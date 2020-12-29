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Кого пустят в рестораны после 23:00: Власти раскрыли планы на 31 декабря
29 декабря 2020, 10:40 • 26 • Политика
Власти Москвы подтвердили запрет на работу кафе и ресторанов в новогоднюю ночь. После 23:00 в заведениях могут находиться только проверяющие и инспекторы.
Жители Москвы не смогут отметить Новый год в кафе и ресторанах. Власти столицы объявили, что заведения смогут работать лишь до 23:00. С заявлением по телевидению выступил лично глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.
По его словам, 31 декабря и с 1 по 15 января все рестораны Москвы будут работать до 23:00. Кроме того, заведения могут быть заполнены не более чем на 25% от максимальной вместимости залов.
Также Немерюк добавил, что за соблюдением выше озвученных требований будут следить специальные инспекторы. Чиновник предупредил, что в столице сейчас проводится множество проверок.
- сказал Немерюк.
Кроме того, из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 в Москве отменены все праздничные массовые мероприятия. В частности, речь идёт о праздничных концертах и фестивалях, включая "Путешествие в Рождество".
- уточнил чиновник.
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