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Кого не спас Путин
13 октября 2020, 19:35 • 108 • Политика
Нынешний глава Счётной палаты России Алексей Кудрин сделал весьма любопытное заявление о том, что в бытность министром финансов страны его хотели убить – причём не застрелить или взорвать, как обычно действовали киллеры 2000-х, а... отравить. Между тем за последние двадцать лет состоялось (или готовилось) как минимум четыре покушения на глав регионов и несколько десятков – на чиновников и депутатов разных уровней. И так, как Кудрину, повезло далеко не всем.
Автор:
Александр Степанов
Бывший министр финансов России, а сегодня глава Счётной палаты страны Алексей Кудрин в ходе почти получасового интервью ТАСС, вспоминая годы, проведённые на госслужбе, неожиданно, рассуждая о том, как он "наслаждался свободой", выйдя в отставку в 2011-м, поделился историей о несостоявшемся покушении на него в середине "нулевых".
Что примечательно, когда именно это случилось, он точно не помнит, но преступление удалось предотвратить, заказчики были установлены, а уголовное дело не возбуждалось вовсе – за ненадобностью, как следует из объяснения самого экс-вице-премьера.
Кто хотел отравить Кудрина?
Тема, которая никогда и нигде до настоящего времени не звучала, всплыла в контексте жизни Кудрина "без служебного автомобиля с мигалкой" и "отсутствия личной охраны".
"Охраны, когда я был вице-премьером, у меня практически никогда не было, за исключением одного-единственного года, когда, по данным ФСО, на меня готовилось покушение. Тогда президент дал охрану, я охранялся сотрудниками ФСО в течение одного года. Когда риски миновали, охрану сняли. Точно не вспомню, но примерно 2005-й или 2006-й", - рассказал Алексей Леонидович.
Федеральная служба охраны тогда, по его словам, нашла план покушения.
– поведал Алексей Кудрин.
Отказывал он, впрочем, не лично: Кудрин утверждает, что не знал ни тех людей, которые ею руководили, ни самой организации. И даже не предполагал, что может получиться такая реакция с "заказом".
"Это была обычная история – мы пересматривали тогда очень много решений предыдущих министров и вице-премьеров, принятых в 90-е годы. Мы в тот момент принципиально зачищали старые хвосты, и таких решений я принимал очень много", – припомнил экс-зампред правительства.
Кстати, по информации Кудрина, его не должны были ни застрелить, ни взорвать – его намеревались отравить.
Потом было расследование, на несостоявшихся отравителей вышли спецслужбы, но что дальше – сам нынешний глава Счётной палаты не в курсе: уголовное дело, говорит он, не возбуждалось, поскольку покушение не состоялось, никто не пострадал. Хотя ФСО вычислила всё о готовившемся преступлении: были известны дата, время, обстоятельства.
Исполнителей на такую "ювелирную работу" ещё надо найти...
В то, что подобное покушение действительно могло готовиться, вполне можно поверить, говорит постоянный эксперт "Первого русского", бывший оперативник РУБОПа Александр Григорьев.
"Девяностые, а потом "нулевые" (примерно до середины) – это было то время, когда влиятельные дельцы, зачастую плотно связанные с криминальным миром, имевшие коррупционные связи, именно так "решали вопросы" – силовыми методами. Но обычно взрывали или расстреливали из снайперских винтовок или пистолетов в упор", – рассказывает офицер.
И, собственно, в основе практически всех заказных покушений лежали какие-либо финансово-экономические преступления – за исключением тех случаев, когда имелись мотивы типа "личной неприязни".
Как правило, вспоминает он, непосредственным исполнением занимались или "боевые ячейки" ОПГ (тогда приходилось расследовать уже постфактум, когда убийство совершено), или заказчик, обуреваемый желанием устранить препятствие в виде конкретного чиновника (депутата), но не имевший понятия, где найти профессионального стрелка либо взрывника, начинал его усердно искать.
– делится Григорьев.
...А организаторов, скорее всего, "приземлили" по другому делу
Однако история с покушением на тогдашнего вице-премьера с помощью отравителей выглядит, по его мнению, довольно специфически.
– отмечает он.
У людей в таком статусе, какой был у Кудрина в то время, разумеется, каждый день был расписан по минутам, а подобраться к нему, втереться в его окружение, представлялось, как считает эксперт, задачей крайне сложной. Тем более с целью что-то подсыпать в пищу или напиток.
Если всё, что рассказал экс-министр, – правда, то, получается, Владимир Путин фактически спас ему жизнь, приказав взять под его под охрану ФСО. Фото: Federation Council of Russia/via Globallookpress.com
"Впрочем, если и впрямь подобные планы кем-то вынашивались, то я не удивлён, что ребята из ФСО (а там работают профессионалы высшей категории, не чоповцы, не в обиду последним будет сказано) заметили какие-то посторонние движения вокруг фигуры вице-премьера и одного из ключевых министров правительства страны", – отмечает бывший рубоповец.
Что касается отсутствия уголовного дела, то такой вариант возможен – в том случае, если не был допущен сам факт покушения и конкретного приготовления к нему. Вот только с большой долей вероятности, предполагает эксперт, их "приземлили" по какому-то другому делу. Ну и, разумеется, отстранили от участия в большой игре с привлечением государственных денег.
"Думаю, чтобы не высвечивать, не давать зацепку кому-нибудь, о ком конкретно идёт речь, Кудрин и не называет точный год. Не удивлюсь, что это был, допустим, вообще 2002-2004-й, а может, наоборот, позже", – резюмирует Григорьев.
Чубайс утверждал, что его хотели убить четыре раза
Вообще покушения на фигуры такого уровня, на котором на тот момент находился сегодняшний глава СП, – это нечто из ряда вон.
Подобного в современной России, во всяком случае в открытом доступе, просто нет – если не брать, разве что, в расчёт попытки устранить другого бывшего вице-премьера, а затем главу РАО "ЕЭС" Анатолия Чубайса – сам он утверждает, что это собирались сделать четыре раза.
Отставной полковник ГРУ Владимир Квачков. Фото: Sergey Voronin/ Globallookpress
Самым известным случаем стал подрыв бомбы на пути следования кортежа Чубайса в марте 2005-го. Главный приватизатор, впрочем, отделался испугом.
По подозрению в покушении был задержан отставной полковник ГРУ Владимир Квачков, а также его соратники – бывшие военнослужащие ВДВ. Присяжные оправдали их дважды.
Но Квачков всё-таки оказался в колонии – по делу о подготовке вооружённого мятежа. Его приговорили к 13 годам лишения свободы. Уже во время отбытия наказания в отношении полковника возбудили ещё одно дело – за призывы к терроризму, и срок был увеличен.
Квачков вышел на свободу в феврале 2019-го.
Покушения на глав регионов
Покушения на депутатов
Убийства парламентариев – явление нередкое на стыке двух веков. Рассказываем о самых громких из них за последние два десятка лет.
27 февраля 2015 года в Москве на Большом Москворецком мосту был убит Борис Немцов. Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress
А можно вспомнить ещё убийства первого зампреда ЦБ Андрея Козлова (13 сентября 2006 г.), вице-губернатора Санкт-Петербурга Михаила Маневича, взорванного в служебном автомобиле (18 августа 1997 г.) и десятки других удачных и не очень покушений. И главной характерной чертой практически всех их является то, что все они планировались и совершались из-за денег.
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