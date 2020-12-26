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Кого в Аргентине привьют первым? Российская вакцина прибыла в Буэнос-Айрес

26 декабря 2020, 01:05  •  29 • В мире
Российская вакцина "Спутник V" прибыла в Буэнос-Айрес. Это только первая поставка, объём которой составляет сотни тысяч доз. Кого в Аргентине привьют первым, уже известно.
Ранее Альберто Фернандес заявлял: готов личным примером доказать, что российская вакцина безопасна.
"Когда эта вакцина прибудет сюда, чтобы развеять сомнения, первым, кто привьётся, буду я", - говорил глава государства.
И вот 24 декабря из России самолётом в Буэнос-Айрес было отправлено 300 000 доз препарата. Они предназначены для медработников, работающих с COVID-пациентами.
На своей странице в Twitter президент Аргентины Альберто Фернандес поблагодарил российского коллегу.
"Выражаем нашу искреннюю благодарность создателям вакцины "Спутник V" и президенту Владимиру Путину за решимость, которую они продемонстрировали нашей стране. Открывается путь надежды, но пандемия ещё не закончилась", - написал Фернандес.
Он напомнил, что людям необходимо по-прежнему заботиться о себе.
Минздрав Аргентины 23 декабря разрешил применять российскую вакцину "Спутник V" в экстренном режиме. Принять такое решение рекомендовало госуправление по контролю за медикаментами, продуктами питания и технологиями этой страны.
Напомним, правительство Аргентины договорилось с Российским фондом прямых инвестиций о поставке вакцины в количестве, которого хватит, чтобы привить пять миллионов человек.
В Аргентине, по данным Университета Джона Хопкинса, COVID-19 был обнаружен у 1,56 миллиона человек, больше 42,3 тысячи умерли. Эта страна находится на 11-м месте в мире по заболеваемости коронавирусной инфекцией.

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