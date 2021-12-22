Кого Москва видит на месте Лукашенко: объяснил Латушко

Александр Лукашенко. Фото: Russian Presidency/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com

Пост главы государства может занять политик "номер два"

Сегодня и Россия, и коллективный Запад находятся в поисках потенциального президента Белоруссии, который сменит на этом посту Александра Лукашенко. Обе стороны заинтересованы в лояльном преемнике. Об этом рассказал бывший министр культуры РБ Павел Латушко.

Основатель НАУ представил компромиссного кандидата на должность главы государства. По мнению политика, Москва может рассматривать на высший пост нынешнего руководителя администрации президента РБ Игоря Сергеенко, который в системе власти является "неформальным номером два".

Кроме того, оппозиционер отметил, что западные страны ищут преемника, который сможет не просто сместить с должности Лукашенко, но и нормализовать политическую обстановку внутри Белоруссии. Нынешний глава государства, по словам экс-министра, боится, что такой человек, действительно, найдется.

"Лукашенко не может допустить какой-либо фигуры, которая будет рассматриваться как альтернатива ему внутри госаппарата или у внешних игроков", – заявил Латушко.

Лидер НАУ подчеркнул, что основным плюсом Сергеенко в глазах Москвы является его опыт, полученный в КГБ. Политик напомнил, что российский лидер Владимир Путин тоже служил в этом ведомстве.

Кроме того, по словам бывшего дипломата, в МИД РБ Сергеенко считают либеральным чиновником, потому что раньше он принимал активное участие в налаживании диалога Белоруссии с США и Евросоюзом.

Напомним, ранее Латушко заявил о готовности белорусов отвергнуть Лукашенко на референдуме. Он подчеркнул, что власти республики делают все возможное для снижения избирательной явки.