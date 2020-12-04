Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Зря вкладывались в Лукашенко: судьба Союзного государства решена - эксперт
Что погубило Чубайса: Экономист назвал причину увольнения главы "Роснано&qu...
Киев предупредили о последствиях "блицкрига" в Донбассе: "Церемон...
Озвучен срок распада Украины
Главная / Политика

Кого назначить на место Шувалова? Хазин сделал намёк властям на букву Д

04 декабря 2020, 15:45  •  73 • Политика
Экономист и политолог Михаил Хазин заявил о необходимости знаковых кадровых перестановок в России. Он даже сделал намёк властям, кого следовало бы назначить на место главы ВЭБа Шувалова, назвав всем известную фамилию на букву Д.
Комментируя отставку Анатолия Чубайса с поста главы "Роснано", экономический обозреватель Царьграда Михаил Хазин заявил, что это мало что изменит. Он пояснил, что сам по себе Чубайс - фигура уже не знаковая.
Его уход, считает Шувалов, с одной стороны, говорит о "медленном выдавливании либеральной команды", но с другой стороны, не решает глобальных проблем.
Некоторые намёки на тенденцию мы видим, вот только сама тенденция в явном виде пока не проявляется,
- отметил Хазин в своём материале на сайте Царьграда.
Экономист уверен, что пока "Роснано" остаётся во власти ВЭБа, никаких радикальных перемен не произойдёт. Он дал властям непрозрачный намёк, кого стоило бы назначить на место главы этой госкорпорации:
"Вот если бы уволили Шувалова, а на его место назначили, условно говоря, Делягина - вот это да, я понимаю".
Напомним, вчера правительство официально заявило об отставке Анатолия Чубайса с поста главы "Роснано". Некоторые СМИ располагают информацией о том, что он займётся вопросами климата и экологии.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



73
Источник
Похожие новости
04 декабря 2020, 01:05
Вуз отрёкся, суд арестовал: Учёный из известной династии обвинён в госизмене
04 декабря 2020, 06:35
Турция и США разругались в НАТО из-за "подарка" Кремлю
04 декабря 2020, 10:15
Лукашенко нашли единственно возможного преемника
04 декабря 2020, 01:05
Оппозицию поставили в неудобное положение: "А то у нас какая-то невиданная форма демократии"
04 декабря 2020, 01:05
ЕС снова обвинил Россию: "Такая угроза демократии требует всеобъемлющего и коллективного ответа"
04 декабря 2020, 10:15
Захарова рассказала о позоре Украины
Новости партнеров
 
Выбор дня
04 декабря 2020, 02:55
Парламент Молдовы отказался подчиняться Майе Санду
04 декабря 2020, 01:05
Вуз отрёкся, суд арестовал: Учёный из известной династии обвинён в госизмене
04 декабря 2020, 09:15
«Не видел, куда наносил удары»: защищавшего семью мужчину будут судить за тройное уби...
04 декабря 2020, 04:45
Задачку от ЦРУ раскусили в два счёта: "Ребята, пора перестать играть в игры"...
04 декабря 2020, 06:35
Турция и США разругались в НАТО из-за "подарка" Кремлю
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
28 ноября 2020, 02:05
МИД России не простил США "бряцания оружием" в Японском море
30 ноября 2020, 13:40
"Лавров замолчит, придётся слушать Шойгу". Германия прочувствовала на себе крылатую фразу
28 ноября 2020, 03:00
«Грады» для русского Мариуполя
28 ноября 2020, 21:20
Лукашенко сообщил о циничном предложении Путину
29 ноября 2020, 22:05
Россия ещё накажет Украину за провокацию в Керченском проливе
28 ноября 2020, 06:40
"Мужики, ну что вы от меня требуете...": Тихановская сделала неожиданное признание на слитой записи
01 декабря 2020, 00:40
Просто челюсть отпала: русский ас на МиГ-31 поразил американцев полётом в стратосфере
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.