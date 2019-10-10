Кого спасал президент Трамп на северо-востоке Сирии • 73 • Аналитика Особо ценные солдаты

Президент США Дональд Трамп предупредил президента Турции Эрдогана о последствиях. Они наступят в том случае, если пострадают американские военнослужащие в Сирии. Причем кары, обещанные Трампом, выглядят достаточно серьезно. Фактически американский президент повторил предупреждение российского президента Владимира Путина по поводу эскалации войны на Донбассе.









"Я разрушу экономику Турции!"



Более того, Трамп назвал количество американцев в указанном районе. Это заявление вызвало целую серию материалов в американской и европейской прессе, в которых журналисты прямо говорят о том, что на северо-востоке Сирии действуют какие-то особые солдаты. Точнее, особо ценные. Заявление по поводу 50 бойцов от главы одной из сильнейших стран мира с такими угрозами действительно выглядит примечательно.



Кстати, в подтверждение намерений Турции служит и тот факт, что по вопросу обострения ситуации на северо-востоке Сирии 8 октября президент России Владимир Путин собрал специальное заседание Совбеза России. Россия понимает, что турки решили серьезно потрепать курдов. Мы не делали заявлений, но сам факт проведения Совета безопасности уже является таковым.



Действительно, в этих утверждениях есть логика. Особенно после озвучивания общей численности подразделения — 50 человек. Ясно, что уровень президента США не очень соответствует обычному усиленному взводу сухопутных частей. Даже военные советники, наличие которых в отрядах курдов никто не отрицает, не стоят заявлений на таком уровне. Да и американцы, судя по данным разведки САР, уже успешно убрались из зоны обострения. Никаких действий, которые были бы способны помешать эвакуации, турки не предприняли.



Отсюда все чаще и чаще звучат слова «спецназ», «элита», «суперсолдаты» и т.п. Учитывая специфику американских спецподразделений, надо предположить, что речь идет о легендарной «Дельте». Тех, кого сегодня именуют АСЕ (Armу Compartmented Elements). Это подразделение, которое обросло легендами не меньше советского спецназа ГРУ или британских SAS. Стоимость такого солдата действительно запредельная. Увы, но патриотизм американцев часто измеряется именно суммой затрат в долларах…



Я несколько раз писал о «Дельте». Поэтому повторяться не буду. Те, кому эта тема интересна, читали материалы на «ВО». Сегодня стоит ответить на вопрос: действительно ли в отрядах курдов действовала «Дельта»? Или это очередная легенда, которую будут потом рассказывать шепотом, как особо секретные сведения? Секретность и способность уничтожить всех и вся — это необходимые составляющие существования таких подразделений. Противник должен испугаться уже самой возможности встречи с такими бойцами.



Косвенные подтверждения

Начнем с того, что косвенно такое утверждение подтверждает тот факт, что группа эвакуировалась достаточно быстро, при этом курдам достались несколько «Хамви». Не отбиты в бою, а просто брошены американцами. Почему? Увы, но умение разбираться в устройстве машин, будь это автомобили, бронемашины или любое другое средство передвижения, не является коньком «Дельты».



Американец заведет без ключа любую машину и поедет на ней куда надо, но ровно до того момента, когда мотор вдруг заглохнет. То, что находится под капотом, для американского спецназовца темный лес. Не обучают их такой премудрости. Это беда американской армии вообще. Каждый занимается своим делом. Солдат воюет, а чинят технику другие специалисты. Значит, в местах дислокации этого подразделения просто не было необходимых специалистов!



Следующий нюанс связан со спецификой работы подразделения. «Дельта» заточена на решение именно военных задач. Проще говоря, ребята могут серьезно пошуметь в тылу противника, уничтожить объект, захватить штаб или отбить пленных. Однако работать как антитеррористическое подразделение или тем более как подразделение, прикрывающее какой-то важный объект, «Дельта» не может. Не обучена.



А в той войне, которую сегодня ведут курды, необходимы именно хорошо обученные ДРГ. Так что эту работу, в том числе и по обучению местных кадров, «Дельта» сделает великолепно. Как и обучение владению оружием. Диверсии и работа по конкретным объектам для американцев норма. В этом отношении «Дельта» достаточно упертое подразделение и способно проникнуть даже на хорошо охраняемый объект. Всё, что касается именно нападения, эти солдаты умеют. И умеют хорошо.



