Кого пустят в рестораны после 23:00: Власти раскрыли планы на 31 декабря

Жители Москвы не смогут отметить Новый год в кафе и ресторанах. Власти столицы объявили, что заведения смогут работать лишь до 23:00. С заявлением по телевидению выступил лично глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

По его словам, 31 декабря и с 1 по 15 января все рестораны Москвы будут работать до 23:00. Кроме того, заведения могут быть заполнены не более чем на 25% от максимальной вместимости залов.

Также Немерюк добавил, что за соблюдением выше озвученных требований будут следить специальные инспекторы. Чиновник предупредил, что в столице сейчас проводится множество проверок.

Большое количество проверок проводится практически каждый день, в выходные они усиливаются… Штраф достаточно серьёзный, от 300 тыс. рублей до миллиона,

- сказал Немерюк.

Кроме того, из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 в Москве отменены все праздничные массовые мероприятия. В частности, речь идёт о праздничных концертах и фестивалях, включая "Путешествие в Рождество".

Но при этом гулять не воспрещается,

- уточнил чиновник.