Кого обменяют Россия и Украина: Полный список

В распоряжении "Комсомольской правды" появился полный список тех, кого планировалось обменять между Россией и Украиной. Обращают на себя внимание некоторые детали. В частности, в перечне лиц - всего 12 граждан России.

Кроме того, там же указаны и те, кого ранее уже освободили. Среди них Анна Дубенко, которая была освобождена ещё в 2017-м.

Есть в списке и Руслан Гаджиев, ранее осуждённый на Украине на 15 лет. Но его, как ранее стало известно, сняли с обмена в последний момент.

Нет в списке двух фамилий - главы "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского и Владимира Цемаха, которого украинская сторона называет "ценным свидетелем" по делу МН17.

По данным военкора "КП" Александра Коца, самолёт с гражданами России, отобранными для обмена, пока в Киев не вылетел.

"По крайней мере, с теми, кто приехал в автобусе. Сейчас они проходят погранконтроль. Почему-то в палатке. Одна из женщин, летящих в Россию по обмену", - сообщил военкор у себя в телеграм-канале.

Полный список:

1. Агеев Виктор Александрович, 13.09.1995, гр. РФ.

2. Баранов Александр Вячеславович, 11.08.1983, гр. РФ.

3. Басханов Аслан Межитович, 06.04.1966, г. Луганск.

4. Бобова Алёна Григорьевна, 26.04.1972, г. Одесса.

5. Васьковский Андрей Сергеевич, 25.12.1991, г. Киев.

6. Гаджиев Руслан Джупалаевич, 10.02.1973, гр. РФ, снят с обмена.

7. Галичий Владимир Алексеевич, 18.01.1948, гр. РФ.

8. Гнатьев Сергей Сергеевич, 13.04.1988, гр. РФ, Севастополь.

9. Дубенко Анна Валерьевна, 18.08.1982, освобождена в 2017. Живет в г. Бахмут.

10. Ежов Станислав Станиславович, 22.06.1978.

11. Жидких Аркадий Юрьевич, 09.11.1967, гр. РФ.

12. Кимаковский Игорь Владимирович, 28.04.1972, гр. РФ.

13. Ковалис Ольга Валерьевна, 07.08.1968, гр. РФ.

14. Коверник Сергей Николаевич, 16.02.1978, освобождён.

15. Кореновский Дмитрий Евстафьеич, 18.03.1972.

16. Костенко Андрей Сергеевич, 18.09.1984.

17. Лазаренко Алексей Александрович, 13.10.1985.

18. Лазарев Сергей Александрович, 07.05.1957.

19. Ломако Юрий Николаевич, 04.02.1961.

20. Мельничук Пётр Николаевич, 12.07.1972, гр. Молдавии.

21. Мефёдов Евгений Игоревич, 22.05.1983, гр. РФ.

22. Одинцов Максим Евгеньевич, 25.04.1983, гр. РФ

23. Просолова Юлия Вадимовна, 13.02.1988.

24. Ракушин Александр Сергеевич, 19.03.1963.

25. Радионова Антонина Петровна, 06.09.1969.

26. Саттаров Александр Валерьевич, 28.12.1980.

27. Седиков Алексей Сергеевич, 10.10.1979, гр. РФ.

28. Синичак Тарас Петрович, 24.06.1977.

29. Тарасенко Александр Сергеевич, 10.07.1970.

30. Третьяков Андрей Александрович, 18.10.1973, обменян 27.12.2017.

31. Фёдоров Виктор Андреевич, 18.07.1969.

32. Хитров Денис Васильевич, 28.04.1977.

33. Черных Павел Сергеевич, 04.08.1974, гр. РФ.

34. Пикалов Валерий Валерьевич, 19.07.1975.

35. Рудая Ольга Владимировна, 27.07.1972, гр. Украины.

36. Ерёмин Николай Николаевич, 22.08.1961, Рубежное, Луганская область.

37. Егоров Сергей Геннадьевич, 03.10.1980, гр. РФ.