Кстати, бойцы этого спецподразделения действительно хорошо владеют оружием, которым вооружены группа и вероятный противник. Причем не важно, пистолет это, автомат, пулемет или гранатомет. С одной стороны, это прекрасно, но с другой стороны, отсутствие специализации чревато отсутствием «богов». Тех, кто может делать «чудеса» своим оружием. Для выполнения тех задач, под которые заточены спецы, этого вполне достаточно.





Дальше. Есть ещё косвенные признаки работы именно «Дельты». Помните знаменитый разговор Штирлица и генерала в поезде из «Семнадцати мгновений весны"? Приведу монолог генерала полностью:

«Я с ними (американцами. — Авт.) воюю уже год. Этих болванов погубит их же техника, они думают, что войну можно выиграть одними бомбежками. Они будут наращивать свою техническую мощь и захлебнуться в ней. Она разложит их как ржа. Они решат, что им все можно. Красные так думают, потому что они дикие и нищие, американцы так думают потому, что они слишком богатые».



Американцы прекрасно оснащены технически и практически не проводят операций без использования различных технических средств. Причем речь идет не только о технических средствах группы вроде беспилотников и прочих роботов-разведчиков. Каждый боец «Дельты» — это хорошо оснащенная боевая единица. Однако без технической поддержки они часто теряются. Курды при проведении некоторых операций явно использовали именно тактику американцев. Что для их спецов выглядит не типично. Как на корове седло.



Бить курдов турки будут

В целом же, говоря о том, кто был в инструкторах и командирах у курдов, по косвенным признакам, можно согласиться с мнением зарубежных экспертов. Очень велика вероятность, что Трамп спасал своих элитных бойцов. Кстати, по мнению некоторых специалистов, изучивших планы подготовки бойцов «Дельты», работать в обороне в условиях общевойскового боя они не обучены. Да и авиаудары, ракетные удары, которые, вероятно, будет наносить Турция, часто убивают вне зависимости от подготовки бойца. Теория вероятности…



Этим можно, опять же косвенно, объяснить предупреждение, которое прозвучало из уст американского президента. Бизнесмен Трамп, посмотрев на затраты на подготовку одного бойца «Дельты», решил чуть приподнять завесу тайны о работе своих спецов и сохранить дорогостоящих бойцов. В любом случае, уход американцев с позиций курдов развязал туркам руки. Бить курдов они будут по-взрослому…



