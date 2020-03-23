Кого съели китайцы. Коронавирус и мир пополам • 100 • Аналитика

Познавательный факт: США и Англия срослись не только своими секретными службами, но уже и учёными-вирусологами: они сделали совместное (почему?) заявление, что коронавирус имеет естественное происхождение, обосновав это научными комментариями его белков и «основы».



Наука как политика

Комментировать такие выводы могут только другие учёные-вирусологи, и они это обязательно сделают. Особенно китайские. Потому что это американо-английское научное заявление говорит о естественности происхождения коронавируса, но в Китае. В результате того, что змея съела летучую мышь, ну а потом их съели китайцы…







Таким образом, эти учёные-вирусологи обвиняют Китай косвенно, а президент Трамп обвиняет Китай прямо: в том, что его руководство несвоевременно предупредило мир и даже скрывало какое-то время информацию об эпидемии, в результате чего она превратилась в мировую пандемию.



Вообще, китайские вирусологи уже сделали заявление, что инфекция была занесена в город Ухань «извне», и намекнули на американцев. А сотрудник МИД КНР Чжао Лицзянь в публичном заявлении допустил, что коронавирус занесли в Ухань американские военные во время международных игр в Ухане, и привёл мнение американского эксперта Роберта Редлифа, который в Конгрессе США сказал, что за многими смертями от гриппа в США скрывается коронавирус. То есть «нулевой пациент» может скрываться в США. Чжао Лицзянь восклицает: «США должны всё нам объяснить!» Вот американо-английские вирусологи ему всё и объяснили…



Ухань или не Ухань?

Так где же возник первоначальный очаг эпидемии коронавируса: в Китае или в США? Факт, что его обнаружили в Китае. Может быть, потому, что там более пристально наблюдают за возникновением гриппозных инфекций? На этот вопрос отвечает развитие пандемии.



Обозреватели уже обратили внимание на явное противоречие оценок пандемии в мире. Западные эксперты, от американских до европейских, прогнозируют катастрофические последствия: переболеет до 2/3 населения, пандемия продлится до двух лет. При том, что в Китае, как бы первоначальном очаге заражения, эпидемию в основном уже преодолели, фиксируемые новые заражения имеют завозной характер извне.



Отчего такое очевидное, можно сказать, вопиющее противоречие? Оно объясняется, если первоначальный очаг заражения коронавирусом был всё-таки в США. Тогда, пока этот вирус диагностировали в Китае, он успел широко распространиться по всей территории США и перетёк в тесно связанную с США Западную Европу.



В Китае же был только один крупный очаг заражения в Ухане, и военно-медицинскими методами Китай его локализовал, не дав распространиться на всю территорию страны. В США и в Европе сложилась прямо противоположная картина: коронавирус успел распространиться на всю территорию, поэтому, так сказать, поздно пить «Боржоми», поэтому все подряд западные лидеры говорят о том, что коронавирусом придётся переболеть, и это займёт годы. А Трамп уже обвиняет в этом Китай: мол, он поздно всех предупредил. И западные вирусологи ему вторят.



Между прочим, Китай оказывает помощь Италии в борьбе с эпидемией. Китайские вирусологи получают прямой доступ к европейским вариациям коронавируса, и они могут ведь обнаружить интересные данные о его природе, сравнив их с китайскими образцами.



Коронавирус ещё не всё сказал

Фактическая картина развития пандемии говорит в пользу Китая. Если первоначальный очаг эпидемии был в Китае, то почему Пекин смог локализовать коронавирус, а в США он распространился на все штаты? Почему США даже не пытались локализовать эпидемию? Ведь скрыть применение карантинных мер в Ухане Китай уж точно никак не мог! Ответ напрашивается единственный…



В Европе, в частности, в Англии, отмечаются случаи завоза коронавируса из США даже с научных конференций, а не только из Китая, но их не афишируют, в отличие от китайских.



Между тем коронавирус уже начал мутировать как обычный грипп, и это может иметь большие последствия. Великие научные державы создают вакцины, адаптированные к своим вариациям коронавируса, и не факт, что они будут эффективны повсеместно, то есть «поймать» все мутации коронавируса будет невозможно, как мы не можем «поймать» из-за постоянных мутаций вирус обычного гриппа. Может сложиться ситуация, когда вакцины от коронавируса будут всегда опаздывать от всё новых его мутаций в разных странах.



Остаются и другие важные вопросы, вот главный: выработается ли у человека иммунитет к коронавирусу? (Отмечаются повторные заболевания только что выздоровевших людей.) Удастся ли создать эффективную универсальную вакцину и методики лечения коронавируса? Эти вопросы остаются открытыми, как и их последствия. Если универсальную вакцину создать не удастся, мир разделится, страны закроют свои границы, чтобы спасаться в своих пределах.







Если универсальную вакцину создать не удастся

Мы уже видим: одни страны намерены защищаться от коронавируса строгими карантинными мерами (китайский путь), а другие надеются переболеть им и выработать иммунитет (англо-американский путь). По этой линии и может произойти разделение мира.



Это приведет к тому, что мир поделится на страны, перенёсшие коронавирус и как-то живущие с ним, и некоронавирусные страны, защищающиеся от него карантинными мерами. Китай явно становится некоронавирусным, а вот США и Западная Европа становятся коронавирусными, они уже заявляют о намерении переболеть коронавирусом, карантинными мерами только растянув этот процесс.



