Кого спасёт Центробанк: нас или кого надо? • 80 • Аналитика

За всё тебя благодарю



Популярное немецкое издание Die Welt признало главу российского Центрального Банка Эльвиру Набиуллину главной спасительницей российской экономики. Спасибо, конечно, только так и хочется напомнить, что широкой публике у нас в стране от этого теплее точно не станет. Ну не очень любит наша широкая публика тех, кого расхваливают на Западе.



На Западе, как известно, просто обожают Михаила Горбачёва, а в Германии – особенно. Оно и понятно: Союз развалил, а Германии помог объединиться. Любят там и небезызвестного российского приватизатора Чубайса, деяния которого помогли тому же Западу обосноваться в ключевых отраслях нашей экономики так, что теперь никакими средствами не выкуришь.



Когда-то за границей пели дифирамбы и Михаилу Касьянову, который на постах министра финансов и премьера вроде бы эффектно «скинул» все российские государственные долги. Только вот не вспоминают, что в итоге в долгах как в шелках потом оказались буквально все ведущие отечественные корпорации и банки.



Чуть позже лучшим министром финансов признали Алексея Кудрина. По всей видимости, за то, что он хорошенько пополнил закрома небезызвестных американских фондов, благополучно лопнувших на рубеже 2008 и 2009 годов. Что не помешало экс-министру, оставшись не у дел, активно пропагандировать за повышение пенсионного возраста и наращивание объёмов иностранных займов. Не за это ли Кудрина было решено отправить прямиком в Счётную палату?



Набиуллину же иностранные коллеги и СМИ возлюбили не так давно: в 2015 году журнал Euromoney назвал председателя Банка России лучшим главой ЦБ за поддержание макроэкономической стабильности. Год спустя уже британское деловое издание назвало ее «лучшей главой ЦБ» в Европе. Кроме того, Набиуллина сумела попасть в список самых влиятельных женщин мира — по версии авторитетного Forbes.



Всего пару лет назад не где-нибудь, а в Wall Street Journal, Эльвиру Набиуллину уже именовали точно так же, как сейчас: «спасительницей» экономики (Как Набиуллина становится «спасительницей российской экономики»).



За что? Да всё за то же. Что зачистила банковский сектор от всех, кому не по силам и не по карману жёсткие нормативы ЦБ. От всех, кто баловался «отравленными» кредитами или же просто подсел на иглу валютного обмена. А заодно от всех непокорных и слишком самостоятельных, ради чего председатель ЦБ низвела дееспособную, но непокорную Ассоциацию российских банков до положения провинциального клуба по интересам.



Оттуда, напомним, единовременно ушли практически все крупнейшие коммерческие банки со значительной долей государства. Задача искоренить всяческую банковскую фронду была выполнена просто с блеском. Впрочем, дифирамбы главному банкиру России были адресованы и за то, что она стабилизировала российские финансы.



Но сделала-то она это практически «в ноль» для большей части населения, когда ставки по кредитам так и остались втрое больше, чем проценты по вкладам. И это при последовательно снижающихся инфляции и ключевых банковских ставках. Когда действительно «дешёвые» деньги доступны только избранным, а остальным же, по известном принципу мафии, остаётся только закон.



Почему именно Die Welt?

Нашим гражданам не слишком интересен тот факт, что Германия сейчас из-за «Северного потока 2» оказалась едва ли не главным нашим экономическим союзником. Даже не партнёром, а именно союзником, который, наверное, даже хотел бы и вовсе отменить все антироссийские санкции, да руки коротки.





Однако не только с подачи немецкого издания главе ЦБ аплодируют в западном бизнес-сообществе. Лучшей Эльвиру Набиуллину признавали и эксперты Всемирного банка, многочисленными регалиями её удостоили и в МВФ, да мало ли где ещё… Как видно, не только немецкие коллеги ничуть не сомневаются, что предельно жёсткая денежно-кредитная политика, которую проводит Банк России под чутким руководством Эльвиры Сахипзадовны, помогла смягчить наши кризисные экономические проблемы.



Если бы не твёрдый курс ЦБ на финансовую стабилизацию и если бы не категорический отказ от прямой финансовой поддержки граждан и предпринимательской сферы, последствия коронавируса и падения цен на нефть могли бы оказаться намного хуже. Впрочем, ради того, чтобы выглядеть объективными, авторы Die Welt всё-таки назвали меры поддержки со стороны правительства недостаточными.



