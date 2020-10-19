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Кого боится Путин? "Железную" стену между Кремлём и Украиной обнажила "доктор Смерть"

19 октября 2020, 15:55  •  167 • Политика
Известная на Украине как "доктор Смерть" экс-министр здравоохранения Ульяна Супрун, по её мнению, "обнажила" препятствие, или "железную стену" между Кремлём и Украиной, благодаря которой российская армия не захватила соседнюю страну. Кого же боится Путин?
По словам Супрун, президент России Владимир Путин не боится ни одного из украинских политиков или олигархов.
"Путин боится наших защитников и добровольцев, которые сопротивляются каждый день и имеют поддержку общества", - написала она на своей странице в Facebook.
По мнению экс-министра, "именно эти люди удерживают Кремль от ещё более агрессивных действий и не имеют никаких иллюзий относительно мирного пути окончания войны". С таким посылом она выступила с обращением к украинским боевикам, поздравив их с нововведённым на Украине праздником "защитника Украины".
Стоит отметить, что слова Супрун наиболее абсурдно звучат на фоне того, что после сотен тысяч обвинений в адрес России в нападении на Украину или Донбасс за все годы не было приведено ни одного доказательства присутствия там российских войск. Кроме того, несмотря на ежедневные воинственные заявления украинских политиков в адрес России, Москва ни разу не пригрозила соседям вторжением или нападением. Более того, президент Владимир Путин неоднократно повторял, что украинским властям стоило бы самостоятельно разобраться в проблемах своей страны, а не указывать пальцами на соседей.

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