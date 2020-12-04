Кого назначить на место Шувалова? Хазин сделал намёк властям на букву Д

Комментируя отставку Анатолия Чубайса с поста главы "Роснано", экономический обозреватель Царьграда Михаил Хазин заявил, что это мало что изменит. Он пояснил, что сам по себе Чубайс - фигура уже не знаковая.

Его уход, считает Шувалов, с одной стороны, говорит о "медленном выдавливании либеральной команды", но с другой стороны, не решает глобальных проблем.

Некоторые намёки на тенденцию мы видим, вот только сама тенденция в явном виде пока не проявляется,

- отметил Хазин в своём материале на сайте Царьграда.

Экономист уверен, что пока "Роснано" остаётся во власти ВЭБа, никаких радикальных перемен не произойдёт. Он дал властям непрозрачный намёк, кого стоило бы назначить на место главы этой госкорпорации:

"Вот если бы уволили Шувалова, а на его место назначили, условно говоря, Делягина - вот это да, я понимаю".

Напомним, вчера правительство официально заявило об отставке Анатолия Чубайса с поста главы "Роснано". Некоторые СМИ располагают информацией о том, что он займётся вопросами климата и экологии.