Как ни странно, но Die Welt считает ошибкой, что российский ЦБ не стал повышать ключевую ставку в самый острый момент паники от падения мировых цен на нефть и обвала рубля. Но ведь пока есть стойкое ощущение, что это было единственно верным решением. При этом Центробанку и его руководителю отдают должное за сохранение макроэкономической стабильности. Может быть, им со стороны просто виднее?



Вряд ли стоит всерьёз воспринимать сентенции Die Welt по поводу того, что госпожа Набиуллина стала чуть ли не самой влиятельной женщиной России, а на ведущих руководящих постах у нас в стране практически нет женщин. Ряд фамилий: Матвиенко, Голикова и даже Попова, вряд ли многое скажет западному читателю. И, вообще-то, реальный властный ресурс у всех конкуренток «железной леди» Центробанка смотрится явно не так впечатляюще.



Немецкое издание получило от бывшего заместителя главы ЦБ Сергея Алексашенко любопытнейший комментарий: «На Набиуллину оказывается давление со всех сторон. Она стала очень могущественной фигурой в экономической политике». Намёк на прямую поддержку со стороны первого лица не слишком прозрачный, но в России его поймут сразу.



Эксперты Die Welt и сегодня связывают главные надежды на спасение российской экономики с действиями ЦБ. При этом, словно забыв о том, что Банк России не повышал ставку, ставят регулятору в заслугу то, что он четыре раза за последние пять месяцев ключевую ставку как раз снижал.



Очень показательно, что Набиуллина удостоилась похвал даже за дежурное и обязательное для членов либеральной экономической тусовки требование неких фундаментальных реформ российской системы управления. Тем более что именно этим она объясняет «ограниченные возможности экономического роста».



И всё-таки она лучшая

Вот только для кого лучшая? Для тех, кто инвестирует в России только ради спекуляций и тех, кто последовательно выводит из страны капиталы? Ну конечно, ведь Центробанк вес годы правления Э. Набиуллиной последовательно ведёт линию на ослабление валютного контроля. Сейчас же на повестке дня – полная отмена обязательной репатриации валютной выручки.





Операцию по унижению банковского сообщества и превращению Ассоциации в тихий междусобойчик руководство ЦБ РФ, между прочим, провело параллельно с ещё одной операцией. Речь о низведении до положения консультативной конторы Ассоциации по страхованию вкладов.



Напомним, с огромными трудностями продвинутое когда-то решение о создании единого страхового фонда, практически спасшего от банкротств и крахов вклады граждан, было, по сути, дезавуировано. Бюрократия, которой повязали руки АСВ, привела к тому, что многие, кто позволил себе иметь на депозитах больше 700 тысяч рублей, их попросту лишились. Последующий откат мало что изменил, но только потому, что локальный дефолт затронул немногих. Доплаты за риск, сложность и ответственность для лётчиков, подводников, разведчиков, ракетчиков



Остаётся отметить, что крах рубля осенью 2014 года стал неплохим уроком для лучшей банкирши мира и тогдашнюю ошибку российский ЦБ в 2020 году повторять не стал. Однако сейчас ЦБ, похоже, совершает иную ошибку, сокращая до предела денежное предложение, и этого не отменяет сниженная почти до уровня инфляции ключевая ставка.



Из-за подобного рода «зачистки» финансового поля финансовую поддержку получает опять же лишь узкий круг избранных, что никак не поможет разогреву экономики. Даже если, упаси боже, уронить курс рубля в разы. Американская экономика упала на треть, но мы пока даже не имеем представления, насколько сильно упала наша.



А Центробанк во главе с «лучшим банкиром мира» своими играми в ставки, зачистки и свободное хождение валюты спасает, похоже, как раз американскую экономику. Одно мы знаем точно: сейчас Россия очень сильно сократила экспорт. В связи с этим сильно сократилась экспортная выручка, а это тоже имеет следствием сокращение рублевой массы, и без того минимальной из-за позиции ЦБ.



