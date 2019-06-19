Кого будут бить «Кинжалы» и «Пересветы»

Автор:

Покровский Александр

В ближайшей перспективе армия и флот получат совершенно новое, не имеющее аналогов оружие, основанное на технологиях гиперзвука и лазерной энергии.

Такое заявление можно было бы счесть вполне дежурным. Тем более что сделал его министр обороны России Сергей Шойгу во время открытия научно-практической конференции с руководящим составом Вооружённых сил России.

Будем честными: вступительные слова высоких должностных лиц на подобного рода мероприятиях исполнены, как правило, общих, хм, слов. Тем более что и сочиняют их даже не высшие клерки пресс-служб. И в данном случае – что ещё мог сказать министр обороны собственному, фигурально говоря, штабу?

Однако это – Шойгу. И – кое-что приоткрыла следующая его фраза:

Первые его образцы уже поставлены на опытно-боевое дежурство.

Здание МО РФ. Фото: www.globallookpress.com

Здание МО РФ. Фото: www.globallookpress.com

А что у нас на опытно-боевом?

А на такого рода дежурстве у нас – по открытым источникам, по крайней мере, судя, – отметились покамест гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал» и система лазерного оружия «Пересвет».

О том, что они уже заступили на боевое дежурство в России, сообщал и президент Владимир Путин. То есть это не новость. Новостью в условиях нынешней благотворно тотальной засекреченности оборонной сферы можно считать слова Сергея Шойгу о том, что они вскоре пойдут в армию и на флот. То есть уже не в единичных экземплярах на проверку и опытную эксплуатацию, а в полевые войска. Что означает, что основные «детские болезни» нового вида оружия преодолены и его можно передавать в руки среднего «лейтенанта Иванова».

Любопытная оговорка про «и флот». Из основанного на технологиях гиперзвука широкой общественности известны только ракеты «Циркон». Но были ли слова министра обороны дежурным оборотом речи или же эти новейшие противокорабельные ракеты уже готовят к размещению на кораблях – пока непонятно.

Ясно одно: нынешнее руководство Вооружённых сил России продолжает решительный курс на то, чтобы они были снабжены самыми передовыми системами. Отставать тут… некогда, подчеркнул Сергей Шойгу:

Развитие технологий и создание нового оружия значительно изменили характер вооружённой борьбы и ведения современных войн. А потому необходимо крепить и далее союз научно-исследовательских организаций с военными академиями.

С. Шойгу. Фото: www.globallookpress.com

С. Шойгу. Фото: www.globallookpress.com

Непраздный вопрос: кого убивать будем?

Действительно, новый вид вооружений – это хорошо. Если, понятно, отвлечься от цены вопроса. Но в гражданском, так сказать, интеллектуальном обороте не принято обычно уточнять, на что и на кого конкретно нацелено оружие. Этакое стеснительное – ножкой по полу и глаза долу. Между тем назначение оружия – именно убивать. Уничтожать, разрушать, выводить из строя. Так на кого нацелены – или будут нацелены – «Кинжалы» и «Пересветы»?

Со вторыми всё более или менее понятно. По словам Владимира Путина, новейшие лазерные комплексы будут определять лицо российских Вооружённых сил в XXI веке и вообще боевой потенциал русской армии и флота. Но по своей природе боевые лазеры – оружие тактического уровня. Грубо говоря, оно поражает противника в пределах прямой видимости, уточняют военные эксперты.

У тому же, по крайней мере на нынешнем этапе, пока нет – точнее, недостаточно отработаны до уровня «сержанта Петрова» – мощных и компактных источников энергии для лазеров. Тот же комплекс «Пересвет» состоит аж из нескольких довольно мощных тягачей, на которых явно перемещают энергетику для оружейной установки.

Следовательно, полагают военные эксперты, на первоначальном этапе комплексы «Пересвет» будут сопряжены с другими оборонительными системами. То есть, прежде всего, ПВО и ПРО. И значит, первое место их службы – оборона важных государственных и военных объектов, центров управления и позиций стратегических ядерных сил.

Комплекс «Пересвет». Фото: www.globallookpress.com

И точно! Американцы уже объявили, что засекли на своих спутниковых фотографиях наши боевые лазеры на позициях в закрытом городе Сарове, где расположен Российский федеральный ядерный центр – Всероссийский НИИ экспериментальной физики (РФЯЦ – ВНИИЭФ). На снимках действительно хорошо видна испытательная площадка, где отрабатывались «Пересветы» (кстати, по мнению специалистов, во ВНИИЭФ и созданные), а также те самые мощные машины со спецоборудованием для комплекса.

Таким образом, очевидно, что «Пересветы» уже начали на своём боевом дежурстве выполнять задачу противоракетного – и явно противоспутникового – прикрытия важных объектов. И скорее всего – даже второе. Ибо ракеты могут сбиваться противоракетами, а вот юркие спутники вернее догонит порция плазмы, летящая со скоростью света. Да и поле для отработки боевых навыков экипажей широкое: немало любопытных глаз хотело бы заглянуть через космос во всякие Саровы, Снежински, Железногорски, Североморски и так далее. Или по Оренбургской области пошарить, точные координаты и привязки ракетных шахт определяя. А с «Пересветами» в периметре любопытство это будет вознаграждаться слепотой. И поди определи потом, отчего вышла из строя какая-нибудь низкоорбитальная наблюдательная платформа LASP. Сгорела микросхема – а отчего… Не докажете!

«Кинжал» как обездвижитель

О создании в России авиационного гиперзвукового комплекса «Кинжал» рассказал впервые в марте 2018 года президент России Владимир Путин.

На данный момент о комплексе известно, что состоит он из гиперзвуковой аэробаллистической ракеты, поднимаемой в воздух и запускаемой с истребителя МиГ-31К. Самолёт используется как бы в роли первой ступени, запуская с большой высоты собственно ракету, которая летит со скоростью больше 10 Махов к поражаемой цели.

Авиационный гиперзвуковой комплекс «Кинжал». Фото: www.globallookpress.com

Судя по размерам ракеты, она может нести и ядерный спецбоеприпас.

Это, понятно, уже не тактическое вооружение. И – при всей условности вообще этого понятия - не оборонительное. Ударное, проще говоря.

И кого же ударять оно будет в первую очередь?

Здесь цели кажутся вполне определёнными. Разумеется, в первую очередь это ударные позиции крылатых ракет США в Румынии и Польше, стыдливо прикрывающиеся якобы противоракетным назначением. Ну, да, в принципе, так и есть: превентивный удар по позициям межконтинентальных баллистических ракет России тоже под это определение подходит...

И информация о том, что «Кинжалы» уже стоят на боевом дежурстве именно в Южном военном округе, подтверждает такое предположение экспертов.

Итак, Румыния и Польша. Второе – базы США в Германии, где хранятся ядерные боеприпасы. Авиабазы в Англии, где под видом учений сосредоточены стратегические ядерные бомбардировщики США. Авиабазы в Италии – не исключено.

Это то, до чего, согласно имеющейся информации, достают ракеты «Кинжала» в условиях, когда их носители даже не пересекают границ России. Но когда будет подготовлен и переоборудован аэродром на Чукотке, то и цели на территориях самих «ядерных» штатов США станут доступны для ударов в случае решения Вашингтона показать Москве мускулы.