Пока неясно, по какому сценарию будет развиваться пандемия в России: по китайскому или по американо-европейскому? Пока ситуация вроде под контролем, и Россия стремится идти по китайскому пути борьбы с пандемией, тесно сотрудничает с Китаем. Большое количество завозных случаев коронавируса в России – из Европы, а совсем не из Китая. Если Россия выдержит этот путь, то станет некоронавирусной страной и ещё больше отдалится от Европы и США, если не выдержит – станет коронавирусной. Познавательный факт: США и Англия срослись не только своими секретными службами, но уже и учёными-вирусологами: они сделали совместное (почему?) заявление, что коронавирус имеет естественное происхождение, обосновав это научными комментариями его белков и «основы».Комментировать такие выводы могут только другие учёные-вирусологи, и они это обязательно сделают. Особенно китайские. Потому что это американо-английское научное заявление говорит о естественности происхождения коронавируса, но в Китае. В результате того, что змея съела летучую мышь, ну а потом их съели китайцы…Таким образом, эти учёные-вирусологи обвиняют Китай косвенно, а президент Трамп обвиняет Китай прямо: в том, что его руководство несвоевременно предупредило мир и даже скрывало какое-то время информацию об эпидемии, в результате чего она превратилась в мировую пандемию.Вообще, китайские вирусологи уже сделали заявление, что инфекция была занесена в город Ухань «извне», и намекнули на американцев. А сотрудник МИД КНР Чжао Лицзянь в публичном заявлении допустил, что коронавирус занесли в Ухань американские военные во время международных игр в Ухане, и привёл мнение американского эксперта Роберта Редлифа, который в Конгрессе США сказал, что за многими смертями от гриппа в США скрывается коронавирус. То есть «нулевой пациент» может скрываться в США. Чжао Лицзянь восклицает: «США должны всё нам объяснить!» Вот американо-английские вирусологи ему всё и объяснили…Так где же возник первоначальный очаг эпидемии коронавируса: в Китае или в США? Факт, что его обнаружили в Китае. Может быть, потому, что там более пристально наблюдают за возникновением гриппозных инфекций? На этот вопрос отвечает развитие пандемии.Обозреватели уже обратили внимание на явное противоречие оценок пандемии в мире. Западные эксперты, от американских до европейских, прогнозируют катастрофические последствия: переболеет до 2/3 населения, пандемия продлится до двух лет. При том, что в Китае, как бы первоначальном очаге заражения, эпидемию в основном уже преодолели, фиксируемые новые заражения имеют завозной характер извне.Отчего такое очевидное, можно сказать, вопиющее противоречие? Оно объясняется, если первоначальный очаг заражения коронавирусом был всё-таки в США. Тогда, пока этот вирус диагностировали в Китае, он успел широко распространиться по всей территории США и перетёк в тесно связанную с США Западную Европу.В Китае же был только один крупный очаг заражения в Ухане, и военно-медицинскими методами Китай его локализовал, не дав распространиться на всю территорию страны. В США и в Европе сложилась прямо противоположная картина: коронавирус успел распространиться на всю территорию, поэтому, так сказать, поздно пить «Боржоми», поэтому все подряд западные лидеры говорят о том, что коронавирусом придётся переболеть, и это займёт годы. А Трамп уже обвиняет в этом Китай: мол, он поздно всех предупредил. И западные вирусологи ему вторят.Между прочим, Китай оказывает помощь Италии в борьбе с эпидемией. Китайские вирусологи получают прямой доступ к европейским вариациям коронавируса, и они могут ведь обнаружить интересные данные о его природе, сравнив их с китайскими образцами.Фактическая картина развития пандемии говорит в пользу Китая. Если первоначальный очаг эпидемии был в Китае, то почему Пекин смог локализовать коронавирус, а в США он распространился на все штаты? Почему США даже не пытались локализовать эпидемию? Ведь скрыть применение карантинных мер в Ухане Китай уж точно никак не мог! Ответ напрашивается единственный…В Европе, в частности, в Англии, отмечаются случаи завоза коронавируса из США даже с научных конференций, а не только из Китая, но их не афишируют, в отличие от китайских.Между тем коронавирус уже начал мутировать как обычный грипп, и это может иметь большие последствия. Великие научные державы создают вакцины, адаптированные к своим вариациям коронавируса, и не факт, что они будут эффективны повсеместно, то есть «поймать» все мутации коронавируса будет невозможно, как мы не можем «поймать» из-за постоянных мутаций вирус обычного гриппа. Может сложиться ситуация, когда вакцины от коронавируса будут всегда опаздывать от всё новых его мутаций в разных странах.Остаются и другие важные вопросы, вот главный: выработается ли у человека иммунитет к коронавирусу? (Отмечаются повторные заболевания только что выздоровевших людей.) Удастся ли создать эффективную универсальную вакцину и методики лечения коронавируса? Эти вопросы остаются открытыми, как и их последствия. Если универсальную вакцину создать не удастся, мир разделится, страны закроют свои границы, чтобы спасаться в своих пределах.Мы уже видим: одни страны намерены защищаться от коронавируса строгими карантинными мерами (китайский путь), а другие надеются переболеть им и выработать иммунитет (англо-американский путь). По этой линии и может произойти разделение мира.Это приведет к тому, что мир поделится на страны, перенёсшие коронавирус и как-то живущие с ним, и некоронавирусные страны, защищающиеся от него карантинными мерами. Китай явно становится некоронавирусным, а вот США и Западная Европа становятся коронавирусными, они уже заявляют о намерении переболеть коронавирусом, карантинными мерами только растянув этот процесс.Пока неясно, по какому сценарию будет развиваться пандемия в России: по китайскому или по американо-европейскому? Пока ситуация вроде под контролем, и Россия стремится идти по китайскому пути борьбы с пандемией, тесно сотрудничает с Китаем. Большое количество завозных случаев коронавируса в России – из Европы, а совсем не из Китая. Если Россия выдержит этот путь, то станет некоронавирусной страной и ещё больше отдалится от Европы и США, если не выдержит – станет коронавирусной. Виктор Каменев Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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