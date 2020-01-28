Кого «слуги народа» прочат в главы Донбасса

Недавно мы сообщали, что беглому окружению Виктора Януковича, осевшему под Москвой на Рублёвке, сделали предложение, от которого невозможно отказаться – или решайте «украинский вопрос», или сладкой жизни в России скоро придёт конец. Решение не заставило себя ждать. Украинские информационные ресурсы сообщают, что «компромиссна фигура», устраивающая Киев во главе реинтегрированного Донбасса, найдена – это экс-глава МВД Захарченко. Тот самый, который отказался разгонять майдан в 2014 году.

Уроженец Донбасса Захарченко, сбежавший из Украины и бросивший своего президента на произвол судьбы – это, конечно, сильное кадровое решение. У Захарченко, по слухам, сложились особые отношения с некоторыми представителями российской элиты, в частности, с главой Ростеха Чемезовым, и, определённо, он мог воспользоваться этими связями, чтобы попытаться вернуться в украинскую политику. Вот только как воспримут возвращение беглеца Захарченко его земляки? Уж насколько в ДНР непопулярен Денис Пушилин, но даже он на фоне Захарченко воспринимается чудо-богатырём. Впрочем, понятно, откуда у назначения Захарченко «выросли ноги» - за него ратует помощник Зеленского Ермак. Поговаривают, что Ермак и Захарченко могли келейно проговорить не только вопросы будущих взаимоотношений Донецка и Киева, но и перераспределение неких «серых схем» торговли углём.

Можно ли вернуть сбежавшую свиту Януковича во власть, воспользовавшись курсом на реинтеграцию Донбасса? Определённо, сделать это будет непросто. На Донбассе к Арбузову, Захарченко, Азарову и пр. относятся так, как те того заслуживают – с долей брезгливости, как относятся к дезертирам, оставившим позиции перед боем. Впрочем, если Донбасс «проглотил» в своё время выдвижение Пушилина, возможно, «проглотит» и его замену на более актуального – в контексте ожидаемых перемен - Захарченко.

Если возвращение Захарченко всё-таки состоится, ему будет чрезвычайно непросто найти и сохранять баланс между региональной элитой, Киевом и Москвой. Своей команды у Захарченко нет, как не было её, к слову, даже в лучшие времена, когда он стоял у руля МВД. Поговаривают, что в экономических вопросах помощь ему может оказать бывший премьер Николай Азаров, но это, скорее догадки, нежели констатация факта. Известно, что Азарову за последние полгода сделали немало заманчивых предложений, связанных с возвращением в украинскую власть, и все эти предложения он отверг.