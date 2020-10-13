Кого не спас Путин • 108 • Политика Нынешний глава Счётной палаты России Алексей Кудрин сделал весьма любопытное заявление о том, что в бытность министром финансов страны его хотели убить – причём не застрелить или взорвать, как обычно действовали киллеры 2000-х, а... отравить. Между тем за последние двадцать лет состоялось (или готовилось) как минимум четыре покушения на глав регионов и несколько десятков – на чиновников и депутатов разных уровней. И так, как Кудрину, повезло далеко не всем. Автор:

Александр Степанов Бывший министр финансов России, а сегодня глава Счётной палаты страны Алексей Кудрин в ходе почти получасового интервью ТАСС, вспоминая годы, проведённые на госслужбе, неожиданно, рассуждая о том, как он "наслаждался свободой", выйдя в отставку в 2011-м, поделился историей о несостоявшемся покушении на него в середине "нулевых". Что примечательно, когда именно это случилось, он точно не помнит, но преступление удалось предотвратить, заказчики были установлены, а уголовное дело не возбуждалось вовсе – за ненадобностью, как следует из объяснения самого экс-вице-премьера. Кто хотел отравить Кудрина? Тема, которая никогда и нигде до настоящего времени не звучала, всплыла в контексте жизни Кудрина "без служебного автомобиля с мигалкой" и "отсутствия личной охраны". "Охраны, когда я был вице-премьером, у меня практически никогда не было, за исключением одного-единственного года, когда, по данным ФСО, на меня готовилось покушение. Тогда президент дал охрану, я охранялся сотрудниками ФСО в течение одного года. Когда риски миновали, охрану сняли. Точно не вспомню, но примерно 2005-й или 2006-й", - рассказал Алексей Леонидович. Федеральная служба охраны тогда, по его словам, нашла план покушения. Я отказал тогда в льготах одной из частных компаний, которая в своё время получила ресурсы из государственного бюджета и должна была их возвращать. Много лет до меня их продлевали, эти возвраты. Я не стал. Понимаете, есть такая версия, она не доказана, – поведал Алексей Кудрин. Отказывал он, впрочем, не лично: Кудрин утверждает, что не знал ни тех людей, которые ею руководили, ни самой организации. И даже не предполагал, что может получиться такая реакция с "заказом". "Это была обычная история – мы пересматривали тогда очень много решений предыдущих министров и вице-премьеров, принятых в 90-е годы. Мы в тот момент принципиально зачищали старые хвосты, и таких решений я принимал очень много", – припомнил экс-зампред правительства. Кстати, по информации Кудрина, его не должны были ни застрелить, ни взорвать – его намеревались отравить. Потом было расследование, на несостоявшихся отравителей вышли спецслужбы, но что дальше – сам нынешний глава Счётной палаты не в курсе: уголовное дело, говорит он, не возбуждалось, поскольку покушение не состоялось, никто не пострадал. Хотя ФСО вычислила всё о готовившемся преступлении: были известны дата, время, обстоятельства. Исполнителей на такую "ювелирную работу" ещё надо найти... В то, что подобное покушение действительно могло готовиться, вполне можно поверить, говорит постоянный эксперт "Первого русского", бывший оперативник РУБОПа Александр Григорьев. "Девяностые, а потом "нулевые" (примерно до середины) – это было то время, когда влиятельные дельцы, зачастую плотно связанные с криминальным миром, имевшие коррупционные связи, именно так "решали вопросы" – силовыми методами. Но обычно взрывали или расстреливали из снайперских винтовок или пистолетов в упор", – рассказывает офицер. И, собственно, в основе практически всех заказных покушений лежали какие-либо финансово-экономические преступления – за исключением тех случаев, когда имелись мотивы типа "личной неприязни". Как правило, вспоминает он, непосредственным исполнением занимались или "боевые ячейки" ОПГ (тогда приходилось расследовать уже постфактум, когда убийство совершено), или заказчик, обуреваемый желанием устранить препятствие в виде конкретного чиновника (депутата), но не имевший понятия, где найти профессионального стрелка либо взрывника, начинал его усердно искать. А такой "рынок", если его можно так назвать, очень специфический: попробуй-ка найди сначала нужного человека, потом оружие. Криминал-то тоже ведь понимает, что, если предоставит своего штатного киллера, есть большие шансы засветиться, перейти дорогу кому-то из других авторитетов. Убийство политика – не шутка. Тут же шумиха в прессе, контроль со стороны Генпрокуратуры и так далее. Поэтому в 90 процентах случаев, даже если подыскивать исполнителя начинали в другом регионе, мы об этом узнавали, – делится Григорьев. ...А организаторов, скорее всего, "приземлили" по другому делу Однако история с покушением на тогдашнего вице-премьера с помощью отравителей выглядит, по его мнению, довольно специфически. Я помню, в 90-х все "коммерсы" ходили с "быками"-дуболомами, а вот политики уровня губернаторов, федеральных министров (нас иногда нагружали проверить некоторые... нюансы, так скажем, деятельности определённых чиновников) – нет. Но у каждого, тем не менее, имелся водитель, который выполнял функции охранника (чем выше уровень – тем он был профессиональнее), плюс пара-тройка помощников – и как минимум один имел соответствующие навыки для защиты важной персоны. Так что слова про отсутствие охраны вовсе – ну, скорее, некоторое преуменьшение, мягко говоря, собственной значимости, – отмечает он. У людей в таком статусе, какой был у Кудрина в то время, разумеется, каждый день был расписан по минутам, а подобраться к нему, втереться в его окружение, представлялось, как считает эксперт, задачей крайне сложной. Тем более с целью что-то подсыпать в пищу или напиток. Если всё, что рассказал экс-министр, – правда, то, получается, Владимир Путин фактически спас ему жизнь, приказав взять под его под охрану ФСО. Фото: Federation Council of Russia/via Globallookpress.com "Впрочем, если и впрямь подобные планы кем-то вынашивались, то я не удивлён, что ребята из ФСО (а там работают профессионалы высшей категории, не чоповцы, не в обиду последним будет сказано) заметили какие-то посторонние движения вокруг фигуры вице-премьера и одного из ключевых министров правительства страны", – отмечает бывший рубоповец. Что касается отсутствия уголовного дела, то такой вариант возможен – в том случае, если не был допущен сам факт покушения и конкретного приготовления к нему. Вот только с большой долей вероятности, предполагает эксперт, их "приземлили" по какому-то другому делу. Ну и, разумеется, отстранили от участия в большой игре с привлечением государственных денег. "Думаю, чтобы не высвечивать, не давать зацепку кому-нибудь, о ком конкретно идёт речь, Кудрин и не называет точный год. Не удивлюсь, что это был, допустим, вообще 2002-2004-й, а может, наоборот, позже", – резюмирует Григорьев. Чубайс утверждал, что его хотели убить четыре раза Вообще покушения на фигуры такого уровня, на котором на тот момент находился сегодняшний глава СП, – это нечто из ряда вон. Подобного в современной России, во всяком случае в открытом доступе, просто нет – если не брать, разве что, в расчёт попытки устранить другого бывшего вице-премьера, а затем главу РАО "ЕЭС" Анатолия Чубайса – сам он утверждает, что это собирались сделать четыре раза. Отставной полковник ГРУ Владимир Квачков. Фото: Sergey Voronin/ Globallookpress "Это вандализм и варварство": Баку утверждает, что Гянджа был обстрелян баллистическими ракетами Самым известным случаем стал подрыв бомбы на пути следования кортежа Чубайса в марте 2005-го. Главный приватизатор, впрочем, отделался испугом. По подозрению в покушении был задержан отставной полковник ГРУ Владимир Квачков, а также его соратники – бывшие военнослужащие ВДВ. Присяжные оправдали их дважды. Но Квачков всё-таки оказался в колонии – по делу о подготовке вооружённого мятежа. Его приговорили к 13 годам лишения свободы. Уже во время отбытия наказания в отношении полковника возбудили ещё одно дело – за призывы к терроризму, и срок был увеличен. Квачков вышел на свободу в феврале 2019-го. Покушения на глав регионов Самое громкое среди них – безусловно, гибель главы Чечни Ахмата Кадырова во время теракта в Грозном 9 мая 2004-го: тогда сработало взрывное устройство на центральной трибуне стадиона "Динамо", где проходил концерт в честь Дня Победы.



