Кого из майданщиков американцы возьмут с собой, а кого не возьмут

CNN сообщает: «администрация Джо Байдена рассматривает возможность эвакуации американских граждан из Украины» – в ожидании «российского вторжения». Сообщение появилось накануне российско-американского саммита, однако за океаном его продолжают разгонять – стало быть, тема не потеряла своей актуальности. В настоящее время, – сообщили в американском посольстве в Киеве, – «мы, как всегда, проводим обычное планирование действий на случай непредвиденных обстоятельств и серьезного ухудшения ситуации».

Сюжет: Украинский кризис

Интрига, однако, в том, каких именно «американских граждан» собирается эвакуировать Вашингтон. Речь, понятное дело, идёт не об американском посольстве – дипломаты продолжат работать в обычном режиме, даже если вторжение состоится. Значит, речь о каких-то других «американских гражданах». Навскидку вспоминаются недавние разоблачения украинской прессы. Мол, американские паспорта могут при случае «найтись» у главы фракции «Голос» в Верховной Раде Киры Рудык, у «смотрящего» за фракцией «слуг народа» Давида Арахамии (Брауна) и ещё у одного известного «слуги», Виталия Шабунина. Вся нынешняя возня с признанием двойного гражданства (кроме российского), затеянная Зеленским, направлена на то, чтобы легализовать на Украине обладателей американских паспортов. А тут – эвакуация!

Ещё летом депутат Рады Олег Дунда популярно разъяснял, с какой целью высокопоставленные украинские обладатели американских паспортов спешно выправляют себе паспорта третьих стран – болгарские, румынские и израильские. Ходят слухи, что в посольстве США имеется, так сказать, «разнарядка» на эвакуацию. В которой из полусотни депутатов Рады со статусом US-resident – всего 10 фамилий, а фамилий «Рудык» и «Арахамия» среди них не значится. То есть, «соросёнка» Шабунина при случае американцы эвакуируют, а его коллег – нет? Киевские издания пишут, что в планах эвакуации значится всего «порядка трёхсот фамилий», из которых «лишь два-три десятка – на слуху». Остальные – никому не известные «невидимки», работающие в правительственных и властных структурах.