
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Публикация от Elizaveta Tuktamysheva (@liza_tuktik)
Но не спешите переживать за здоровье нашей Императрицы, скорее всего, это обычные фруктовые коктейли, или лимонад "Дюшес", целый ящик которого Лиза предусмотрительно привезла с собой на острова из Санкт-Петербурга. А вот и она сама радостно бежит к нам навстречу, держа в руках очередную сладкую шипучку:
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Публикация от Creative Images Peaple (@creativeimagespeaple)
Как же здорово видеть Елизавету Туктамышеву в таком прекрасном настроении! Она заслужила этот отдых, этот девичий жизнерадостный отрыв и погружение в настоящий океан курортных приключений.
Ведь уже совсем скоро начнется подготовка к будущим соревнованиям — и перед ними нужно не только восстановить силы, но и подойти к важнейшим в карьере стартам с прекрасным настроением.
И именно этого мы всей душой желаем нашей фигуристке, которую официально — в пятницу, 14 мая — включили в состав сборной России на следующий олимпийский сезон 2021/22.

Танцы в раю

Совсем недалеко от Туктамышевой, где-то на соседних островах, проводит свой отпуск после победоносного сезона еще одна представительница сборной России по фигурному катанию, действующая чемпионка мира Анна Щербакова.
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Публикация от Фигурное катание (@figurka.t.o.p)
Похожая на белоснежную лилию, невесомую порхающую птичку, Анна невероятно изящна и свежа на этих фотографиях.
Конечно, ей пока еще рано злоупотреблять "Дюшесом" на отдыхе и куролесить в компании удалых подруг, поэтому Аня решила порадовать своих инстаграм-подписчиков тем, что у нее лучше всего получается: зажигательным танцем.
США превращаются в новый центр глобальной нестабильности
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Публикация от Анна Щербакова (@anna__shcherbakova_)
Ну что за стройная богиня! Эта талия просто на миллион долларов! В комментариях к данному видео сплошные дифирамбы: "красивая!", "классная!", "бомба!", "шикарно!", "ваууу!", "какой загар!", "просто прелесть!" И с этим невозможно не согласиться — на танец в исполнении Анны можно смотреть просто бесконечно.
Злые языки поговаривают: когда Анастасия Волочкова увидела, как танцует на Мальдивах Аня Щербакова, она тут же собрала свои вещи и быстро покинула морской курорт, ведь конкурировать своими шпагатами и парными водными поддержками в соцсетях с пластикой и грацией Анны просто бесполезно.
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Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art)
Забавное совпадение — танцевальный номер от Ани не остался незамеченным ее одногруппницей по команде Этери Тутберидзе Аленой Косторной, которая в настоящее время наслаждается пребыванием на Кубе.
Алена, ставшая запасной в сборной России по фигурному катанию на олимпийский сезон 2021/22, также зажигательно сплясала, как и Аня, передав танцевальный инстаграм-привет своей подружке по "Самбо-70" через половину земного шара.
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Публикация от AK Fan’s

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