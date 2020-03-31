Кого не призовут в армию: Генштаб раскрыл список исключений

Несмотря на эпидемию коронавируса, весенний призыв на срочную военную службу пройдёт в России в 83 регионах. Об этом сообщил начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Евгений Бурдинский.

Исключение будет сделано лишь для Республики Коми и Ямало-Ненецкого автономного округа. Там срочников призывать на военную службу не будут.

Напомним, что призыв в армию начнётся с 1 апреля. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Согласно документу, в армию пойдут служить 135 тысяч человек. Глава Минобороны Сергей Шойгу подтвердил, что весенняя призывная кампания не будет перенесена из-за коронавируса и пройдёт в установленные законом сроки - с 1 апреля по 15 июля.