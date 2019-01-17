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Кого будет защищать голодный американский солдат?

17 января 2019, 23:24  •  82 • В мире
Военные США не получили денежного довольствия из-за шатдауна. Впервые в истории страны
Автор:
Покровский Александр
Современная медицина, говорят, чудеса творит. Ранения солдат в живот, смертельные почти полностью ещё век назад, ныне вполне излечимы. Но одно условие принципиально важно: кишечник должен быть пустым. Примета древняя — о фатальных следствиях перитонита знали ещё в Древнем Египте.
Судя по письму командующего Береговой охраны США, адмирала Карла Шульца, американским солдатам перитонит скоро станет не опасен. В обращении к своим подчинённым адмирал предупредил их, что они в ближайшее время положенного денежного довольствия не получат. Причина — приостановка работы федеральных служащих США, на американском сленге именуемая «шатдаун».
Историческое достижение
Сегодня вы не получите свою регулярную зарплату, — объявил Шульц. — Таким образом, насколько мне известно, впервые в истории нашей нации служащим ВС США не была выплачена зарплата в ходе прекращения бюджетного финансирования.
Эти слова приводятся в разных источниках со ссылкой на сайт Береговой охраны США, который, правда, не открывается. Так что проверить, действительно ли адмирал так далеко залез в историко-философские аспекты данного прискорбного события, не удалось.
Командующий Береговой охраны США, адмирал Карл Шульц. Фото: www.globallookpress.com
Нет, конечно, не в России после всего пережитого в 1990-х годах издеваться над задержками зарплаты. Неважно, военные от этого пострадали или гражданские. Тем более что причины и обстоятельства в этих случаях совсем разные.
В России был общий кризис, вызванный непрофессионально проводимыми реформами и открыто преступным разграблением народного хозяйства, включая предприятия промышленности и сельского хозяйства. Затем волна докатилась до армии, где в отдельных случаях офицеры вынуждены были пробавляться охотой, чтобы добыть пропитание.
В США же идёт эпическая битва характеров, формально имеющая признаки борьбы за бюджет. Причём характеров не личных, а, можно сказать, проектных. Иначе говоря, идёт взаимная проверка на твёрдость двух проектов дальнейшей жизни США: под пятой «Глубинного государства» в качестве его инструмента или же самостоятельно действующей державы, не всегда правой, но, главное, работающей на себя и для себя.

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