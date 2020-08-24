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Кого СБУ пытались похитить в Москве - источник назвал имя, а исполнитель оформил явку с повинной

24 августа 2020, 16:55  •  55 • Политика
Источник полагает, что семеро фигурантов готовили похищение Романа Волянюка в Москве. СБУ привлекли для реализации схемы похищения российских граждан. Один из предполагаемых участников преступления оформил явку с повинной.
Участник организованной группы, готовившей похищение одного из лидеров народного ополчения Донбасса в Москве, Андрей Кормчий дал признательные показания. Как сообщает корреспондент ТАСС из зала суда, фигурант написал явку с повинной. Таким образом, жалоба защиты на отмену ареста этого фигуранта отклонена Мосгорсудом.
Именно Кормчий рассказал о других участниках похищения. В ходе заседания Мосгорсуда фигурант подтвердил, что дал признательные показания, а теперь сотрудничает со следствием.
"Впервые я преступил закон и очень раскаиваюсь", - добавил Андрей Кормчий.
Адвокат фигуранта Марина Мастинская сообщила в суде, что Андрей Кормчий, действительно, участвовал в подготовке похищения, однако в конечном итоге отказался от участия в этом преступлении. По словам адвоката, Андрей Кормчий был использован втёмную.
Кого именно пытались похитить, неизвестно. Однако ТАСС со ссылкой на источник сообщает, что забрать силой на Украину хотели бывшего бойца спецназа Министерства госбезопасности ДНР Романа Волянюка.
Напомним, арестованы семеро человек, пока до 30 сентября.

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