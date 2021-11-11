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Кого не любил Достоевский: Путин напомнил об интересном факте из жизни писателя
11 ноября 2021, 19:15 • 64 • Политика
Путин посетил Московский дом Достоевского в день 200-летия со дня рождения классика. "Фёдор Михайлович либералов наших не жаловал", - отметил президент России в ходе экскурсии.
Президент России Владимир Путин напомнил об интересном факте из жизни писателя Фёдора Достоевского в ходе экскурсии по Московскому дому русского классика. Глава государства посетил обновлённый музей-квартиру писателя в честь 200-летия со дня рождения знаменитого литератора.
Путина провели по залам музея и показали наиболее интересные экспонаты, представленные на экспозиции. Экскурсию для главы государства провела лично министр культуры России Ольга Любимова. Во время перехода между залами президент России вспомнил о политических предпочтениях писателя.
- отметил глава государства.
Также Путин от всей души поблагодарил всех тех, кто помог организовать музей в честь великого писателя, а также тех, кто сохранил для истории экспонаты, выставленные в музее.
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