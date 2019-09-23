Кого «уберёт» Зеленский: Трампа или Байдена?

Автор:

Гасанов Камран

В преддверии визита президента Украины Владимира Зеленского в США в рядах демократов и симпатизирующих им СМИ разразилась паника. Противники Дональда Трампа встревожены тем, что он «оказал давление» на Украину с целью добиться начала расследования против Джозефа Байдена – главного кандидата демократов на выборах президента в 2020 году. Эта история в западной прессе уже получила название «украинский скандал», или «украинское дело».

На днях Трамп признался, что во время июльских телефонных переговоров с Зеленским обсуждал коррупционные дела Байдена и его сына. Мейнстримные СМИ начали подозревать президента в том, что он мог попросить у Зеленского компромат на Байдена.

«Разоблачитель»

Д. Трамп. Фото: Ron Sachs/Globallookpress Д. Трамп. Фото: Ron Sachs/Globallookpress

Подозрения на Трампа всплыли после того как председатель комитета по разведке палаты представителей Адам Шифф и газета Washington Post сообщили о существовании некоего «разоблачителя» (whistleblower). Этот неизвестный офицер разведывательного сообщества США написал рапорт по итогам переговоров Трампа и Зеленского от 25 июля. В нём информатор обвинил Трампа в чересчур «доверительной беседе» с главой иностранного государства и рассказал о «некорректном обещании».

Предположительно, Трамп попросил Зеленского провести коррупционное расследование против нефтегазовой компании Burisma, в совет директоров которой ранее входил сын Байдена Хантер. В обмен миллиардер пообещал ему увеличить поддержку украинского ВПК. В качестве аргумента против Трампа приводят тот факт, что поначалу Белый дом тормозил военную помощь ВСУ в размере 250 миллионов долларов, но пару дней назад одобрил.

Демократы и их лидер Нэнси Пелоси требуют от директора Национальной разведки Джозефа Магуайра передать рапорт информатора и обнародовать стенограмму телефонного разговора с Зеленским. Если до 26 сентября он этого не сделает, то Конгресс может обвинить Трампа в «серьёзном нарушении своих конституционных обязанностей». Сенатор от Массачусетса Элизабет Уоррен настроена ещё жёстче.

Э. Уоррен. Фото: Vanessa Carvalho/Globallookpress

Если Конгресс не начнёт расследование, то станет соучастником сговора Трампа с Зеленским против демократов, пригрозила она.

Сам Дональд Трамп не скрывает, что обсуждал Байдена и его сына, которые «стимулируют коррупцию в Украине». Глава Белого дома даже не прочь обнародовать содержание беседы. Но этому активно сопротивляются члены его администрации. Госсекретарь Майк Помпео сказал, что частные разговоры мировых лидеров не должны разглашаться. Министр финансов Стивен Мнучин тоже уверен, что переговоры глав государств должны оставаться конфиденциальными, и предупредил об «ужасном прецеденте».

Украина может «потопить» как Трампа, так и Байдена

Если демократам удастся выяснить и доказать, что Дональд Трамп обусловил военную помощь Украине с расследованием против семьи Байдена, это может вызвать «худший политический скандал в истории президентов США, пишет CNN. Конгрессмен Адам Шиф считает, что Трамп, возможно, уже «пересёк Рубикон». Позиции ведущих демократов ужесточаются. Даже Нэнси Пелоси, которая сразу отклонила процедуру импичмента, предупредила о «новой стадии расследований» в отношении президента. Возможно, Трампа ожидает расследование, которое даст фору делу о «вмешательстве России в выборы 2016 года». Президенту могут вменить злоупотребление конституционными полномочиями. В лучшем случае он проиграет выборы, в худшем – импичмент.

С другой стороны, украинское досье может потопить Байдена. Хотя бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко в своё время оправдал Burisma Holding и объявил, что компания не нарушала закон, новые украинские власти могут возобновить дело. Ведь ещё неясно, почему был уволен прокурор, ведший расследование против Burisma. Адвокаты Трампа уверены, что отставку заказал Джозеф Байден. Госсекретарь Помпео уже заявил, что США «докопаются» до коррупционных схем кандидата в президенты и его сына.

«Шпигель» полагает, что раскручивание дела о «разоблачителе» угрожает президентству Трампа. При этом немецкий журнал считает, что скандал повредит авторитету и Байдена.

Д. Байден. Фото: Bastiaan Slabbers Globallookpress

Хотя нет никаких доказательств его ошибки или его сына в связи с его деловыми отношениями с Украиной. Но даже появление проблемы может повредить ему в гонке за президентский пост,

– отмечает «Шпигель».

Любопытно, что два года назад именно в Украине была запущена процедура с целью отстранить Трампа от власти. Теперь же украинский фактор может потопить его врагов демократов.