Кого пытался посадить новый генпрокурор Игорь Краснов

Автор:

Степанов Александр

В высшем эшелоне органов власти страны продолжается серьёзное обновление. Владимир Путин решил внести коррективы в силовом блоке. Генпрокурор Юрий Чайка, тринадцать с половиной лет возглавлявший Генеральную прокуратуру России, уходит в отставку. Его преемником на этом посту станет заместитель председателя Следственного комитета Игорь Краснов.

К Чайке в Кремле явных претензий не было

По предварительным данным, сенаторы рассмотрят назначение 22 января, в среду. И практически нет сомнений, что Краснов будет утверждён.

Сам Чайка, как уточнили в пресс-службе Кремля, покидает пост в связи «с переходом на другую работу». Какую именно, пока информации нет. Источники полагают, что отставка связана со скорым достижением Чайкой предельного возраста: в мае ему исполнится 69 лет, а по действующему законодательству пост Генпрокурора можно занимать до 70.

«Явных претензий к его работе в Кремле не было, но сейчас очень удобный момент: смена кабинета министров, а работать новому составу придётся в тесном сотрудничестве с надзорным ведомством», — считает один из собеседников Царьграда в Совфеде.

Источники полагают, что отставка связана со скорым достижением Юрием Чайкой предельного возраста. Фото: genproc.gov.ru

Краснов, по его мнению, способен привнести в работу ведомства «новую динамику», а также нивелировать периодически возникающую сегодня конфронтацию ГП РФ со Следкомом по ряду вопросов.

Чем известен Игорь Краснов

Игорю Краснову 24 декабря 2019 года исполнилось 44 года. Он уроженец Архангельска, выпускник Поморского государственного университета. После вуза работал в органах прокуратуры, в 2006-м получил назначение в центральный аппарат Генеральной прокуратуры, а ещё через год, когда в структуре ведомства был выделен Следственный комитет, перешёл работать туда, стал старшим следователем по особо важным делам при председателе Следственного комитета. В 2011-м СКР стал самостоятельным ведомством, и Краснов остался трудиться в Следкоме.

В апреле 2016 года он был назначен заместителем главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина, год спустя ему был присвоено звание генерал-лейтенанта юстиции.

На счету Игоря Краснова в качестве следователя — работа по целому ряду резонансных уголовных дел. Самое первое — покушение в марте 2005-го на Анатолия Чубайса, на тот момент главы РАО ЕЭС.

Затем Краснов расследовал убийства ультранационалистами (громкое дело БОРНа — Боевой организации русских националистов) антифашистов Фёдора Филатова, Ильи Джапаридзе и Ивана Хуторского (в 2008-м), адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой (в 2009-м), а также чемпиона мира по тайскому боксу Муслима Абдуллаева (в том же, 2009-м) и судьи Московского городского суда Эдуарда Чувашова (в 2010-м).

Он же возглавлял следственную группу по делу «белгородского стрелка» Сергея Помазуна, устроившего в 2013 году массовую бойню и лишившего жизни шесть человек.

С сентября 2014-го по март 2015-го Краснов занимался расследованием многомиллиардных хищений при строительстве космодрома «Восточный».

Краснов занимался расследованием многомиллиардных хищений при строительстве космодрома «Восточный». Фото: Roscosmos / Globallookpress

Тогда были возбуждены десятки уголовных дел, вскрывших серьёзнейшие нарушения при создании этого важного стратегического объекта. Ещё одно важное дело с участием в качестве следователя Краснова — расследование убийства Бориса Немцова.

Ещё одно важное дело с участием в качестве следователя Краснова — расследование убийства Бориса Немцова. Фото: Victor Lisitsyn / Globallookpress

В последние несколько лет курировал расследование по наиболее резонансным делам — от полковника-миллиардера Захарченко и экс-губернатора Челябинской области Михаила Юревича до убийства главы Центра противодействия экстремизму Ибрагима Эльджаркиева.

Занимательные цитаты Игоря Краснова (из недавнего интервью «Коммерсанту»)

... О чиновниках-коррупционерах

«Недобросовестные крупные чиновники создают атмосферу, потворствующую коррупции. Поэтому, безусловно, устранение из коррупционных схем их главных бенефициаров в лице высокопоставленных должностных лиц — важная задача, и в этом направлении сосредоточены наши главные усилия при взаимодействии с органами, осуществляющими оперативно-разыскную деятельность. За совершение преступлений коррупционной направленности осуждены губернаторы Сахалинской и Кировской областей Александр Хорошавин и Никита Белых, главы Республики Коми Владимир Торлопов и Вячеслав Гайзер, десятки заместителей руководителей регионов и другие крупные чиновники».

Губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин был осуждён за преступления коррупционной направленности. Фото: gazprom.ru / Globallookpress

... О ворах в законе

«Новые нормы (ст. 210.1 УК РФ), в отличие от старых, позволяют привлекать лицо к уголовной ответственности за сам факт его лидерства в преступной иерархии. Раньше подобной возможности не было, поскольку требовалось доказать активное участие, например, так называемого вора в законе в деятельности преступного сообщества, однако благодаря своему положению в преступной иерархии они часто уходили от ответственности.

Следственный комитет стал активно применять новеллу на практике, и это вылилось в возбуждение ряда уголовных дел, о которых информировано общество, как полагаю, положительно отреагировавшее на чистку воровских ячеек, являющихся наследием далёких 1990-х годов. В череде этих расследований наиболее яркий пример — дело Олега Медведева (Шишканова), установившего криминальный контроль над Раменским районом Московской области».

... О «школьных стрелках»

«Что касается образовательных учреждений, то для обеспечения их безопасности мы выделяем, как представляется, несколько перспективных направлений. В их числе — развитие служб психологического сопровождения, специалисты которых смогут предотвратить нарастание критических проблем межличностного общения не только в ученической среде, но и на уровне преподавательского состава. Данная работа, на наш взгляд, не должна быть эпизодической, а охватывать коллективы всех школьных учреждений, поэтому наличие психолога правильно будет предусмотреть в штате каждого из них. При этом обеспечить необходимое единство государственной политики в сфере деятельности организаций, занимающихся образованием, предлагается путём передачи вопросов ведения последними от муниципальных федеральным органам власти».