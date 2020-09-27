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Кого Путин лично рассматривает в преемники? В эфире у Гордона всплыло новое имя
27 сентября 2020, 03:00 • 13 • Политика
В эфире у Дмитрия Гордона прозвучал вопрос о том, кого Владимир Путин лично рассматривает в качестве своего преемника. Украинский журналист адресовал его политическому аналитику Валерию Соловью. В итоге всплыло новое имя - Хрущ. По словам историка, это прозвище Михаила Мишустина, которое ему дали представители окружения российского президента.
Политический аналитик и историк Валерий Соловей в интервью, данном для YouTube-канала украинского журналиста Дмитрия Гордона "В гостях у Гордона", назвал имя возможного преемника Президента РФ Владимира Путина.
Он уверяет, что якобы приближённые к российскому лидеру рассматривают в качестве основного кандидата на пост главы государства нынешнего председателя Правительства РФ Михаила Мишустина, который, по словам Соловья, уже получил в этих кругах прозвище Хрущ.
Собеседник Гордона подчёркивает, что на этом фоне активизировался бывший лидер России Дмитрий Медведев, который "вышел из небытия" и сделал "парочку политических заявлений".
В общей сложности в списке возможных преемников Путина насчитывается порядка 10-12 имён, утверждает Соловей.
Он отметил, что точно не знает, кто именно вошёл в этот перечень. Однако при этом выразил уверенность, что там есть и лица из рядов российской оппозиции.
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