Погибли семь человек, свыше полусотни получили ранения. Сам Кадыров был тяжело ранен и умер на пути в больницу.



Бомбу заложили заранее и привели в действие проводным способом, поскольку на стадионе стояли "глушилки" радиосигналов – как раз во избежание возможного подрыва с помощью мобильных устройств. Ответственность за теракт взял лидер боевиков Шамиль Басаев, сообщивший, что непосредственные исполнители получили 50 тысяч долларов. Это, кстати, был один из тех немногих случаев, когда покушение имело политическую и экстремистско-террористическую подоплёку.



Басаева ликвидировали российские спецслужбы два с небольшим года спустя в Ингушетии. 7 августа 2002 года неизвестные застрелили вице-губернатора Смоленской области Владимира Прохорова, выходившего в этот момент из дома с женой и дочерью: он успел пройти всего полсотни метров, когда по нему открыли огонь из засады. Три из шести пуль попали в цель. Жена видела, как после стрельбы из кустов выбежал мужчина и рванул в сторону соседних домов.



Версий выстраивалось немало – от служебной деятельности до "наезда" криминальных структур. Согласно одной из них, Прохоров незадолго до убийства фактически рулил несколько месяцев регионом, поскольку победивший на выборах губернатора Виктор Маслов, чьим первым замом он был, всё никак не мог войти в курс дел. Вице-губернатор отвечал в том числе за кадровые вопросы и распределение подрядов на строительство трубопровода "Ямал – Европа", проходивший через Смоленщину.





