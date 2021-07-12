Кого стоит больше бояться – талибов в Афгане или американцев в Средней Азии?

Американцы уходят из Афганистана, талибы наступают и вот-вот займут Кабул, откуда в бинокль видать таджикскую границу. Которую защищают не таджики – россияне! А это значит, что на носу вторая афганская война, «чёрные тюльпаны» и «грузы двести»! Значит, здравствуй, новая афганская война?

Сюжет: Терроризм, Войны XXI века

«Наша Версия» публикует и альтернативную точку зрения по данному вопросу.

Среднюю Азию перспектива столкнуться лоб в лоб с талибами и правда напугала. Ещё в мае Эмомали Рахмон, прознав о выводе американской группировки, немедля метнулся в Москву (попав на парад по случаю Дня Победы), умоляя Владимира Путина о помощи. Само собой, помощь в рамках ОДКБ была обещана, и уже сейчас вылететь в Душанбе готовы несколько сотен (а может, и тысяч) российских военных инструкторов. Военной помощи ждут от России в Ташкенте и Бишкеке.

Советский Союз воевал в Афганистане 10 лет, американцы после нас – вдвое дольше. Ни им ни нам так и не удалось установить в пуштунской стране иные порядки. И что же, мы снова идём туда, чтобы наступить на те же грабли? «Речь не о формальном нарушении талибами северных границ, – разъясняет политолог Станислав Белковский. – А об исламизации Центральной (Средней. – Ред.) Азии. Весьма небезопасной для нынешних светских клептократий региона. В то же время Россия может стать важнейшим гарантом их безопасности». И для российских «зелёных человечков» «найдётся ответственная работа».

Ограниченный экстремизм

Вообще-то талибы давно для нас не угроза. Да, «Талибан»** до сих пор запрещён в нашей стране как экстремистская организация. Тем не менее делегации «Талибана»* бывают в России регулярно. Дипломатия! «Мы прибыли в Москву заверить в том, что не позволим никому использовать афганскую землю для того, чтобы напасть на Россию или соседние страны», – заявил официальный представитель политического крыла движения Мохаммад Сохаил Шахин. «Талибан»* гарантирует неприкосновенность не только северных границ, но и дипломатических представительств в Кабуле и Мазари-Шарифе. «У нас очень хорошие отношения с Россией», – заверил Шахин. И талибам совсем не с руки их испортить. Посмотрим чуть шире. Помимо России у Таджикистана на международной арене есть как минимум два серьёзных заступника – Иран и Пакистан. В годы той, так пугающей нас до сих пор, афганской войны в Исламабаде всем заправляли американцы. Но с тех пор много воды утекло, и Пакистан давно под контролем наших китайских партнёров. Так что талибы* едва ли рискнут посягнуть на границы. Себе дороже.

Невозможно обойти вниманием и ещё один фактор – турецкий. Американцы из Афганистана выходят, а вот турки – даже не собираются. На майском саммите НАТО Анкара в одностороннем порядке провозгласила себя «гарантом афганской безопасности» в условиях выхода оттуда американцев. Министр обороны Турции Хулуси Акар подтвердил: никто никуда не уходит, но очень желательно, чтобы пребывание турок на афганской земле партнёры по альянсу, сбросившись, оплатили. Охрана международного аэропорта в Кабуле – 130 млн долларов в год. И далее согласно прейскуранту. А 14 июня Реджеп Эрдоган и Джо Байден встречались в Брюсселе и обсуждали детали. Итог – стороны приняли меморандум об Афганистане, видимо, цена всех устроила. Помимо турок, к слову, обеспечивать «поддержание безопасности» будут пакистанцы и венгры. Так что талибам особо не разгуляться – во всяком случае, ситуация такова, что нынче им точно не до таджиков с узбеками. На сегодня турецкая группировка в Афганистане – порядка 500 штыков. Но её буквально на днях увеличат – до 5 тысяч. При таком раскладе нет никакого смысла вводить в Афганистан российский ограниченный контингент – и без нас обойдутся. «Лучший экспортный товар Турции – её армия», – сказал как-то Джордж Сорос. И ведь не поспоришь.

Медведю – медвежью услугу?

Что же до защиты наших среднеазиатских партнёров, то у Москвы, как известно, есть обязательства в рамках ОДКБ. Хотя Ташкенту, Душанбе и Бишкеку прежде всего следует позаботиться о себе самостоятельно (что таджики уже сделали, а узбеки намереваются сделать со дня на день, проведя мобилизацию резервистов). Резервы имеются – если, скажем, отозвать среднеазиатских трудовых мигрантов с российских строек, то за их счёт проблему обеспечения безопасности Киргизии, Узбекистана и Таджикистана вполне можно решить.

Турецкое присутствие в Афганистане, понятно, для нас тоже не подарок. Фактически Анкара становится гарантом безопасности стран Средней Азии – вольно или невольно. Это ещё одна мотивация для Эрдогана, чтобы максимально продлить пребывание турецких военных в Кабуле. Хотя, с другой стороны, турки ведь не окапываются у нас в подбрюшье (во всяком случае – пока), не строят военные базы в Средней Азии, а их база в Азербайджане скорее «парадная» и выполняет одну-единственную функцию – демонстрации турецкого флага. Гипотетически, конечно, можно допустить, что однажды всё изменится, вот только хватит ли Анкаре ресурсов, чтобы держать под контролем своих соседей? Едва ли. Если кто-то забыл, турецкая армия десятилетиями не может разобраться со своим внутренним конфликтом на юго-востоке страны, в курдских районах. Ещё пару-тройку лет назад там шла полноценная гражданская война, и лишь благодаря России (Москва – традиционный и едва ли не единственный внешний сдерживающий фактор для турецких курдов) ситуация меняется к лучшему для Эрдогана. Но можно и переиграть – при желании.

Привет от янки

Зато куда больше талибов опасаться стоит американцев. Да, они уходят из Афганистана. Но куда? Бояться таджикам, узбекам и киргизам стоит совсем не талибов. Накануне Пентагон запросил у таджиков, узбеков и киргизов, смогут ли они разместить у себя 20-тысячный американский военный контингент, который из Афганистана выводят, но не сразу в Америку. Подразумевается, что среднеазиатские власти пойдут Вашингтону навстречу и американцы, таким образом, смогут без труда окопаться в российском «подбрюшье», спекулируя темой афганской угрозы.

А вот пускать американцев пересидеть в Средней Азии, даже временно, для России недальновидно и опасно, что бы там ни говорили либеральные эксперты. Защищать таджиков, узбеков и киргизов американцы всяко не будут, а вот стать угрозой для нашей страны – обязательно станут.

Хотя и американцы не единственная наша угроза с юга. Талибы, продвигаясь на север Афганистана, оттесняют своих врагов, террористов «Аль-Каиды»** (экстремистская организация, запрещена в РФ), к южным границам Таджикистана и Узбекистана. И куда тем деваться? Само собой, террористы двинут через границу, прорываясь в бывшие советские республики. Так что отбиваться придётся, так или иначе. Не от талибов, так от «чёрного халифата». И рассчитывать узбекам с таджиками больше не на кого, кроме как на Россию. Да и нам, в общем, тоже деваться некуда – зная реальную боеспособность бывших наших. Но вот мигрантов с российских строек хорошо бы всё-таки вернуть на их родину. А наши военспецы их и построят, и скомандуют, как положено.