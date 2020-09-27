Кого Путин лично рассматривает в преемники? В эфире у Гордона всплыло новое имя

Политический аналитик и историк Валерий Соловей в интервью, данном для YouTube-канала украинского журналиста Дмитрия Гордона "В гостях у Гордона", назвал имя возможного преемника Президента РФ Владимира Путина.

Он уверяет, что якобы приближённые к российскому лидеру рассматривают в качестве основного кандидата на пост главы государства нынешнего председателя Правительства РФ Михаила Мишустина, который, по словам Соловья, уже получил в этих кругах прозвище Хрущ.

Собеседник Гордона подчёркивает, что на этом фоне активизировался бывший лидер России Дмитрий Медведев, который "вышел из небытия" и сделал "парочку политических заявлений".

В общей сложности в списке возможных преемников Путина насчитывается порядка 10-12 имён, утверждает Соловей.

Он отметил, что точно не знает, кто именно вошёл в этот перечень. Однако при этом выразил уверенность, что там есть и лица из рядов российской оппозиции.