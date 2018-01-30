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Кого ненавидит Трамп: New York Times опубликовало полный список

30 января 2018, 03:39  •  255 • Политика
Американское издание The New York Times составило список всех "вещей, людей и мест", о которых Дональд Трамп отозвался нелицеприятно с момента своего избрания президентом США.
The New York Times опубликовало специфический "черный список Трампа" — а именно перечень всех организаций, стран, политиков, общественных деятелей и представителей СМИ, которых 45-й президент США успел подвергнуть критике в своем микроблоке Twitter с момента избрания в ноябре 2016 года. Всего в списке оказалось 181 "номинанта".
Чтобы опубликовать его полностью вместе с кратким содержанием того, чем именно Трампу не угодило то или иное государство, юридическое и физическое лицо, газете потребовалось потратить сразу две полосы. Материал получил название "Все люди, места и вещи, в отношении которых Дональд Трамп выступил с оскорблениями с момента избрания на пост президента США".
Учитывая затяжное противостояние американского президента с американскими же СМИ, вряд ли для кого-либо стало большим сюрпризом, что большинство своих нелицеприятных комментариев Трамп сделал в адрес прессы. При этом Трамп не скупился в выражениях, описывая свою неприязнь к мейнстримовым средствам массовой информации.
Их американский национальный лидер с завидной последовательностью характеризует как коррумпированные, бесчестные, лживые, человеконенавистнические и даже злые. Чего там, даже такой эпитет как "враги американского народа" был пущен им в дело.
Сверх того, Хиллари Клинтон и Барака Обама стали самыми нелюбимыми Трампом политиками. Иран и Северная Корея — самыми ненавистными ему странами.

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