Президент США Дональд Трамп предупредил президента Турции Эрдогана о последствиях. Они наступят в том случае, если пострадают американские военнослужащие в Сирии. Причем кары, обещанные Трампом, выглядят достаточно серьезно. Фактически американский президент повторил предупреждение российского президента Владимира Путина по поводу эскалации войны на Донбассе.Более того, Трамп назвал количество американцев в указанном районе. Это заявление вызвало целую серию материалов в американской и европейской прессе, в которых журналисты прямо говорят о том, что на северо-востоке Сирии действуют какие-то особые солдаты. Точнее, особо ценные. Заявление по поводу 50 бойцов от главы одной из сильнейших стран мира с такими угрозами действительно выглядит примечательно.Кстати, в подтверждение намерений Турции служит и тот факт, что по вопросу обострения ситуации на северо-востоке Сирии 8 октября президент России Владимир Путин собрал специальное заседание Совбеза России. Россия понимает, что турки решили серьезно потрепать курдов. Мы не делали заявлений, но сам факт проведения Совета безопасности уже является таковым.Действительно, в этих утверждениях есть логика. Особенно после озвучивания общей численности подразделения — 50 человек. Ясно, что уровень президента США не очень соответствует обычному усиленному взводу сухопутных частей. Даже военные советники, наличие которых в отрядах курдов никто не отрицает, не стоят заявлений на таком уровне. Да и американцы, судя по данным разведки САР, уже успешно убрались из зоны обострения. Никаких действий, которые были бы способны помешать эвакуации, турки не предприняли.Отсюда все чаще и чаще звучат слова «спецназ», «элита», «суперсолдаты» и т.п. Учитывая специфику американских спецподразделений, надо предположить, что речь идет о легендарной «Дельте». Тех, кого сегодня именуют АСЕ (Armу Compartmented Elements). Это подразделение, которое обросло легендами не меньше советского спецназа ГРУ или британских SAS. Стоимость такого солдата действительно запредельная. Увы, но патриотизм американцев часто измеряется именно суммой затрат в долларах…Я несколько раз писал о «Дельте». Поэтому повторяться не буду. Те, кому эта тема интересна, читали материалы на «ВО». Сегодня стоит ответить на вопрос: действительно ли в отрядах курдов действовала «Дельта»? Или это очередная легенда, которую будут потом рассказывать шепотом, как особо секретные сведения? Секретность и способность уничтожить всех и вся — это необходимые составляющие существования таких подразделений. Противник должен испугаться уже самой возможности встречи с такими бойцами.Начнем с того, что косвенно такое утверждение подтверждает тот факт, что группа эвакуировалась достаточно быстро, при этом курдам достались несколько «Хамви». Не отбиты в бою, а просто брошены американцами. Почему? Увы, но умение разбираться в устройстве машин, будь это автомобили, бронемашины или любое другое средство передвижения, не является коньком «Дельты».Американец заведет без ключа любую машину и поедет на ней куда надо, но ровно до того момента, когда мотор вдруг заглохнет. То, что находится под капотом, для американского спецназовца темный лес. Не обучают их такой премудрости. Это беда американской армии вообще. Каждый занимается своим делом. Солдат воюет, а чинят технику другие специалисты. Значит, в местах дислокации этого подразделения просто не было необходимых специалистов!Следующий нюанс связан со спецификой работы подразделения. «Дельта» заточена на решение именно военных задач. Проще говоря, ребята могут серьезно пошуметь в тылу противника, уничтожить объект, захватить штаб или отбить пленных. Однако работать как антитеррористическое подразделение или тем более как подразделение, прикрывающее какой-то важный объект, «Дельта» не может. Не обучена.А в той войне, которую сегодня ведут курды, необходимы именно хорошо обученные ДРГ. Так что эту работу, в том числе и по обучению местных кадров, «Дельта» сделает великолепно. Как и обучение владению оружием. Диверсии и работа по конкретным объектам для американцев норма. В этом отношении «Дельта» достаточно упертое подразделение и способно проникнуть даже на хорошо охраняемый объект. Всё, что касается именно нападения, эти солдаты умеют. И умеют хорошо.Кстати, бойцы этого спецподразделения действительно хорошо владеют оружием, которым вооружены группа и вероятный противник. Причем не важно, пистолет это, автомат, пулемет или гранатомет. С одной стороны, это прекрасно, но с другой стороны, отсутствие специализации чревато отсутствием «богов». Тех, кто может делать «чудеса» своим оружием. Для выполнения тех задач, под которые заточены спецы, этого вполне достаточно.Дальше. Есть ещё косвенные признаки работы именно «Дельты». Помните знаменитый разговор Штирлица и генерала в поезде из «Семнадцати мгновений весны"? Приведу монолог генерала полностью:Американцы прекрасно оснащены технически и практически не проводят операций без использования различных технических средств. Причем речь идет не только о технических средствах группы вроде беспилотников и прочих роботов-разведчиков. Каждый боец «Дельты» — это хорошо оснащенная боевая единица. Однако без технической поддержки они часто теряются. Курды при проведении некоторых операций явно использовали именно тактику американцев. Что для их спецов выглядит не типично. Как на корове седло.В целом же, говоря о том, кто был в инструкторах и командирах у курдов, по косвенным признакам, можно согласиться с мнением зарубежных экспертов. Очень велика вероятность, что Трамп спасал своих элитных бойцов. Кстати, по мнению некоторых специалистов, изучивших планы подготовки бойцов «Дельты», работать в обороне в условиях общевойскового боя они не обучены. Да и авиаудары, ракетные удары, которые, вероятно, будет наносить Турция, часто убивают вне зависимости от подготовки бойца. Теория вероятности…Этим можно, опять же косвенно, объяснить предупреждение, которое прозвучало из уст американского президента. Бизнесмен Трамп, посмотрев на затраты на подготовку одного бойца «Дельты», решил чуть приподнять завесу тайны о работе своих спецов и сохранить дорогостоящих бойцов. В любом случае, уход американцев с позиций курдов развязал туркам руки. Бить курдов они будут по-взрослому… Александр Ставер Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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