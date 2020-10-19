По словам Супрун, президент России Владимир Путин не боится ни одного из украинских политиков или олигархов.

"Путин боится наших защитников и добровольцев, которые сопротивляются каждый день и имеют поддержку общества", - написала она на своей странице в Facebook.

По мнению экс-министра, "именно эти люди удерживают Кремль от ещё более агрессивных действий и не имеют никаких иллюзий относительно мирного пути окончания войны". С таким посылом она выступила с обращением к украинским боевикам, поздравив их с нововведённым на Украине праздником "защитника Украины".

Стоит отметить, что слова Супрун наиболее абсурдно звучат на фоне того, что после сотен тысяч обвинений в адрес России в нападении на Украину или Донбасс за все годы не было приведено ни одного доказательства присутствия там российских войск. Кроме того, несмотря на ежедневные воинственные заявления украинских политиков в адрес России, Москва ни разу не пригрозила соседям вторжением или нападением. Более того, президент Владимир Путин неоднократно повторял, что украинским властям стоило бы самостоятельно разобраться в проблемах своей страны, а не указывать пальцами на соседей.