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Когда же все-таки началась Вторая мировая война?

01 сентября 2020, 08:15  •  129 • Аналитика
CC BY 3.0 / Bundesarchiv / From left to right: Chamberlain, Daladier, Hitler, Mussolini, and Ciano pictured before signing the Munich Agreement, which gave the Sudetenland to Germany
В этот день, …лет назад
Первого сентября 1939 года войска Третьего рейха вторглись в Польшу. Началась Вторая мировая война. Однако, на мой взгляд, эта дата начала войны не совсем точна. Ныне она выгодна в основном западным идеологам, чтобы снять с себя всякую ответственность. А вообще-то война началась почти на год раньше – 1 октября 1938 года – с аннексии нацистской Германией Судетской области Чехословакии. И все это делалось с согласия Британии, Франции и Италии – в соответствии с Мюнхенским соглашением. Аннексия мотивировалось тем, что в Судетах проживают в основном этнические немцы. При этом Британия и Франция поспешили подписать с Гитлером декларации о взаимном ненападении.
© РИА Новости / РИА Новости
Рейхсканцлер Германии Адольф Гитлер подписывает Мюнхенское соглашение 1938 года о разделе Чехословакии
А может быть, дату начала Второй мировой войны следует перенести вообще на 13 марта 1938 года, когда произошел аншлюс – включение Австрии в состав Третьего рейха, хотя это прямо было запрещено Версальским договором, заключенным по итогам Первой мировой войны. Но Запад даже пальцем не пошевелил, чтобы заступиться за Австрийскую республику.
Кстати, насчет Судет. Существовали два договора: советско-французский и советско-чехословацкий, которые гарантировали помощь Праге в случае агрессии. Москва была готова выполнить обещание, но Польша заявила, что объявит войну Советскому Союзу, если он попытается направить войска через польскую территорию для помощи Чехословакии. СССР также предлагал Британии и Франции создание антигитлеровского союза. Однако британский премьер Невилл Чемберлен заявил, что он скорее подаст в отставку, чем подпишет союз с Советами. Так что аннексия Судет была основательно подготовлена Западом и политически, и дипломатически.
© РИА Новости / РИА Новости
Генерал Вильгельм Кейтель увозит с совещания в Мюнхене карту чехословацких земель, отторгаемых в пользу нацистской Германии. Мюнхенское соглашение 1938 года о разделе Чехословакии
Как известно, дурной пример заразителен. На Чехословакию набросились стаей. Во время аннексии Судет Польша, по примеру Третьего рейха, предъявила Чехословакии ультиматум о "возвращении" Тешинской области. Дескать, там живут одни поляки. Хотя это была откровенная ложь: чехов там проживало больше, чем поляков (120 тысяч чехов против 80 тысяч поляков). А Венгрия оккупировала южные и восточные регионы Словакии. В общем, именины сердца и пиршество богов!
Так что логичнее всего было бы перенести день начала Второй мировой войны на 30 сентября 1938 года – на дату подписания Мюнхенского соглашения. Свои подписи под ним поставили Гитлер, Муссолини, британский и французский премьеры Чемберлен и Даладье. Невилл Чемберлен, вернувшись из Мюнхена в Лондон, самодовольно заявил с трапа самолета собравшимся британцам: "Я привез мир нашему поколению!"
© РИА Новости / РИА Новости
Премьер-министр Великобритании Невилл Чемберлен после возвращения из Германии держа в руках текст англо-германской декларации:"Я привез мир нашему поколению"
И еще. Не надо забывать, что вся Европа, за исключением Британии, была в те времена так или иначе связана с Третьим рейхом. Часть стран оккупирована и активно сотрудничала с Гитлером, в других созданы профашистские режимы. Даже, казалось бы, нейтральные Швеция и Швейцария наперегонки старались угодить Гитлеру: слали для вермахта оборудование, машины, сырье и материалы. А Ватикан и вовсе стал чуть ли не первым союзником Гитлера, заключив с ним конкордат 20 июля 1933 года. И какой можно сделать из этого вывод? Очевидный и сам собою напрашивающийся: в 1945 году Советский Союз не освободил Европу от фашизма, а разгромил фашистскую Европу. Отсюда тогда становятся понятными нынешние попытки Европарламента переписать историю войны и его громы и молнии в отношении СССР (резолюция от 19 сентября 2019 года "О важности сохранения исторической памяти для будущего Европы"). Как же! Пришла Красная армия и разрушила так хорошо налаженный политический строй и быт Европы, сплотившейся под "мудрым" руководством Адольфа Гитлера.
Автор Владимир Бычков, радио Sputnik
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