Версий выстраивалось немало – от служебной деятельности до "наезда" криминальных структур. Согласно одной из них, Прохоров незадолго до убийства фактически рулил несколько месяцев регионом, поскольку победивший на выборах губернатора Виктор Маслов, чьим первым замом он был, всё никак не мог войти в курс дел. Вице-губернатор отвечал в том числе за кадровые вопросы и распределение подрядов на строительство трубопровода "Ямал – Европа", проходивший через Смоленщину. 18 октября того же 2002-го киллер подстерёг на Новом Арбате губернатора Магаданской области Валентина Цветкова: стрелявший попал ему прямо в голову, глава региона погиб на месте – прямо напротив здания представительства области в Москве. Основную версию убийства назвали быстро: распределение промысловых квот на морские биоресурсы и попытки ОПГ заполучить больший контроль в отрасли золотодобычи. Двоих подозреваемых задержали в Испании спустя четыре года. Всего на скамье подсудимых оказались четверо, их приговорили к срокам от 13,5 до 19 лет. В ночь на 16 ноября 2016-го несколько членов ОПГ проникли на территорию особняка губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова и попытались поджечь дом с помощью легковоспламеняющейся жидкости. Госдума сняла Лысакова с поста первого зампреда комитета по госстроительству



Через некоторое злоумышленников вычислили, а организатора – арендатора Центрального рынка Волгограда Евгения Ремезова задержали в Москве только весной 2019-го.



Так вот, по версии следствия, всё началось аж в 2003 году, когда Ремезов заключил на очень выгодных условиях договор аренды на главном муниципальном рынке города и сдавал торговые площади частникам, получая огромные деньги. Но потом Бочаров, ставший в 2014-м волгоградским губернатором, в свете объявленной им борьбы с коррупцией решил всё вернуть на круги своя. Ну и Ремезова, который оказывался без кормушки, это не устроило.



Самое интересное, однако, случилось чуть позже: когда были задержаны – как соучастники организации покушения – руководитель регионального СКР Михаил Музраев и крупный волгоградский бизнесмен Владимир Зубков. Покушения на депутатов Убийства парламентариев – явление нередкое на стыке двух веков. Рассказываем о самых громких из них за последние два десятка лет. Одно из наиболее известных – убийство 20 ноября 1998 года в подъезде дома на набережной канала Грибоедова в Санкт-Петербурге Галины Старовойтовой, лидера партии "Демократическая Россия". Исполнители были задержаны и осуждены в 2005-м, один из них указал в качестве заказчика на другого депутата Госдумы (от ЛДПР) Михаила Глущенко, который позже был осуждён за вымогательство и уже в колонии дал признательные показания по убийству Старовойтовой, сообщив вместе с тем, что основным заказчиком был не он, а авторитет Владимир Барсуков (Кумарин): ему соответствующее обвинение предъявили уже в апреле 2019-го.





21 августа 2002 года в Митино во время прогулки с собакой возле лесополосы рядом с Пятницким шоссе неизвестные застрелили депутата Госдумы Владимира Головлева, лишённого ранее депутатской неприкосновенности по запросу Генпрокуратуры в рамках расследования дела о злоупотреблениях при приватизации.





17 апреля 2003 года в Москве убили депутата Госдумы Сергея Юшенкова. Нападавшие и заказчик были задержаны. Спустя год присяжные признали их виновными. Как было установлено, Михаил Коданев, желая сместить Юшенкова с поста в партии "Либеральная Россия" и завладеть её финансовыми потоками, поручил исполнение вынесенного им "приговора" трём товарищам. Все в итоге получили длительные сроки.





24 сентября 2008 года в Москве на Смоленской набережной расстреляли "Мерседес" депутата Госдумы четвертого созыва (2003-2007) Руслана Ямадаева. Нападавших поймали. В октябре 2010-го Мосгорсуд приговорил к 20 годам колонии строгого режима уроженца Чечни Асланбека Дадаева, его подельники Элимпаша Хацуев и Тимур Исаев получили 15 лет особого режима и 14 лет строгого режима.





27 февраля 2015 года в Москве на Большом Москворецком мосту был убит экс-вице-премьер, а на тот момент – оппозиционный политик и депутат Ярославской облдумы Борис Немцов - когда он с украинской моделью Анной Дурицкой после ужина в ГУМе направлялся домой на Малую Ордынку. В него попали четыре пули, он погиб на месте. Четверо организаторов и исполнителей убийств, уроженцы Северного Кавказа, получили длительные сроки заключения. Заказчик назван не был. 27 февраля 2015 года в Москве на Большом Москворецком мосту был убит Борис Немцов. Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress А можно вспомнить ещё убийства первого зампреда ЦБ Андрея Козлова (13 сентября 2006 г.), вице-губернатора Санкт-Петербурга Михаила Маневича, взорванного в служебном автомобиле (18 августа 1997 г.) и десятки других удачных и не очень покушений. И главной характерной чертой практически всех их является то, что все они планировались и совершались из-за денег. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

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