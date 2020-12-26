Кого в Аргентине привьют первым? Российская вакцина прибыла в Буэнос-Айрес

Ранее Альберто Фернандес заявлял: готов личным примером доказать, что российская вакцина безопасна.

"Когда эта вакцина прибудет сюда, чтобы развеять сомнения, первым, кто привьётся, буду я", - говорил глава государства.

И вот 24 декабря из России самолётом в Буэнос-Айрес было отправлено 300 000 доз препарата. Они предназначены для медработников, работающих с COVID-пациентами.

На своей странице в Twitter президент Аргентины Альберто Фернандес поблагодарил российского коллегу.

"Выражаем нашу искреннюю благодарность создателям вакцины "Спутник V" и президенту Владимиру Путину за решимость, которую они продемонстрировали нашей стране. Открывается путь надежды, но пандемия ещё не закончилась", - написал Фернандес.

Он напомнил, что людям необходимо по-прежнему заботиться о себе.

Минздрав Аргентины 23 декабря разрешил применять российскую вакцину "Спутник V" в экстренном режиме. Принять такое решение рекомендовало госуправление по контролю за медикаментами, продуктами питания и технологиями этой страны.

Напомним, правительство Аргентины договорилось с Российским фондом прямых инвестиций о поставке вакцины в количестве, которого хватит, чтобы привить пять миллионов человек.

В Аргентине, по данным Университета Джона Хопкинса, COVID-19 был обнаружен у 1,56 миллиона человек, больше 42,3 тысячи умерли. Эта страна находится на 11-м месте в мире по заболеваемости коронавирусной инфекцией.