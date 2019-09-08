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Кого отдала на обмен Украина: в военной прокуратуре назвали имена 13 человек

08 сентября 2019, 08:39  •  140 • Политика
На Украине назвали фамилии переданных России заключенных. По словам Анатолия Матиоса, военная прокуратура продолжает работать с делами попавших в список, он назвал 13 человек из тех, кого уже отправили в Москву.
Анатолий Матиос, ранее занимавший должность главного военного прокурора Украины, на личной странице в социальной сети Facebook назвал 13 человек из списка обмен удерживаемыми лицами с Россией. По словам Матиоса, военные прокуроры Украины провели досудебное расследование, после чего в отношении 13 из 35 удерживаемых лиц было поддержано государственное обвинение. После эти 13 человек попали в списки, добавил спикер.
По словам Матиоса, в обмен попали Денис Сидоров, Алексей Седиков, Виктор Агеев - они были осуждены на Украине за участие в боевых действиях в Донбассе, а после помилованы президентом Украины Владимиром Зеленским. Кроме того, помилование состоялось в отношении Максима Одинцова и Александра Баранова - это граждане Украины, военнослужащие, которые обвинили в том, что после возвращения Крыма в состав России они приняли решение сменить гражданство и продолжить службу в рядах ВС РФ.
Еще семь человек из списка - граждане Украины, которых обвинили в терроризме и шпионаже. В том числе, это Юлия Просолова - получила срок 12 лет, поскольку ее назвали виновной в теракте - обвинение настаивало, что она причастна к убийству в Мариуполе главы отдела контрразведки управления СБУ Александра Хараберюша, причем якобы преступление было совершено по заказу ДНР. Однако следует понимать, что признание было получено под пытками, о чем говорила омбудсмен ДНР Дарья Морозова.
Станислав Ежов, Сергей Лазарев, Юрий Ломако, Андрей Васьковский, Дмитрий Кореновский и Виктор Федоров обвинялись на Украине в передаче секретной информации, и все они также попали в список на обмен.
Олег Хоменко обвинялся в государственной измене и дезертирстве, его также отправили в Россию.
В завершение Матиос добавил, что военная прокуратура продолжает заниматься делами остальных отпущенных заключенных. Напомним, обмен состоялся вчера, после чего вечером прошли телефонные переговоры президента России Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского.

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