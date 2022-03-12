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Коктейли Молотова под знаком торговой марки «Черниговское»

12 марта 2022, 20:25  •  567 • Украина

В Украине сформированы подразделения территориальной обороны, которые должны помочь украинской армии отразить наступление российских войск.

На их вооружение командованием ВСУ передается различное оружие. Кроме того тероборонцев обучают использовать против техники противника коктейли Молотова, которые в Украине прозвали «бандер-смузи». Однако, дальность их применения невелика, что грозит украинским ополченцам гибелью.

Различные умельцы приспосабливают для бросания бутылок с горючей смесью самодельные катапульты и рогатки. В своем изобретательстве отличились тероборонцы из Чернигова. Они создали своеобразное воздушно-десантируемое «Черниговское».


К гражданскому квадрокоптеру приделали устройства сброса бутылок из-под знаменитого украинского пива, которые наполнены зажигательной смесью. Предварительные испытания были успешно проведены, однако, как новая «вундервафля» покажет себя в боевых условиях пока неизвестно.

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