Кого не любил Достоевский: Путин напомнил об интересном факте из жизни писателя

Путин посетил Московский дом Достоевского в день 200-летия со дня рождения классика. "Фёдор Михайлович либералов наших не жаловал", - отметил президент России в ходе экскурсии.

Президент России Владимир Путин напомнил об интересном факте из жизни писателя Фёдора Достоевского в ходе экскурсии по Московскому дому русского классика. Глава государства посетил обновлённый музей-квартиру писателя в честь 200-летия со дня рождения знаменитого литератора.

Путина провели по залам музея и показали наиболее интересные экспонаты, представленные на экспозиции. Экскурсию для главы государства провела лично министр культуры России Ольга Любимова. Во время перехода между залами президент России вспомнил о политических предпочтениях писателя.

Фёдор Михайлович либералов наших не жаловал,

- отметил глава государства.

Также Путин от всей души поблагодарил всех тех, кто помог организовать музей в честь великого писателя, а также тех, кто сохранил для истории экспонаты, выставленные в музее.