В итоге в российском бюджете, который для нас сейчас тоже почти полная загадка, может просто не хватить рублей для покрытия социальных обязательств и выплаты заработной платы. Даже колоссальным дефицитом бюджета, чего не было уже много лет, проблемы не снять. И тут даже «спасительница» во главе ЦБ ничем не поможет. Популярное немецкое издание Die Welt признало главу российского Центрального Банка Эльвиру Набиуллину главной спасительницей российской экономики. Спасибо, конечно, только так и хочется напомнить, что широкой публике у нас в стране от этого теплее точно не станет. Ну не очень любит наша широкая публика тех, кого расхваливают на Западе.На Западе, как известно, просто обожают Михаила Горбачёва, а в Германии – особенно. Оно и понятно: Союз развалил, а Германии помог объединиться. Любят там и небезызвестного российского приватизатора Чубайса, деяния которого помогли тому же Западу обосноваться в ключевых отраслях нашей экономики так, что теперь никакими средствами не выкуришь.Когда-то за границей пели дифирамбы и Михаилу Касьянову, который на постах министра финансов и премьера вроде бы эффектно «скинул» все российские государственные долги. Только вот не вспоминают, что в итоге в долгах как в шелках потом оказались буквально все ведущие отечественные корпорации и банки.Чуть позже лучшим министром финансов признали Алексея Кудрина. По всей видимости, за то, что он хорошенько пополнил закрома небезызвестных американских фондов, благополучно лопнувших на рубеже 2008 и 2009 годов. Что не помешало экс-министру, оставшись не у дел, активно пропагандировать за повышение пенсионного возраста и наращивание объёмов иностранных займов. Не за это ли Кудрина было решено отправить прямиком в Счётную палату?Набиуллину же иностранные коллеги и СМИ возлюбили не так давно: в 2015 году журнал Euromoney назвал председателя Банка России лучшим главой ЦБ за поддержание макроэкономической стабильности. Год спустя уже британское деловое издание назвало ее «лучшей главой ЦБ» в Европе. Кроме того, Набиуллина сумела попасть в список самых влиятельных женщин мира — по версии авторитетного Forbes.Всего пару лет назад не где-нибудь, а в Wall Street Journal, Эльвиру Набиуллину уже именовали точно так же, как сейчас: «спасительницей» экономики (Как Набиуллина становится «спасительницей российской экономики»).За что? Да всё за то же. Что зачистила банковский сектор от всех, кому не по силам и не по карману жёсткие нормативы ЦБ. От всех, кто баловался «отравленными» кредитами или же просто подсел на иглу валютного обмена. А заодно от всех непокорных и слишком самостоятельных, ради чего председатель ЦБ низвела дееспособную, но непокорную Ассоциацию российских банков до положения провинциального клуба по интересам.Оттуда, напомним, единовременно ушли практически все крупнейшие коммерческие банки со значительной долей государства. Задача искоренить всяческую банковскую фронду была выполнена просто с блеском. Впрочем, дифирамбы главному банкиру России были адресованы и за то, что она стабилизировала российские финансы.Но сделала-то она это практически «в ноль» для большей части населения, когда ставки по кредитам так и остались втрое больше, чем проценты по вкладам. И это при последовательно снижающихся инфляции и ключевых банковских ставках. Когда действительно «дешёвые» деньги доступны только избранным, а остальным же, по известном принципу мафии, остаётся только закон.Нашим гражданам не слишком интересен тот факт, что Германия сейчас из-за «Северного потока 2» оказалась едва ли не главным нашим экономическим союзником. Даже не партнёром, а именно союзником, который, наверное, даже хотел бы и вовсе отменить все антироссийские санкции, да руки коротки.Однако не только с подачи немецкого издания главе ЦБ аплодируют в западном бизнес-сообществе. Лучшей Эльвиру Набиуллину признавали и эксперты Всемирного банка, многочисленными регалиями её удостоили и в МВФ, да мало ли где ещё… Как видно, не только немецкие коллеги ничуть не сомневаются, что предельно жёсткая денежно-кредитная политика, которую проводит Банк России под чутким руководством Эльвиры Сахипзадовны, помогла смягчить наши кризисные экономические проблемы.Если бы не твёрдый курс ЦБ на финансовую стабилизацию и если бы не категорический отказ от прямой финансовой поддержки граждан и предпринимательской сферы, последствия коронавируса и падения цен на нефть могли бы оказаться намного хуже. Впрочем, ради того, чтобы выглядеть объективными, авторы Die Welt всё-таки назвали меры поддержки со стороны правительства недостаточными.