Кого уличные беспорядки довели до тюрьмы, а перед кем силовики извинились

Во вторник столичные суды стали наперебой сообщать о приговорах, которые вынесли участникам летних несанкционированных акций в Москве. Реальные сроки заключения назначены тем, кто бросал в сотрудников полиции урны и бутылки, пускал слезоточивый газ, и призывал к расправе над близкими силовиков.

5 лет колонии колонию получил 30-летний блогер из Подмосковья Владислав Синица, который под псевдонимом "Макс Стеклов" призывал к насилию над детьми силовиков.

На суда Синица пытался оправдаться, мол "не призывал к насилию над детьми правоохранителей, а пытался таким вот образом предупредить силовиков об опасности". Но суд ему не поверил, а психолого-лингвистическая экспертиза заключила - пост блогера содержал "призывы к экстремизму".

2 года колонии суд отмерил Даниле Беглецу, схватившему за запястье прапорщика полиции и оттащившего его в сторону, чтобы помешать задержанию другого участника акции. За применение насилия в отношении представителя госвласти он мог получить и 8 лет, но суд принял во внимание его извинения и желание возместить ущерб полицейскому.

На 3 года колонии осужден 25-летний Иван Подкопаев, распыливший в лицо правоохранителям слезоточивый газ.

- Я искренне извиняюсь перед ними (росгвардейцами -ред.). Они хорошие люди, просто так получилось, что мы оказались по разные стороны, - объяснил свой поступок Подкопаев.

Кстати всего за нарушения общественного порядка в столице на несанкционированных акциях были задержаны несколько сотен человек. А вот уголовные дела были возбуждены в отношении 15. Многие из них были задержаны благодаря работе блогеров и тележурналистов, которые засняли их противозаконные действия.

Но тех участников акций, в действиях которых не обнаружилось преступлений, были отпущены, обвинения с них сняты. Как, например, с режиссера Дмитрия Васильева и еще четверых задержанных. Следователи принесли им свои извинения.

Тем же, задержанным, действия которых могли трактоваться неоднозначно, обвинения смягчили. Так Следственный комитет попросил суд отпустить под домашний арест студента Егора Жукова, за которого открыто вступился профессорский состав его вуза - Высшей школы экономики.

Дела остальных задержанных суды планируют рассмотреть в ближайшие дни, до начала выборов в Мосгордуму.