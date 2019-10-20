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Коктейли Молотова, гранаты, дороги перекрыты: Пока Ливан охватывают протесты, страны-соседи рассылают предупреждения туристам
20 октября 2019, 17:54 • 17 • В мире
Более полусотни силовиков в охваченном протестами Бейруте пострадали. Известно о задержании 70 человек. Страны - соседи Ливана призывают своих граждан отказаться от поездок в охваченную мятежом страну.
В Ливане происходят активные протесты. В Бейруте в ходе акций пострадало около полусотни силовиков, задержано порядка 70 протестующих.
Демонстранты призывают к отставке правительства и улучшению экономической ситуации в стране. Несмотря на то что в ночь на пятницу ливанский министр связи Мухаммад Шукер объявил об отмене "налога на WhatsApp", протесты не прекратились.
Митингующие выходят на улицы и перекрывают дороги. Кроме того, в центре Бейрута начались столкновения демонстрантов с силовиками с использованием коктейлей Молотова и светошумовых гранат.
Напомним, ранее президент Ливана Мишель Аун заявил, что государство страдает от финансовой блокады и санкций, к тому же ощущается дефицит валюты в банковском секторе, сообщает РИА Новости.
Пока официальные власти Ливана пытаются утихомирить народ, страны-соседи рекомендуют своим гражданам не посещать эту страну.
Так, МИД Бахрейна уже призвал своих граждан немедленно покинуть Ливан из-за беспорядков. МИД Саудовской Аравии вслед за другими странами Персидского залива также предупредил своих подданных о рисках, связанных с поездками в Ливан, и призвал граждан воздержаться от таких поездок.
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