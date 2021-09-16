Кого польские католики возводят во «святые»

В Польше беатифицировали кардинала Стефана Вышинского (Stefan Wyszyński) – духовника Армии Крайовой (АК) и антисемита. В Польской Народной Республике Вышинский провёл в заключении три года по обвинению в сотрудничестве с нацистами, власти постсоциалистической Польше и Польская католическая церковь изображают его жертвой коммунистических репрессий и святым человеком.

В годы Второй мировой отдельные командиры АК и некоторые её высокопоставленные члены пошли на закулисные контакты с гитлеровцам. Так поступил и кардинал Вышинский. Усугубляющими обстоятельствами послужило то, что в 1932-1939 гг. он был редактором католического издания Ateneum Kapłańskie, распространявшего расистские теории.

Вышинский симпатизировал фашистскому режиму Салазара в Португалии, когда оппозиционеров бросали в концлагерь Таррафал, который называли "лагерем медленной смерти", Вышинский считал это приемлемыми, а салазаровскую Португалию называл "страной мира и благополучия".

В июле 1946 г. в Кельцах произошёл еврейский погром, были убиты более 40 евреев, в том числе двое евреев-солдат Войска Польского, награждённых за освобождение Польши от нацистов. Среди жертв были беременные женщины и дети. Издание Krytyka Polityczna сообщает, что, когда Центральный комитет польских евреев попытался добиться от Вышинского официального осуждения погрома, тот заявил, что евреи добавляют в ритуальные блюда кровь убитых христиан. А официальная биография Вышинского гласит, что он спасал евреев от холокоста!

Вышинский заявлял, будто массовое уничтожение евреев в оккупированной Польше немцы проводили без свидетелей, а потому поляки не только не участвовали в этом, но даже не знали о том, что такое творится. И это говорит человек, который всё время оккупации провёл в Польше!

Если такие люди, как кардинал Вышинский, для Польской католической церкви святые, где разница между такой "святостью" и замешанным на расизме польским национал-шовинизмом?