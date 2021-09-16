Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Грохот над Горловкой: Ополченцы ответили на атаку ВСУ
Пойманный на провокации "Голос" попытались оправдать, но всё разрушило...
Киев готов оставить Европу без российского газа из-за "Северного потока-2...
Японские читатели об инциденте с самолётом Ан-26: "Россия просто смеётся на...
Главная / В мире

Кого польские католики возводят во «святые»

16 сентября 2021, 17:55  •  138 • В мире
В Польше беатифицировали кардинала Стефана Вышинского (Stefan Wyszyński) – духовника Армии Крайовой (АК) и антисемита. В Польской Народной Республике Вышинский провёл в заключении три года по обвинению в сотрудничестве с нацистами, власти постсоциалистической Польше и Польская католическая церковь изображают его жертвой коммунистических репрессий и святым человеком.
В годы Второй мировой отдельные командиры АК и некоторые её высокопоставленные члены пошли на закулисные контакты с гитлеровцам. Так поступил и кардинал Вышинский. Усугубляющими обстоятельствами послужило то, что в 1932-1939 гг. он был редактором католического издания Ateneum Kapłańskie, распространявшего расистские теории.
Вышинский симпатизировал фашистскому режиму Салазара в Португалии, когда оппозиционеров бросали в концлагерь Таррафал, который называли "лагерем медленной смерти", Вышинский считал это приемлемыми, а салазаровскую Португалию называл "страной мира и благополучия".
В июле 1946 г. в Кельцах произошёл еврейский погром, были убиты более 40 евреев, в том числе двое евреев-солдат Войска Польского, награждённых за освобождение Польши от нацистов. Среди жертв были беременные женщины и дети. Издание Krytyka Polityczna сообщает, что, когда Центральный комитет польских евреев попытался добиться от Вышинского официального осуждения погрома, тот заявил, что евреи добавляют в ритуальные блюда кровь убитых христиан. А официальная биография Вышинского гласит, что он спасал евреев от холокоста!
Вышинский заявлял, будто массовое уничтожение евреев в оккупированной Польше немцы проводили без свидетелей, а потому поляки не только не участвовали в этом, но даже не знали о том, что такое творится. И это говорит человек, который всё время оккупации провёл в Польше!
Если такие люди, как кардинал Вышинский, для Польской католической церкви святые, где разница между такой "святостью" и замешанным на расизме польским национал-шовинизмом?
Соб. корр. ФСК

Фонд Стратегической Культуры

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





138
Источник
Похожие новости
16 сентября 2021, 05:05
Украинская чиновница появилась перед мэром в пачке и пустилась в пляс
16 сентября 2021, 12:25
Европа идёт к своему концу?
16 сентября 2021, 14:15
Министры стран Балтии и Польши встретились и обвинили Россию
15 сентября 2021, 22:40
ВОЗ поставила на паузу одобрение "Спутника V". Требуется проверка завода
16 сентября 2021, 00:30
Итальянский парикмахер умер во время пересадки волос. Виновного ищут в Турции
16 сентября 2021, 00:30
Из сотни заключённых Лукашенко одобрил помилование лишь 13
Новости партнеров
 
Выбор дня
16 сентября 2021, 03:15
Вопрос о "Железном куполе" для Украины поставил Псаки в тупик
16 сентября 2021, 08:45
«Нафтогаз» объявил ФРГ и РФ ультиматум: Контракт с «Газпромом» в обмен на транзит газ...
16 сентября 2021, 05:05
Украинская чиновница появилась перед мэром в пачке и пустилась в пляс
16 сентября 2021, 01:20
«Обнаружили тело закопанным в подвале»: что известно об убийстве школьницы в Орловско...
16 сентября 2021, 05:05
"Железный купол" – символический подарок. Леонков объяснил, зачем он Украин...
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
11 сентября 2021, 18:45
"Распилить" триллионы, захватить мир. Как спецслужбы США осуществили теракты 11 сентября
09 сентября 2021, 22:45
Перестала стесняться: перед уходом с поста Меркель сделала личное признание
11 сентября 2021, 01:20
Спортсменам Украины обещают 10 млн за победу над Россией: Стало известно, кто дал на это деньги
12 сентября 2021, 05:45
Украину ещё заставят платить за "Северный поток - 2" - немецкие читатели Die Zeit
10 сентября 2021, 14:20
Ради встречи в ООН Зеленский готов уничтожить Луганск
15 сентября 2021, 08:00
Так выглядит предатель: Сбежавший на Украину актёр просит милостыню у русских
11 сентября 2021, 03:10
Мнение: Киев, провоцируя РФ на боевые действия, доиграется
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.