Как ни странно, но Die Welt считает ошибкой, что российский ЦБ не стал повышать ключевую ставку в самый острый момент паники от падения мировых цен на нефть и обвала рубля. Но ведь пока есть стойкое ощущение, что это было единственно верным решением. При этом Центробанку и его руководителю отдают должное за сохранение макроэкономической стабильности. Может быть, им со стороны просто виднее?Вряд ли стоит всерьёз воспринимать сентенции Die Welt по поводу того, что госпожа Набиуллина стала чуть ли не самой влиятельной женщиной России, а на ведущих руководящих постах у нас в стране практически нет женщин. Ряд фамилий: Матвиенко, Голикова и даже Попова, вряд ли многое скажет западному читателю. И, вообще-то, реальный властный ресурс у всех конкуренток «железной леди» Центробанка смотрится явно не так впечатляюще.Немецкое издание получило от бывшего заместителя главы ЦБ Сергея Алексашенко любопытнейший комментарий: «На Набиуллину оказывается давление со всех сторон. Она стала очень могущественной фигурой в экономической политике». Намёк на прямую поддержку со стороны первого лица не слишком прозрачный, но в России его поймут сразу.Эксперты Die Welt и сегодня связывают главные надежды на спасение российской экономики с действиями ЦБ. При этом, словно забыв о том, что Банк России не повышал ставку, ставят регулятору в заслугу то, что он четыре раза за последние пять месяцев ключевую ставку как раз снижал.Очень показательно, что Набиуллина удостоилась похвал даже за дежурное и обязательное для членов либеральной экономической тусовки требование неких фундаментальных реформ российской системы управления. Тем более что именно этим она объясняет «ограниченные возможности экономического роста».Вот только для кого лучшая? Для тех, кто инвестирует в России только ради спекуляций и тех, кто последовательно выводит из страны капиталы? Ну конечно, ведь Центробанк вес годы правления Э. Набиуллиной последовательно ведёт линию на ослабление валютного контроля. Сейчас же на повестке дня – полная отмена обязательной репатриации валютной выручки.Операцию по унижению банковского сообщества и превращению Ассоциации в тихий междусобойчик руководство ЦБ РФ, между прочим, провело параллельно с ещё одной операцией. Речь о низведении до положения консультативной конторы Ассоциации по страхованию вкладов.Напомним, с огромными трудностями продвинутое когда-то решение о создании единого страхового фонда, практически спасшего от банкротств и крахов вклады граждан, было, по сути, дезавуировано. Бюрократия, которой повязали руки АСВ, привела к тому, что многие, кто позволил себе иметь на депозитах больше 700 тысяч рублей, их попросту лишились. Последующий откат мало что изменил, но только потому, что локальный дефолт затронул немногих.Остаётся отметить, что крах рубля осенью 2014 года стал неплохим уроком для лучшей банкирши мира и тогдашнюю ошибку российский ЦБ в 2020 году повторять не стал. Однако сейчас ЦБ, похоже, совершает иную ошибку, сокращая до предела денежное предложение, и этого не отменяет сниженная почти до уровня инфляции ключевая ставка.Из-за подобного рода «зачистки» финансового поля финансовую поддержку получает опять же лишь узкий круг избранных, что никак не поможет разогреву экономики. Даже если, упаси боже, уронить курс рубля в разы. Американская экономика упала на треть, но мы пока даже не имеем представления, насколько сильно упала наша.А Центробанк во главе с «лучшим банкиром мира» своими играми в ставки, зачистки и свободное хождение валюты спасает, похоже, как раз американскую экономику. Одно мы знаем точно: сейчас Россия очень сильно сократила экспорт. В связи с этим сильно сократилась экспортная выручка, а это тоже имеет следствием сокращение рублевой массы, и без того минимальной из-за позиции ЦБ.В итоге в российском бюджете, который для нас сейчас тоже почти полная загадка, может просто не хватить рублей для покрытия социальных обязательств и выплаты заработной платы. Даже колоссальным дефицитом бюджета, чего не было уже много лет, проблемы не снять. И тут даже «спасительница» во главе ЦБ ничем не поможет. Алексей Подымов Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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